Phát hiện món ăn giúp kéo dài tuổi thọ, đột quỵ "khiếp sợ": Không phải rau xanh

Tuổi thọ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả chế độ ăn uống và những thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Khi nhắc đến thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các loại rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt,... Tuy nhiên, thực tế có một món ăn cũng rất giàu dưỡng chất, có thể giúp kéo dài tuổi thọ - đó là socola đen.

Theo báo Anh Express, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng socola đen đặc biệt tốt cho tim mạch và có thể kéo dài tuổi thọ.

Socola đen tốt cho sức khỏe tim mạch

Cacao - nguyên liệu để làm socola đen - là rất giàu flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Nghiên cứu gần đây do Đại học Surrey (Anh) thực hiện đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều flavonoid từ cacao đã giảm huyết áp đáng kể, đặc biệt là những người bị huyết áp cao.

Nghiên cứu do Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu thực hiện đã phân tích dữ liệu từ 145 nghiên cứu khác và đánh giá ăn socola đen mang lại hiệu quả hạ huyết áp tương đương với một số loại thuốc kê đơn, báo Express viết.

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Verywell Health, một đánh giá cho thấy rằng ăn nhiều socola đen có liên quan đến việc giảm 37% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm 29% nguy cơ đột quỵ.

Socola đen có thể giúp phòng ngừa đột quỵ và các vấn đề tim mạch.

Các chuyên gia y tế cho biết lợi ích bảo vệ sức khỏe tim mạch đến từ hàm lượng các chất dinh dưỡng trong socola đen.

Chuyên gia dinh dưỡng Anh, Gabrielle Newman cho biết: “Socola đen giàu polyphenol, một hợp chất tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm. Ăn một lượng nhỏ socola đen (70% cacao) mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích đáng ngạc nhiên”.

Polyphenol trong socola đen có khả năng cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp cải thiện hệ miễn dịch mà còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cân bằng cholesterol và ổn định huyết áp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, polyphenol trong socola đen cũng có tác dụng làm giãn mạch máu, làm mềm động mạch và cải thiện lưu thông máu. Một nghiên cứu tại Anh từng ghi nhận rằng những người tiêu thụ socola đen đều đặn có nguy cơ đột quỵ và bệnh tim thấp hơn đáng kể so với người không ăn.

Socola đen chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Socola đen giúp kéo dài tuổi thọ

Ngoài mang đến lợi ích cho sức khỏe tim mạch, socola đen còn có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu do các chuyên gia đến từ đại học Harvard (Mỹ) thực hiện cho thấy những người thường xuyên ăn socola đen có thể kéo dài thêm 1 năm tuổi thọ so với những người không ăn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn từ 1-3 thanh socola/tháng có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 36%.

Nghiên cứu khác do Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ công bố năm 2022 đã chỉ ra rằng những người ăn 12g socola mỗi ngày (khoảng hai miếng) có nguy cơ tử vong thấp hơn 12% so với những người không ăn socola. Họ cũng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 12%.

Ăn hai miếng socola mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ tử vong.

Lưu ý khi ăn socola đen

Chuyên gia tư vấn sức khỏe Anh Ryan James, chia sẻ trên báo Express: “Socola đen là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Trong 20g socola đen (loại 60% cacao) chứa 34mg flavonoid, mang đến nhiều lợi ích khác nhau”.

Tuy nhiên, chuyên gia Gabrielle cũng lưu ý rằng, socola đen với hàm lượng cacao cao sẽ có vị đắng đậm. Do đó, mọi người nên bắt đầu thử từ các loại socola đen có hàm lượng cacao trung bình sau đó tăng dần độ đậm của cacao lên.

Chuyên gia Gabrielle khuyên mọi người chỉ nên ăn tối đa 20g socola/ngày (khoảng hai miếng nhỏ), tránh tiêu thụ quá mức vì socola đen vẫn là món ăn giàu năng lượng, có thể gây thừa cân, béo phì.