Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Tháng 7/2025, Trường Đại học FPT chính thức công bố chính sách học bổng đặc biệt cho tất cả thí sinh xét tuyển vào trường theo nguyện vọng 1, 2, không giới hạn số lượng với tổng ngân sách lên đến hơn 100 tỷ đồng. Học bổng này được cấp đích danh cho thí sinh khi nhập học tại Trường Đại học FPT, không có giá trị chuyển nhượng và không cộng dồn với các loại học bổng khác.

Ngoài học bổng đặc biệt cho nguyện vọng 1–2, Trường Đại học FPT còn cấp hơn 2800 suất học bổng mang tên Giáo sư Nguyễn Văn Đạo, bao gồm nhiều gói hỗ trợ hấp dẫn.

Theo đó, nổi bật nhất là 100 suất Học bổng Chuyên gia Toàn cầu, miễn 100% học phí toàn khóa, hỗ trợ 30 triệu đồng/năm chi phí sinh hoạt, đồng thời mở cơ hội làm việc tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức hoặc Singapore cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Học bổng này dành cho thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSGQG, đăng ký ngành Công nghệ thông tin và vượt qua vòng hồ sơ cùng vòng phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo FPT tại 5 quốc gia.

Tiếp đó, có 300 suất Học bổng Toàn phần, miễn học phí toàn khóa cho sinh viên tài năng. Điều kiện xét chọn bao gồm: là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế, đạt giải cao trong các cuộc thi văn hóa – văn nghệ – thể thao quốc tế do Bộ VH-TT&DL cử tham dự, đạt giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia, hoặc đạt điểm từ 90% trong kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐHQGHN, ĐHQG TP.HCM hoặc đạt điểm trung bình môn Toán + 2 môn bất kỳ từ 9 trở lên trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025.

Đặc biệt, 900 suất Học bổng Học đường khác cũng được trao cho học sinh tài năng thuộc các trường THPT thuộc khu vực, mỗi trường một suất. Điều kiện là học sinh nằm trong Top 10 theo hệ thống SchoolRank và do BGH nhà trường xét chọn.

Ngoài ra, trường còn có 500 suất học bổng miễn học phí 2 năm đầu và 1.000 suất học bổng miễn học phí 1 năm đầu, áp dụng cho thí sinh đạt giải Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt điểm cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Song song đó, nhằm khuyến khích nữ sinh theo đuổi khối ngành công nghệ, Đại học FPT cũng triển khai Học bổng Nữ sinh STEM trị giá 20 triệu đồng/suất, được trừ dần vào học phí trong 4 kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, học bổng này sẽ bị thu hồi nếu sinh viên chuyển ngành ngoài lĩnh vực STEM.

Với hệ thống học bổng đa tầng, từ toàn phần đến hỗ trợ từng năm, Đại học FPT kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội học tập, khuyến khích tinh thần cạnh tranh và tạo điều kiện để nhiều bạn trẻ theo đuổi tri thức trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Bên cạnh hơn 2800 suất học bổng trên, Trường Đại học FPT còn triển khai chính sách “Học trước – Trả sau” trong mùa tuyển sinh 2025 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, 1.000 thí sinh trúng tuyển đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 30% đến 70% học phí toàn khóa, và chỉ cần hoàn trả trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chính sách này giúp sinh viên an tâm học tập, giảm gánh nặng tài chính trong suốt quá trình theo học.

Để tham gia, thí sinh cần tốt nghiệp THPT năm 2025, đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học FPT, có hoàn cảnh khó khăn và nguyện vọng theo chương trình, đồng thời nằm trong Top40 THPT 2025 theo xếp hạng tại SchoolRank. Sau khi được Hội đồng xét duyệt chấp thuận, sinh viên có thể lựa chọn mức trả sau 30%, 50% hoặc 70% học phí toàn khóa. Lãi suất áp dụng bằng với mức của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho sinh viên vay vốn học tập.

Ngoài ra, trường còn áp dụng chính sách ưu đãi học phí theo vùng: giảm 30% học phí toàn khóa cho sinh viên học tại cơ sở Cần Thơ, Đà Nẵng và 50% cho sinh viên học tại cơ sở Quy Nhơn. Những chính sách ưu đãi này không chỉ gỡ bỏ rào cản tài chính cho sinh viên, mà còn cho thấy nỗ lực của Đại học FPT trong việc đồng hành, trao cơ hội phát triển và khuyến khích thế hệ trẻ tự tin theo đuổi tri thức.

Tháng 6/2025, Trường Đại học FPT đã chính thức công bố danh sách 1.270 thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng và hỗ trợ tài chính trong giai đoạn 1. Các suất học bổng được trao gồm Nữ sinh STEM, Học đường, Chuyên gia Toàn cầu, cùng nhóm thí sinh được áp dụng chính sách “Học trước – Trả sau”. Tiếp đó, kết quả cho các gói còn lại cũng lần lượt được công bố vào ngày 10/07 và 10/08/2025, hoàn tất lộ trình xét tuyển học bổng trong năm.

Quỹ học bổng cùng chính sách hỗ trợ cho năm tuyển sinh 2025 của Đại học FPT gây chú ý không chỉ bởi quy mô lớn, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, mà còn ở cách phân bổ khéo léo và những thông điệp chiến lược đi kèm. Thực tế, ẩn sau những con số ấn tượng ấy là cả một câu chuyện dài hơi về tài chính, chiến lược xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Đầu tiên, các gói học bổng hấp dẫn cùng chính sách giảm học phí là một “chiến lược marketing” ấn tượng, dễ dàng tạo dấu ấn truyền thông và thu hút sự chú ý của phụ huynh – sinh viên. Trong bối cảnh học phí cao tại các trường tư vẫn là rào cản, những hỗ trợ tài chính này mở ra cơ hội cho học sinh có năng lực và khát vọng, đồng thời phản ánh tiềm lực tài chính cũng như tầm nhìn dài hạn trong chiến lược thu hút nhân tài của nhà trường.

Nhìn từ góc độ tài chính – giáo dục, gói học bổng của FPT giống như một “quỹ đầu tư” nhân lực quy mô lớn: vừa giảm gánh nặng chi phí cho sinh viên và gia đình, vừa giúp tiếp cận và “chiêu mộ” những nhóm học sinh giỏi, có tư duy toàn cầu nhưng chưa đủ điều kiện tài chính.

Một điểm nổi bật mà trong chính sách hỗ trợ của trường ĐH FPT là chính sách giảm học phí mạnh tại các cơ sở vùng. Đây không chỉ là một ưu đãi tài chính đơn thuần, mà còn phản ánh chiến lược mở rộng đào tạo và tái phân bổ nguồn nhân lực.

Phân hiệu ĐH FPT Đà Nẵng (Ảnh tạo bởi AI)

Nếu như Hà Nội và TP.HCM vốn luôn trong tình trạng quá tải sinh viên, thì các cơ sở ở miền Trung và Tây Nam Bộ thường gặp khó khăn trong việc lấp đầy chỉ tiêu. Chính sách giảm học phí là đòn bẩy để thu hút học sinh địa phương, giúp họ tiếp cận giáo dục chất lượng cao mà không phải rời quê, đồng thời giảm bớt chi phí sinh hoạt.

Đặc biệt, mỗi cơ sở vùng còn gắn với một dự án phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương. Cơ sở FPT ở Quy Nhơn là ví dụ tiêu biểu: trường được đặt trong làng phần mềm, nằm trong định hướng đô thị thông minh. Khi hàng nghìn sinh viên tập trung, nhu cầu ký túc xá, nhà ở, dịch vụ thương mại sẽ kéo theo cả một chuỗi giá trị kinh tế, nơi trường đại học trở thành động lực phát triển kinh tế vùng.

Song song với đó, Trường ĐH FPT đặt mục tiêu hình thành các cụm liên kết sinh viên – doanh nghiệp ngay tại địa phương. Việc này vừa tạo ra nhu cầu dịch vụ, nhà ở, việc làm part-time, vừa kết nối với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp tại Đà Nẵng hay Quy Nhơn. Từ đó, Đại học FPT định vị mình như một trung tâm đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao ngay tại chỗ.

Nếu thu hút được sinh viên giỏi, FPT có thể góp phần phân bổ lực lượng lao động công nghệ đồng đều hơn trên cả nước. Doanh nghiệp địa phương sẽ được hưởng lợi khi có nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” về các đô thị lớn, đồng thời tạo tiền đề cho các trung tâm công nghệ phát triển. Đây là bước đi nhằm đảm bảo FPT duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho chính tập đoàn, mà còn cho thị trường công nghệ Việt Nam và quốc tế.

Với chính sách hỗ trợ tài chính và các suất học bổng có giá trị, Đại học FPT đang đặt một dấu mốc mới trong chiến lược giáo dục tư nhân tại Việt Nam. Con số này không chỉ là ưu đãi tuyển sinh, mà còn là một chiến lược dài hạn về nhân lực, giáo dục và thương hiệu, xứng đáng trở thành một case study tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục – kinh tế.

