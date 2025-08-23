Bão số 5 giật cấp 11 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung: Các tỉnh thành sau hết sức lưu ý!

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khi tượng Thuỷ văn quốc gia, vào đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Đến sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki).

Theo đó, vào 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 115.0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 10h sáng 23-8 - Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10-11, giật 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h sáng 25-8, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12, giật 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (khoảng trưa đến chiều tối), bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị rồi suy yếu dần.

Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh, vùng gần tâm bão giật cấp 13-15

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24-8 trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-15.

Từ đêm 24 đến hết ngày 26-8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ.

Về tình hình mưa lớn, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở đồng bằng bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

"Lượng mưa phổ biến trong đợt này khoảng 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm; riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa lớn cường suất với lượng mưa lớn hơn 200 mm trong vòng 3 giờ" - ông Khiêm phân tích.

Đáng chú ý, từ ngày 25 - 26.8, khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến 27-8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.



