Nhà nhà dùng ChatGPT, Grok, thí sinh “toát mồ hôi” vì 29,5 điểm vẫn trượt ĐH ngành AI: Nhìn mức lương hiểu ngay vì sao hot?

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công nghệ mũi nhọn, động lực chính tạo ra các đột phá mới, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và công nghệ.

Ngành này là một nhánh của Khoa học máy tính, nhằm phát triển các hệ thống và chương trình có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông minh như con người. AI đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các quy trình sản xuất, phân tích dữ liệu và dự đoán chính xác, tạo ra đổi mới trong các ngành dịch vụ cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, giao thông vận tải…

Điểm chuẩn “gần chạm nóc”

Với tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, AI trở thành ngành ngành “hot’ trong những năm gần đây bởi cơ hội việc làm rộng mở, điểm chuẩn của ngành luôn ở ngưỡng cao tại các trường ĐH hàng đầu trên cả nước.

Trong các trường đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM đang có điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT cao nhất - 29,6 điểm.

Đây là mức điểm chuẩn cao kỷ lục của ngành Trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM lấy 28,3 điểm, trong khi ĐH Bách khoa Hà Nội lấy 28,22 điểm.

Năm nay, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn 29,39 điểm cao nhất ĐH Bách khoa Hà Nội, soán ngôi vương nhiều năm của ngành Khoa học Máy tính. Mức điểm chuẩn 2 năm gần đây của ngành này tại Bách khoa Hà Nội đều trên ngưỡng 28 điểm.

Tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 28,85-29,39 điểm, cao thứ 2 chỉ sau ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến).

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM giữ ngôi vương về điểm chuẩn ngành AI theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Với các trường có thế mạnh đào tạo Công nghệ khác như Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông…, Trí tuệ nhân tạo thuộc top ngành hot nhất.

Một số trường ĐH Kinh tế như Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế TP.HCM cũng bắt đầu đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo vài năm gần đây, ghi nhận mức điểm chuẩn khá cao từ 23,8-26,33 điểm.

“Cung không đủ cầu”

Sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo có thể làm việc với một số vị trí tại các doanh nghiệp sản xuất, công ty công nghệ, Viện nghiên cứu, Công ty Viễn thông như: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst), Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer); Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer), Kỹ sư học máy (Machine Learning Engineer), Kỹ sư phần mềm (Software Engineer), Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), Nhà phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst),...

Nhiều chuyên gia đánh giá vị trí liên quan AI được các doanh nghiệp “trải thảm đỏ” nhưng luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu”, là 1 trong những vị trí được đánh giá khó tuyển dụng nhất.

Ảnh minh hoạ

Theo Báo cáo Cơ hội AI cho Việt Nam - Một số khuyến nghị (AI Opportunity Agenda for Vietnam) của Google - Việt Nam đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt chuyên gia AI, với ước tính chỉ có khoảng 300 chuyên gia AI. Ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc hợp tác quốc tế Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cho biết giai đoạn 2025-2030 Việt Nam sẽ tăng 74% nhu cầu nhân lực về AI.

PGS. TS. Đinh Ngọc Minh, Phó trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ kiêm Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo, Đại học RMIT Việt Nam nhận định trí tuệ nhân tạo không phải "xu hướng nhất thời". Theo PGS. TS. Đinh Ngọc Minh, số lượng nhân lực AI tại Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu tuyển dụng nên tiềm năng cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành học này rất lớn.

Mức lương hấp dẫn, lên đến 70 triệu đồng/tháng

Khan hiếm nhân lực chất lượng cao, các vị trí mảng AI đang được doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương hấp dẫn. Báo cáo Thực trạng nhân sự và tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (IT) trong làn sóng Trí tuệ nhân tạo (Al) giai đoạn 2024-2025 do Navigos Group công bố cho lương của nhân sự AI cao hơn vị trí khác 10-50%.

Cụ thể, trong 500 doanh nghiệp tham gia khảo sát, gần 44% doanh nghiệp rằng mức lương họ chi trả cho nhân sự mảng AI cao hơn từ 10% đến 20% và trên 18% phản hồi rằng mức lương nhân sự AI của họ cao hơn từ 20% đến 50%.

Nhiều doanh nghiệp lớn đang tuyển dụng các vị trí liên quan đến AI (Theo TopCV, Career Viet)

Theo báo cáo Báo cáo thị trường IT Việt Nam 2024-2025 của TopDev, vị trí AI Engineer có thể nhận mức lương lên đến 2.060 USD (hơn 54 triệu đồng), Data Engineer có mức lương 1.490 - 2.310 USD (39-60 triệu đồng), Data Analyst nhận lương lên đến 1.860 USD (49 triệu đồng).

Trong khi đó, vị trí Machine Learning Engineer có mức lương khoảng 1.480 - 2.380 USD (39-62 triệu đồng), lương của nhân sự Big Data Engineer có thể lên đến 2.260 USD (hơn 59 triệu đồng)…

Báo cáo Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của chuyên gia IT 2024 – 2025 của Itviec cho thấy Data Engineer có 1-2 năm kinh nghiệm có mức lương tháng 18 triệu đồng, từ 3-4 năm kinh nghiệm mức lương là 30 triệu đồng.

Các vị trí Data Analyst/Data Scientist/ Business Intelligence Analyst nhận mức lương từ 16-30 triệu đồng/tháng với nhân sự dưới 4 năm kinh nghiệm và hơn 68 triệu đồng với nhân sự 5-8 năm kinh nghiệm.

Với vị trí AI Engineer/Blockchain Engineer, nhân sự có thể nhận mức lương lên đến hơn 70 triệu đồng/tháng nếu có 8 năm kinh nghiệm trở lên, dưới 8 năm kinh nghiệm mức lương ở vị trí này dao động 18-55 triệu đồng.

Chính vì vậy, cơ hội tìm việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo vô cùng rộng mở và nhiều tiềm năng cho những nhân lực chất lượng cao, vừa đáp ứng kỹ năng chuyên môn vừa trang bị đủ kỹ năng mềm trong quá trình học tập.