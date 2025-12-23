Giảm cân không cần nhịn đói! Đặng Siêu ăn kiêng kiểu "có như không" giảm 4cm vòng eo, loại bỏ mỡ bụng dễ dàng!

Hình ảnh Đặng Siêu trong mắt công chúng lâu nay có lẽ vẫn gắn với những gameshow giải trí, nơi anh xuất hiện như một “ông chú hài hước”, thích pha trò, đôi lúc còn mang chút phong trần. Ít ai ngờ rằng gần đây, chính anh cũng bắt đầu đau đầu vì chuyện vóc dáng. Trước mỗi lần lên hình đóng phim, Đặng Siêu thậm chí còn âm thầm hỏi ý kiến vợ là Tôn Lệ - người nhiều năm liền giữ được thân hình gọn gàng ở mức “nương nương chuẩn mực” - rằng rốt cuộc nên ăn uống thế nào để đường nét cơ thể trông gọn gàng, đẹp hơn trước ống kính.

Lần này, Tôn Lệ không khuyên chồng ăn kiêng khắc nghiệt hay nhịn đói, mà đưa ra hẳn một “giải pháp giảm cân chuẩn dinh dưỡng”. Cô áp dụng mô hình ăn “cơm sạch” theo nguyên tắc đĩa 211, nhấn mạnh sự cân bằng và ăn đủ bữa. Điều đáng nói là phương pháp này không chỉ giúp giảm mỡ mà còn cải thiện rõ rệt tinh thần và thể lực.

Thậm chí, Đặng Siêu chỉ cần áp dụng khoảng 1/3 kế hoạch, lại với tâm thế khá… “nửa buông nửa làm”, vòng eo đã giảm rõ rệt tới 4cm. Thực đơn kiểu "có như không" này rốt cuộc lợi hại ở điểm nào mà ngay cả những người dễ nản cũng có thể theo được?

Trước đó, Tôn Lệ từng chia sẻ trên mạng xã hội bữa ăn hằng ngày của mình. Mỗi bữa đều sử dụng một chiếc khay sắt chia ngăn rất giản dị. Ba phần trên khay lần lượt là rau xanh, thực phẩm giàu đạm và một lượng nhỏ tinh bột. Trong đó, lượng rau chiếm khoảng gấp đôi so với đạm và tinh bột - đúng với tinh thần của “đĩa ăn 211”.

Khái niệm này bắt nguồn từ “Harvard Healthy Plate” - đĩa ăn lành mạnh do Trường Y tế Công cộng Harvard (Hoa Kỳ) đề xuất, với tỷ lệ rau củ, tinh bột và protein là 2:1:1. Điểm mạnh của phương pháp này nằm ở chỗ không cần tính toán chi li lượng calo, nhưng vẫn đảm bảo cân đối dinh dưỡng, vì vậy được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị như một cách giảm cân bền vững.

Bác sĩ chuyên khoa giảm cân Trung Quốc Tống Yến Nhân phân tích, trong đĩa 211, rau xanh chiếm tỷ lệ cao nhất nên năng lượng thấp nhưng tạo cảm giác no rõ rệt. Protein giúp kích thích các hormone đường ruột, kéo dài cảm giác no và có hiệu ứng sinh nhiệt cao, hỗ trợ đốt mỡ. Trong khi đó, tinh bột được kiểm soát có chủ ý vì tinh bột tinh chế từ lâu đã được xem là một trong những “thủ phạm” góp phần gây béo phì, chỉ cần ăn vừa đủ là đã đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Không chỉ tuân thủ tỷ lệ 211, các món ăn mà Tôn Lệ lựa chọn hầu như đều là thực phẩm nguyên bản. Nguồn đạm đến từ trứng, thịt gà, tôm và cá; rau là các loại rau xanh quen thuộc như cải thìa, bắp cải, ớt chuông; tinh bột chủ yếu là cơm trắng hoặc gạo lứt. Sự kết hợp này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe trước đây như dễ cảm lạnh, tiêu chảy, ngứa da hay nổi mụn. Vì thế, cũng không khó hiểu khi Đặng Siêu chỉ cần “ăn theo cho có”, vòng eo đã âm thầm nhỏ lại 4cm lúc nào không hay.

Muốn đánh bay mỡ bụng, nỗ lực cá nhân thôi là chưa đủ. Môi trường ăn uống trong gia đình và nhóm bạn bè cũng đóng vai trò then chốt, thậm chí có thể nói rằng “béo phì cũng có tính lây lan”. Chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc Trương Gia Tường từng chia sẻ trên kênh YouTube rằng béo phì mang tính “lây nhiễm xã hội”.

Một nghiên cứu kéo dài 32 năm, thu thập dữ liệu quan hệ xã hội của hơn 12.000 người trưởng thành cho thấy, nếu bạn bè tăng cân, nguy cơ bản thân tăng cân sẽ tăng 57%; nếu anh chị em ruột tăng cân, nguy cơ tăng 40%; còn nếu bạn đời tăng cân, nguy cơ cũng tăng thêm 37%.

Theo ông, dù các nghiên cứu này vẫn còn những tranh luận học thuật, nhưng rõ ràng ảnh hưởng từ người thân và môi trường sống đối với hiệu quả giảm cân là điều không thể xem nhẹ. Ở chiều ngược lại, “giảm mỡ cũng có thể lây”. Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 70% phụ nữ nếu giảm cân cùng bạn bè sẽ có khả năng kiên trì lâu dài hơn. Cách Tôn Lệ tác động đến thói quen ăn uống của Đặng Siêu chính là một ví dụ điển hình.

Bác sĩ Tống Yến Nhân cũng từng nhấn mạnh, ảnh hưởng giữa con người với nhau luôn mang tính hai chiều. Khi đã hình thành một “vòng tròn sống khỏe”, từ ăn uống đến vận động, những người xung quanh thường sẽ vô thức bị cuốn theo các thói quen tốt ấy. Ông gợi ý nên chủ động tạo môi trường thuận lợi bằng cách ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và thực phẩm giàu đạm trong sinh hoạt hằng ngày; khi tụ tập bạn bè, nên dẫn dắt lựa chọn quán ăn lành mạnh; giờ ăn vặt thì chọn đồ ít calo, đồ uống không đường.

Đồng thời, việc hẹn nhau cùng vận động như đi bộ, chạy bộ hay tập gym sẽ giúp giảm hẳn nguy cơ “lười giữa chừng”, còn chia sẻ kế hoạch giảm cân với người thân sẽ biến họ thành nguồn động viên, thậm chí là bạn đồng hành trên con đường sống khỏe.

