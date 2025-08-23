Mẹ chồng U70 khởi nghiệp với nghề bán nem chua ở chung cư: Bí quyết kiếm tiền tuổi già, con dâu bái phục

Trong mắt nhiều người, tuổi 70 thường gắn liền với hình ảnh nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, vui thú điền viên, chăm cháu… Thế nhưng, câu chuyện của mẹ chồng tôi lại hoàn toàn khác. Ở cái tuổi tưởng như đã "hạ cánh an toàn", bà lại khởi nghiệp ngay giữa chung cư với một nghề mà ai nghe cũng thấy giản dị: bán nem chua.

Ấy vậy mà, chỉ sau vài tháng, cửa hàng nhỏ ở căn hộ tầng 5 đã nườm nượp khách ra vào. Người thì đặt thử vài chục cái, người lại nhắn ship tận nhà. Có ngày, đơn hàng chốt tới cả trăm, tiền tươi thóc thật, không thiếu một xu. Và điều đặc biệt nhất: tôi - một nàng dâu vốn hay "khó tính" - phải thừa nhận rằng mình nể bà sát đất.

Ảnh minh hoạ

Bà cụ U70 và quyết định ngược đời

Mẹ chồng tôi vốn là giáo viên nghỉ hưu, lương hưu mỗi tháng đủ để chi tiêu cơ bản, không quá dư dả. Ban đầu, tôi nghĩ bà sẽ hài lòng với cuộc sống: sáng tập thể dục, chiều chơi với cháu, tối xem phim. Nhưng hóa ra, trong bà luôn còn một ngọn lửa muốn được làm việc, muốn tạo ra giá trị.

Một hôm, trong bữa cơm, bà thản nhiên nói:

"Mẹ tính làm nem chua bán thử ở chung cư. Mấy hôm nay mẹ làm cho bác tổ trưởng ăn, ai cũng khen ngon, bảo nếu bán chắc đông khách."

Tôi sững người. Lúc đó, suy nghĩ trong đầu tôi chỉ có một: "Bán nem ở tuổi này ư? Người ta sẽ nghĩ sao?"

Thế nhưng, bà nói tiếp, giọng chắc nịch:

"Con yên tâm, mẹ không ham hố gì đâu. Mẹ làm để vui, để có thêm đồng ra đồng vào. Với lại, phụ nữ mình, có tiền trong tay mới tự tin."

Câu nói ấy khiến tôi im lặng. Có lẽ bà hiểu rõ hơn ai hết, tuổi già không đồng nghĩa với phụ thuộc.ư

Ngày bà bắt tay làm, tôi mới thấy bà chuyên nghiệp đến mức nào. Từ việc chọn thịt tươi vào sáng sớm, canh chuẩn lượng thính, tỏi, lá chuối… đến cách gói nem đều tăm tắp, sạch sẽ, bà làm rất tỉ mỉ.

Ban đầu, bà bán cho cư dân trong tòa nhà. "Một hộp nem chua handmade - không hàn the, không phụ gia - giá chỉ 50.000 đồng." Người mua về ăn thử, thấy ngon, liền giới thiệu cho bạn bè. Chỉ sau một tháng, bà phải gọi tôi phụ… trả lời tin nhắn khách.

Mỗi buổi chiều, tôi thấy trước cửa nhà có vài người gõ cửa: "Cô ơi, còn nem không?", "Cô để cho cháu 2 chục cái nhé!"… Không khí nhộn nhịp chẳng khác nào một cửa hàng nhỏ ngay trong căn hộ.

Và rồi điều bất ngờ đến: nhiều gia đình trong chung cư đặt nem của bà để biếu Tết, đi du lịch, thậm chí gửi sang nước ngoài cho người thân. Có tuần, doanh thu của bà lên tới vài chục triệu.

Ảnh minh hoạ

Khởi nghiệp không phải chỉ là câu chuyện của tuổi trẻ

Khi ngồi quan sát bà, tôi mới ngộ ra rằng, khởi nghiệp tuổi già không hề viển vông. Quan trọng là biết cách làm, và mẹ chồng tôi đã chứng minh điều đó bằng 5 bí quyết rất thực tế:

Biết chọn sản phẩm đinh: Bà không chạy theo cái gì mới mẻ, mà chọn thứ bà giỏi nhất: làm nem chua. Hơn 40 năm trong bếp, công thức ấy gần như "nằm trong máu". Đúng như bà nói: "Chỉ khi mình thật sự giỏi, sản phẩm mới chinh phục được người ta."

Khách hàng đầu tiên luôn ở ngay bên cạnh: Thay vì bỏ tiền thuê mặt bằng, chạy quảng cáo, bà bắt đầu từ chính cư dân chung cư – nhóm khách hàng vừa dễ tiếp cận, vừa tin tưởng vì sản phẩm được làm "cùng nhà".

Chất lượng là số 1: Mỗi hộp nem đều được bà gói sạch sẽ, kèm lời dặn "nem để tủ mát, 2 ngày là ngon nhất". Khách ăn ngon, tin tưởng, từ đó giới thiệu thêm khách khác – marketing bằng niềm tin.

Biết giữ sức: Ở tuổi 70, bà không tham làm quá nhiều. Mỗi ngày bà chỉ nhận số lượng vừa phải, đảm bảo vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Chính sự cân bằng này giúp bà duy trì lâu dài.

Tiền bạc minh bạch, rõ ràng: Mỗi lần bán hàng, bà đều ghi chép cẩn thận: hôm nay bán được bao nhiêu, chi phí thịt lá ra sao, lời lãi thế nào. Tôi nhìn cuốn sổ của bà mà còn thấy… học hỏi được.

Lúc đầu, tôi lo lắng, sợ bà vất vả, sợ người ta chê bai. Nhưng khi thấy bà say sưa với từng mẻ nem, khi chứng kiến khách hàng khen ngợi và quay lại mua thêm, tôi mới nhận ra: khởi nghiệp không phải chỉ là câu chuyện của tuổi trẻ.

Nhiều lần, có những chị hàng xóm tới mua nem, khen:

"Mẹ chồng em khéo tay quá, làm ăn giỏi thật. Có tiền tiêu riêng thế này mới sướng."

Nghe xong, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào. Tôi bắt đầu học cách ủng hộ, phụ bà ghi đơn, soạn hàng. Dần dần, khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu cũng rút ngắn lại.

Tôi đã thật sự "bái phục" mẹ chồng

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng ngồi cẩn thận gói từng cái nem, tôi không còn nghĩ bà "làm liều" nữa. Tôi thấy đó là minh chứng sống cho câu nói: "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu."

Bà không chỉ kiếm thêm thu nhập, mà còn truyền cho con cháu bài học lớn về sự chủ động, về việc giữ giá trị bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào.

Và quan trọng hơn, tôi - một nàng dâu từng nghi ngờ - nay đã thật sự "bái phục" mẹ chồng. Bà không chỉ là một người mẹ, một người bà, mà còn là một "nữ doanh nhân U70" ngay trong chính căn hộ chung cư của mình.

Từ câu chuyện của mẹ chồng, tôi rút ra mấy điều đáng để chia sẻ cho những ai đang bước vào tuổi xế chiều:

Đừng bao giờ nghĩ đã muộn. Tuổi tác không phải rào cản, quan trọng là còn đam mê và sức khỏe.

Tận dụng sở trường sẵn có. Thay vì lao vào cái mới, hãy phát triển từ những gì mình giỏi.

Biết quản lý tài chính nhỏ. Dù chỉ vài chục nghìn một ngày, tích tiểu thành đại, vẫn tạo ra nguồn thu ổn định.

Tạo giá trị cho cộng đồng. Khi bạn bán một sản phẩm an toàn, tử tế, khách hàng sẽ trở thành "người quảng cáo miễn phí" cho bạn.

Giữ tinh thần độc lập. Có đồng tiền trong tay, dù ít hay nhiều, người già cũng thấy mình tự tin, không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.