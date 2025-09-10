Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

10-09-2025 - 10:48 AM | Sống

Hãng hàng không này đang chiêu số lượng lớn nhân tài với những ưu đãi chưa từng có.

Mới đây, hãng hàng không Vietravel Airlines đã đăng tải thông tin tuyển dụng một số vị trí. Trong đợt tuyển dụng phi công Airbus A320F này, hãng còn trống 4 vị trí, bao gồm DPE (giáo viên đánh giá bay), LSC/FI (giáo viên), cơ trưởng và cơ phó.

Theo công bố của hãng, mức lương sau thuế dự tính của của vị trí DPE là 318 triệu đồng/tháng, LSC/FI là 288 triệu đồng/tháng. 2 vị trí này cần đạt yêu cầu có 50 giờ huấn luyện và 20 giờ bay thường trong tháng.

Đối với vị trí cơ trưởng và cơ phó, mức lương lần lượt là 202 triệu đồng và 120 triệu đồng/tháng. Vị trí này cũng cần đạt được 70 giờ bay/tháng.

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB- Ảnh 1.

Ảnh: Vietravel Airline

Đáng chú ý, không chỉ có mức lương hấp dẫn, hãng hàng không này còn chiêu mộ nhân tài bằng cách tung hàng loạt ưu đãi đặc biệt từ hệ sinh thái của tập đoàn T&T, như tiếp cận ưu đãi mua nhà từ tập đoàn T&T, tiếp cận gói vay ưu đãi độc quyền từ ngân hàng SHB, tiếp cận chính sách hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng & sân golf từ tập đoàn T&T…

Theo đó, dự án hãng hàng không Vietravel Airlines được Chính phủ duyệt thành lập vào tháng 4/2020, vốn 700 tỷ đồng. Đến đầu năm 2021, hãng này thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên.

Ngày ¼ vừa qua , Công ty cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam Vietravel Airlines tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại phiên họp, ông Đỗ Vinh Quang được bầu tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới của Vietravel Airlines họp và chọn ông Quang giữ vai trò Chủ tịch.

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB- Ảnh 2.

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch Vietravel Airlines

Sinh năm 1995, ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập Tập đoàn T&T. Doanh nhân này hiện là Phó chủ tịch HĐQT T&T Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 diễn ra ngày 19/6 tại TP HCM, Vietravel Airlines đã chính thức thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2026.

CÙNG CHUYÊN MỤC

