Cục CSGT phát thông báo nóng tới tất cả người dân về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong thời gian diễn ra hoạt động tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là A80), lực lượng CSGT tổ chức cấm đường, hạn chế một số loại phương tiện, trong một số khoảng thời gian nhất định của các ngày 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30/8, ngày 01, 02/9/2025 và tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện bị cấm, bị hạn chế lưu thông.

Để đảm bảo việc đi lại của người tham gia giao thông, hoạt động của doanh nghiệp vận tải và phục vụ người dân tập kết phương tiện, thuận lợi cho việc theo dõi, quan sát, di chuyển, Cục CSGT, Bộ Công an thông báo hướng dẫn một số thông tin giao thông liên quan phục vụ Nhân dân, như sau:

Các tuyến đường, lộ trình trên địa bàn TP Hà Nội

Tuyến đường diễu binh, diễu hành

- Các khối hành quân: Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

- Tuyến xe, pháo diễu hành: Thanh Niên, Giảng Võ, Láng Hạ, Láng, Trần Duy Hưng, Hầm chui Trung Hoà, đường gom Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Trần Phú.

Tuyến đường tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế lưu thông

Hình thức Tuyến đường Đối tượng Cấm triệt để Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng). Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) Tạm cấm Các tuyến đường trong phạm vi Vành đai 1 Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buyt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 1 đến Vành đai 2 Xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buyt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) Hạn chế lưu thông Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 Xe khách từ 16 chỗ trở xuống, ô tô con, mô tô Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 1 đến Vành đai 2 Tất cả các phương tiện Một số tuyến đường ngoài phạm vi Vành đai 3 gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18 Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe buyt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố)

* Lưu ý: Tại các nút giao (ngã tư trở lên) của những tuyến đường giao cắt đồng mức với những tuyến cấm đường, lực lượng CSGT tổ chức đóng, mở rào chắn linh hoạt khi không có hoạt động của đoàn để người dân đi qua.

- Vành đai 1: Lạc Long Quân - Bưởi - Cầu Giấy - La Thành - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - đê Nguyễn Khoái - Đê 401 - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - An Dương Vương - Lạc Long Quân.

- Vành đai 2: cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Láng - đường Bưởi trên cao - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy.

- Vành đai 3: Võ Văn Kiệt - Tân Xuân - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - cầu cạn Pháp Vân - Hoàng Liệt - Đỗ Mười - cầu Thanh Trì - Quốc lộ 1.

Đối với Nhân dân

Lộ trình di chuyển

Người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn thành phố Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 chủ động cập nhật thông tin các điểm tập kết phương tiện đã được Ban Tổ chức bố trí và khuyến cáo di chuyển, như sau:

- Nhân dân các địa phương vào thành phố Hà Nội có nhu cầu qua các tuyến cửa ngõ phía Tây hạn chế tối đa di chuyển trên tuyến Quốc lộ 21A (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến), Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 để phục vụ cho các đoàn hành quân, cơ động lực lượng; sử dụng các lộ trình khác để thay thế khi di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội (khuyến cáo di chuyển ra khu vực cửa ngõ phía Nam, Đông Nam, Đông Bắc và phía Bắc thành phố để vào khu vực trung tâm).

- Nhân dân các địa phương di chuyển vào thành phố Hà Nội qua các tuyến cửa ngõ phía Nam (Quốc lộ 1A, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…), phía Đông Nam (Quốc lộ 5A, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), phía Đông Bắc (Quốc lộ 3, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) và phía Bắc (Quốc lộ 2, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai) đi theo các tuyến đường vào địa bàn nội đô Hà Nội; đến các khu vực lần lượt bên ngoài Vành đai 3, Vành đai 2 thì hạn chế lưu thông vào khu vực bên trong

- Nhân dân gửi xe tại các điểm tập kết phương tiện được Ban tổ chức bố trí, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ) và di chuyển đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Địa điểm tập kết phương tiện của người dân theo dõi, quan sát các hoạt động của A80

Ban tổ chức đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ Nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80, cụ thể:

TT Địa điểm Loại phương tiện Lưu ý Khu vực đề pô của tuyến tại Nhổn Xe khách 30 chỗ trở lên Đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ, dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Xe ô tô con, xe máy, xe đạp Khoảng 700 xe ô tô con Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Xe máy, xe đạp Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn Xe máy, xe đạp Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) Xe khách, xe ô tô con Khoảng 300 xe ô tô con Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, ...) Xe ô tô con 500 xe ô tô con Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải Xe ô tô con, xe máy, xe đạp Trong bến xe Yên Nghĩa Xe ô tô khách, xe ô tô con Khoảng 150 xe ô tô 45 chỗ Khu đề pô Phú Lương Xe ô tô khách Đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 phường Hà Đông Xe ô tô con 35 xe ô tô con Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn Xe ô tô con, xe máy, xe đạp Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi Xe khách khoảng 200 xe 45 chỗ Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ Xe khách, xe ô tô con Đỗ cả 2 chiều đường, khoảng 400 xe ô tô con Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...) Xe ô tô con 300 xe ô tô con Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng Xe ô tô con, xe máy, xe đạp Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) Xe ô tô con 80 xe ô tô con Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng Xe ô tô con Khoảng 550 xe ô tô con Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp Xe ô tô con 35 xe ô tô con Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung Xe khách, xe ô tô con Khoảng 200 xe ô tô con và 200 xe ô tô 45 chỗ Tổng dự kiến 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường

Cục CSGT khuyến cáo

Đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm yêu cầu quy định cấm đường, hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến đường đã thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường bộ và các yêu cầu khác được lực lượng chức năng khuyến cáo; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân; tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện trên cao,…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, quan sát, theo dõi các hoạt động của A80, người dân cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông.