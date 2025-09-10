Thủ khoa kỳ thi khắc nghiệt nhất ĐH Y Hà Nội: Con nhà nòi bác sĩ, thành tích xứng đáng "tinh hoa của tinh hoa"

Thủ khoa của kỳ thi khắc nghiệt nhất

Kỳ thi Bác sĩ Nội trú khóa 50 của Đại học Y Hà Nội là kỳ thi đặc biệt với nhiều đổi mới. Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay – gần 1.000 người trong khi số chỉ tiêu có phần giảm hơn năm trước. Đây cũng là khóa đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo mới, với ngân hàng đề thi gồm 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới, bao quát từ kiến thức cơ sở đến lâm sàng. Tỷ lệ cạnh tranh cao khiến kỳ thi được ví như “khắc nghiệt nhất” trong lịch sử đào tạo bác sĩ nội trú của trường.

Theo quy định của Bộ Y tế, kỳ thi nội trú là kỳ thi chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp ĐH cùng năm và thí sinh chỉ được tham gia một lần tại một trường ĐH (thí sinh có thể dự thi kỳ thi bác sĩ nội trú do trường ĐH khác tổ chức cùng năm mà mình tốt nghiệp ĐH). Bởi thí sinh không có cơ hội thi lại nên giới sinh viên y xem đây là một kỳ thi đặc biệt.

Ở Việt Nam, có nhiều trường đào tạo nội trú y khoa, nhưng Trường ĐH Y Hà Nội được xem là nơi đào tạo nội trú lâu đời và uy tín nhất.

Trong ngày Matching Day 9/9 "đặc sản" của Đại học Y Hà Nội, tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy là là người đầu tiên được xướng tên trong top 20 bác sĩ đạt điểm cao nhất kỳ thi khắc nghiệt này.

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú hô vang: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội" khiến cả hội trường vỡ òa, vỗ tay chúc mừng "tinh hoa của tinh hoa". Bên ngoài hội trường, nhiều bạn bè đợi sẵn, ôm chầm chúc mừng thành tích tự hào của tân bác sĩ.

Theo Sức khỏe đời sống, Duy đạt 25,09/30 điểm trong kỳ thi hồi tháng 8 và trở thành thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú khóa 50 của ĐH Y Hà Nội. Bác sĩ Vũ Ngọc Duy chia sẻ, anh chỉ đặt mục tiêu lọt top 20 để có cơ hội lựa chọn đúng chuyên ngành Sản Phụ Khoa mình yêu thích. Kết quả thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là thực sự là một bất ngờ lớn.

Kỳ thi bác sĩ nội trú gồm ba bài thi: Cơ sở, Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi) và Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản), mỗi bài 120 câu hỏi trong 90 phút. Để chuẩn bị, Duy bắt đầu ôn luyện từ học kỳ 2 năm thứ 5, kết hợp học lý thuyết, thực hành lâm sàng tại bệnh viện và tự học vào buổi tối. Với kiến thức khổng lồ, cạnh tranh lớn, quá trình đào tạo bác sĩ nội trú được ví là "đào tạo tinh hoa của ngành y tế",

Vũ Ngọc Duy chia sẻ, với khối lượng kiến thức khổng lồ, các thí sinh thi bác sĩ nội trú cần sự kiên trì và kỷ luật cao độ. Anh dành phần lớn thời gian trong ngày để học, từ 7 giờ sáng đến 22 giờ 30, thậm chí ăn uống tại canteen trường để tiết kiệm thời gian. “Điều em đánh đổi là thời gian cá nhân. Thay vì vui chơi, em dành hết cho việc học, đặc biệt trong những tháng cuối,” Duy tâm sự.

Theo Ngọc Duy, việc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là niềm vui lớn, đó không chỉ là kết quả của nỗ lực hết sức mà còn là sự may mắn, bởi kỳ thi này hội tụ những bác sĩ rất giỏi. Trong 3 năm học tới, VŨ Ngọc Duy đặt mục tiêu cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức để trở thành một bác sĩ trong tương lai. Anh cũng ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên y khoa. “ "Chúng em có được kết quả ngày hôm nay cũng nhờ công sức của rất nhiều thầy cô. Em hi vọng sau này cũng có thể trở thành giảng viên giống các thầy, dành thời gian hướng dẫn các bạn sinh viên từ những điều nhỏ nhất", tân bác sĩ chia sẻ với Sức khỏe đời sống.

Con nhà nòi ngành y

Sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, Vũ Ngọc Duy từng là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Với thành tích giải Nhì môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Duy có cơ hội được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã chọn con đường Y khoa tại Đại học Y Hà Nội – một quyết định chịu ảnh hưởng lớn từ người mẹ, một bác sĩ nhãn khoa tận tâm.

Duy chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã chứng kiến mẹ làm việc. Có những lúc mẹ đang ăn cơm thì bệnh viện gọi, mẹ lập tức gác đũa để đi. Em hiểu ngành y vất vả, nhưng cũng thấy được niềm vui và ý nghĩa khi mẹ giúp bệnh nhân hồi phục. Đó là nguồn cảm hứng lớn nhất để em chọn con đường này.” Anh trai của Duy, một điều dưỡng tại bệnh viện tuyến huyện, cũng góp phần củng cố tình yêu nghề y trong anh.

Sau 6 năm miệt mài học tập, Duy tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 8,11/10, nằm trong top 46 sinh viên xuất sắc của khóa. Thành tích này là nền tảng vững chắc để Duy tự tin bước vào kỳ thi Bác sĩ Nội trú – một “cuộc chiến marathon” khốc liệt của sinh viên y khoa.

Chia sẻ với các bạn sinh viên đang theo đuổi ước mơ y khoa, Duy nhắn nhủ: "Hãy cứ học hết mình đi, đúng với slogan của trường mình.

