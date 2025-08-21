1 ngành ngôn ngữ 99% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại “ông lớn” kinh tế miền Nam: Bị chê bão hoà vẫn cần 9 điểm/môn mới đỗ

Theo báo cáo tình hình khảo sát việc làm tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2024, ngành ngôn ngữ Anh có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 98,86%, cao thứ 2 toàn trường sau ngành Bảo hiểm và Logistics (100%). Tình hình khảo sát việc làm UEH các năm gần đây cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm ngành ngôn ngữ Anh dao động 93-100%.

Ngành Ngôn ngữ Anh ở UEH học gì?

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại tại Đại học Kinh tế TP.HCM trang bị kiến thức nâng cao về tiếng Anh, về văn hoá các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức cũng như kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết, các lý thuyết về biên dịch trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

Một số môn học trong chương trình tiếng Anh Thương mại có thể kể đến như Marketing căn bản, Quản trị kinh doanh quốc tế, Luật Kinh Doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị xuất nhập khẩu, Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa, Biên dịch thương mại, Kỹ năng Viết học thuật…

Sinh viên có thể lựa chọn học sâu thêm về các lĩnh vực như Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh, Tiếng Anh Kế toán, Du lịch và Khách sạn…

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có năng lực sử dụng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cấp độ C1 khung châu Âu chung, tương đương IELTS 7.0 và kỹ năng giao tiếp một ngôn ngữ nước ngoài thứ 2 (tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung, Hàn, Nhật).

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các phòng kinh doanh, bộ phận xuất nhập khẩu, bộ phận logistics, marketing tại các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng tiếng Anh; các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý...); các bộ phận biên tập và dịch thuật tại các tòa soạn báo, tạp chí hoặc các đài truyền hình, đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau.

Điểm chuẩn và học phí

Điểm chuẩn chương trình đào tạo tiếng Anh thương mại năm 2024 là 26,3 điểm, từ năm 2020 ngành lấy dao động 25,8-27 điểm. Trung bình thí sinh cần 8,3-9 điểm/môn để đỗ, mức điểm này thuộc top các ngành hot của ĐH Kinh tế TP.HCM.

Năm 2025, UEH lấy chỉ tiêu 150 sinh viên cho chuyên ngành này. Mức học phí từ 1,3 triệu đồng/tín chỉ, sinh viên cần hoàn thành 125 tín chỉ để tốt nghiệp.