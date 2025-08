Phút giây sinh tử: CSGT "mở đường" cứu bé gái 1 tuổi tím tái, co giật ven đường trong đêm tối

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 20h10 ngày 5/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 24+ 200 đường Lý Thái Tổ thuộc địa bàn xã Nhơn Trạch, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã kịp thời phát hiện một người dân bế theo một bé gái trong tình trạng tím tái, co giật liên tục và kêu cứu khẩn cấp.

CSGT Ngã ba Thái Lan dùng xe đặc chủng đưa bé gái bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng mở đường, đồng thời phối hợp cùng người thân đưa cháu bé đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát giao thông, bé Q.N.T (sinh năm 2024, trú tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành tiếp nhận, cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bé Q.N.T được các bác sỹ cấp cứu

Hành động đẹp, đầy nhân văn của tổ công tác CSGT Đồng Nai tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì Nhân dân phục vụ".