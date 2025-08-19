Từ 5/9, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội đồng loạt đón tin vui: Được hưởng ưu đãi lớn

Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND: Về việc quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 đã được ban hàng. Theo đó, quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 được áp dụng với các đối tượng là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ bán trú tại cơ sở giáo dục.

Trong đó, mức hỗ trợ cụ thể chia làm 2 nhóm:

- Nhóm 1: Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục (thuộc địa bàn các xã miền núi và các xã vùng giữa sông Hồng thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã) chỉ tiêu theo phụ lục đính kèm, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày.

- Nhóm 2: Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ sẽ được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học theo quy định, không quá 09 tháng/năm học trong năm học 2025-2026.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp. Riêng năm 2025 do ngân sách cấp Thành phố Hà Nội đảm bảo.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thông qua cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành trên cơ sở số lượng học sinh ăn bán trú thực tế và số bữa ăn bán trú thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục.

Ngoài các nội dung chính sách nêu trên, đối tượng thụ hưởng còn được hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của Trung ương và Thành phố nếu cùng chính sách nhưng không trùng lặp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng chế độ hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất.

Trước đó, Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn, trong đó khối công lập khoảng 2.824 tỷ đồng, tư thục khoảng 239 tỷ đồng. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội hiện có 778 trường tiểu học, trong đó có 728 trường công lập, 50 trường tư thục.