Có tin vui với người dân đến Hà Nội dịp Quốc khánh: miễn phí dịch vụ này từ 30/8 đến 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chính thức về việc miễn phí tiền vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá như xe buýt và đường sắt đô thị cho toàn thể người dân và du khách trong thời gian từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025.

Theo Văn bản số 4761/UBND-ĐT ngày 23/8/2025 của UBND TP. Hà Nội, việc miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị được đưa ra nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp lễ lớn của dân tộc. Quyết định này cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố.

Việc miễn phí áp dụng trên toàn hệ thống xe buýt có trợ giá và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trong khung thời gian từ ngày 30/8 đến hết ngày 02/9/2025. Người dân chỉ cần lên xe buýt hoặc tàu điện mà không cần mua vé trong khoảng thời gian nêu trên. Phạm vi áp dụng: Toàn thành phố Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội và các doanh nghiệp vận tải để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Các phương án tăng cường chuyến lượt, giám sát sản lượng hành khách, điều chỉnh thời gian hoạt động cũng được triển khai nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển trong những ngày cao điểm. Đồng thời, các đơn vị liên quan có trách nhiệm giám sát chặt chẽ số lượng hành khách và thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

Về nguồn kinh phí, UBND Thành phố giao Sở Tài chính phối hợp cùng các sở ngành liên quan cân đối, tham mưu và báo cáo cấp có thẩm quyền để đảm bảo nguồn kinh phí trợ giá. Việc miễn vé được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Chính sách miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị không chỉ góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân trong dịp lễ mà còn lan tỏa thông điệp về một thành phố thân thiện, hiện đại và quan tâm đến chất lượng sống của người dân. Đây cũng là dịp để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, năng động.

Theo Thông tin Chính phủ