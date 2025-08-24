Điểm chuẩn ngành sư phạm giáo dục gần 30 điểm: Vì đâu?

GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn 2025, ghi nhận nhiều ngành nghề có mức điểm chuẩn từ 29,5 đến mức tuyệt đối 30/30.

Hai ngành đào tạo sư phạm là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Huế đều có mức điểm chuẩn 30/30.

Tương tự, điểm chuẩn vào Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận mức cao kỷ lục. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý là 29,84

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 tuyển sinh 10 ngành đào tạo giáo viên đều có điểm chuẩn cao từ trên 25 đến gần 30 điểm. Trong đó, hai ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên (điểm chuẩn 25,58) và sư phạm Lịch sử - Địa lý (điểm chuẩn 29,84) là 2 ngành mở đầu tiên trong cả nước để cung cấp giáo viên các môn tích hợp bậc THCS.

Lý giải về việc điểm chuẩn ngành sư phạm giáo dục mấy năm nay cao chót vót, GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng có nhiều lí do.

Lí do đầu tiên, theo GS Thanh, việc thực hiện hỗ trợ cấp sinh hoạt phí và tiền học phí cho sinh viên sư phạm theo NĐ 116/2020/NĐ-CP đã giúp sinh viên sư phạm yên tâm khi học. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu/tháng cũng đáp ứng nhu cầu cơ bản của các em.

Thứ hai, việc thảo luận và thông qua chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về việc "lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" tạo hiệu ứng tích cực với "nghề giáo" và tạo ra sự quan tâm rất lớn từ phía các gia đình con thi năm nay.

“Rõ ràng, việc đi học các ngành sư phạm/giáo dục được Nhà nước bao cấp và tốt nghiệp đi làm lại được lương xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp, là hai yếu tố tác động mạnh đến quyết định lựa chọn ngành, nghề của thí sinh”- GS Thanh nhấn mạnh.

Lý do thứ ba, theo GS Thanh chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên từ năm 2021 được xác định theo nhu cầu và đặt hàng của các tỉnh thành. Nhưng, vì nhiều lý do, số lượng giáo viên được các tỉnh thành "đặt hàng" theo nhu cầu "tuyển dụng" chỉ bằng khoảng 70% chỉ tiêu so những năm trước khi có NĐ 116 (khi chỉ tiêu tính theo nhu cầu giáo viên theo quy chuẩn lớp học).

Điều này dẫn đến nghịch lý số lượng nguyện vọng đăng kí các ngành đào tạo giáo viên tăng mạnh, nhưng chỉ tiêu các ngành này bị khống chế theo quy định. Chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT cấp cho các trường (vì liên quan đến ngân sách), trong khi các ngành khác các trường có thể tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo năng lực và điều kiện đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, số thí sinh đăng kí đông, trong chỉ tiêu thấp dẫn đến tỷ số cạnh tranh rất cao. Ví dụ, ở trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều ngành tỷ số cạnh tranh là 1 chọi 100, thậm chí 1 chọi 200.

Ngoài ra, các ngành đào tạo giáo viên phải có ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định. Cho dù tuyển sinh theo phương thức nào cũng phải quy quy đổi và tuân thủ. Năm nay, trừ một số ngành sư phạm các môn đặc thù về nghệ thuật, thể dục thì thấp hơn một chút, còn lại các thí sinh xét theo điểm thi muốn nộp hồ sơ vào sư phạm, giáo dục đều phải đạt trên "điểm sàn" - tức là 19/30 điểm trở lên mới qua "vòng gửi xe". Điểm sàn này đã loại hết các thí sinh có mức điểm thấp, chỉ còn lại các em điểm cao cạnh tranh với nhau.

Cuối cùng, theo GS Thanh là chính sách cộng điểm (ưu tiên đối tượng, điểm thưởng cho các em có giải thi học sinh giỏi, điểm IELTS cao...) Nhưng, theo quy chế tuyển sinh điểm thưởng cũng không được vượt quá 10% (tức 3 điểm) và dù có nhiều loại điểm ưu tiên, điểm thưởng thì tổng điểm được cộng theo nguyên tắc giảm trừ để tổng điểm xét không quá 30. Tức là cao nhất trúng tuyển (cả điểm thi, điểm thưởng, điểm ưu tiên cũng chỉ là 30).