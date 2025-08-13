Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng”

RMIT từ lâu được biết đến là ngôi trường quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt, trong đó có “bà hoàng chứng khoán” Mai Phương Thuý. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng thi đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội nhưng cuối cùng lại quyết định vào TP.HCM theo học tại RMIT để thuận lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Mai Phương Thuý cho biết cô tin rằng môi trường quốc tế tại RMIT sẽ giúp bản thân nâng cao ngoại ngữ – môn học mà cô đam mê, đồng thời mở rộng cơ hội săn học bổng ở nước ngoài, vốn là mục tiêu cô hướng tới trong tương lai. Đáng chú ý, dù bận rộn với công việc và hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc, 3 lần liên tiếp giành học bổng toàn phần của trường.

Là một trong những trường đại học quốc tế có mức học phí đắt đỏ nhất Việt Nam, RMIT từ lâu vẫn được xem là “ngôi trường quý tộc”, “trường của con nhà giàu”. Với những gia đình không dư dả, việc theo học tại đây vẫn là một giấc mơ xa xỉ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa cánh cửa RMIT hoàn toàn khép lại với những bạn trẻ tài năng.

Mỗi năm, ngôi trường này đều tung ra những gói học bổng với giá trị vô cùng lớn. Đây được xem là “tấm vé vàng” giúp nhiều bạn trẻ có năng lực vươn tới môi trường học tập đẳng cấp quốc tế mà không phải lo gánh nặng tài chính.

Giáo sư Julia Gaimster, Giám đốc cấp cao phụ trách học thuật, nghiên cứu và chương trình giảng dạy cho sinh viên tại RMIT Việt Nam cho biết tính đến nay, trường đã trao hơn 1.880 học bổng cho sinh viên có thành tích nổi bật, trị giá hơn 645 tỷ đồng. Những sinh viên giành được học bổng RMIT trong suốt những năm qua chính là những đối tác cùng RMIT thúc đẩy phát triển cộng đồng nơi trường hoạt động.

Tung “mưa học bổng” đón năm học mới

Kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam, năm 2025, Đại học RMIT tiếp tục công bố gói học bổng trị giá 53,5 tỷ đồng, trao cơ hội miễn toàn bộ học phí cho những sinh viên xuất sắc đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn khắt khe. Năm nay, trường dự kiến trao 106 suất học bổng, gồm 85 suất cho sinh viên mới (chương trình dự bị đại học, đại học, sau đại học) và 21 suất cho sinh viên đang theo học tại trường.

Học bổng toàn phần là hạng mục học bổng danh giá nhất của Đại học RMIT Việt Nam, gồm 100% học phí chương trình đại học. Trường sẽ trao cho 7 học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc, tích cực hoạt động cộng đồng và thể hiện tiềm năng lãnh đạo nổi trội. Ứng viên ứng tuyển sẽ trải qua 3 vòng xét tuyển gồm sàng lọc hồ sơ, sơ tuyển và phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Một hạng mục học bổng toàn phần khác là Học bổng Chắp cánh ước mơ dành cho sinh viên khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học chuẩn quốc tế tại RMIT Việt Nam và thay đổi cuộc đời. Trường sẽ trao 6 suất học bổng này, trong đó có một số suất được xét chọn thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận là đối tác của RMIT.

Các suất học bổng khác, trị giá từ 25% đến 50% học phí được phân bổ vào các hạng mục gồm các ngành học chuyên biệt, thành tích học tập, học bổng cho sinh viên quốc tế và cao học.

Mặc dù các học bổng của RMIT đều tìm tới những cá nhân xuất sắc, nhưng không phải lúc nào người học giỏi nhất cũng là người được trao phần thưởng khuyến học. Theo phía nhà trường, mỗi hạng mục học bổng sẽ có những tiêu chí xét tuyển và yêu cầu hồ sơ riêng. Đặc biệt, mỗi sinh viên có thể nộp hồ sơ tối đa tới 3 loại học bổng khác nhau. Với cách thức nộp hồ sơ này, cơ hội đạt học bổng tăng lên gấp 3.

Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng là ngày 4/7/2025, trừ các hạng mục: Học bổng Dự bị đại học, Thành tích Học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế, Học bổng sau đại học và Thành tích Học tập xuất sắc cho sinh viên hiện tại.

Nổi bật trên đường đua tuyển sinh khối ĐH quốc tế

Những năm gần đây, các trường đại học quốc tế tại Việt Nam liên tục tung ra các gói học bổng giá trị lớn nhằm thu hút sinh viên giỏi. Cuộc cạnh tranh này không chỉ để giành thị phần tuyển sinh, mà còn là cuộc đua khẳng định thương hiệu và vị thế học thuật của mỗi trường trên thị trường giáo dục.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nhận định: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những học sinh xuất sắc thường được các trường đại học danh tiếng trên thế giới săn đón. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các trường đại học Việt Nam trong việc đổi mới và quốc tế hóa chương trình đào tạo, đặc biệt là xây dựng các gói học bổng mang tầm vóc quốc tế".

Thực tế cho thấy, để giữ chân và thu hút nhân tài, các trường không thể chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính. Những chương trình học bổng hiệu quả phải đi kèm với giá trị gia tăng: chất lượng đào tạo, môi trường học tập thúc đẩy phát triển kỹ năng toàn diện, cơ hội trao đổi sinh viên, mạng lưới kết nối toàn cầu và hội nhập quốc tế.

Đây chính là lợi thế của RMIT Việt Nam trong cuộc đua này. Với mô hình giáo dục chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, và hệ thống liên kết rộng khắp thế giới, RMIT không chỉ cấp học bổng, mà còn trao cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa, tiếp cận kiến thức và công nghệ tiên tiến. Chính sự kết hợp giữa “tài trợ tài chính” và “giá trị học thuật vượt trội” đã giúp RMIT nổi bật giữa làn sóng học bổng ở khối đại học quốc tế.

Chiến lược này đem lại cho RMIT lợi ích kép: vừa gia tăng sức hút với nhóm sinh viên ưu tú, vừa củng cố hình ảnh “ngôi trường đẳng cấp nhưng vẫn rộng mở cơ hội” trong xã hội. Về lâu dài, việc đầu tư vào học bổng chất lượng cao không chỉ nâng tầm thương hiệu nhà trường, mà còn góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó nâng vị thế giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Với cam kết tiếp tục đầu tư vào chương trình học bổng, RMIT Việt Nam hướng đến xây dựng môi trường giảng dạy xuất sắc, tập trung vào tính bao hàm và tác động cộng đồng. Gói học bổng của RMIT, vì thế, không chỉ là “đòn bẩy” tuyển sinh, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn: hòa mình vào cuộc đua học bổng để mở rộng cơ hội cho học sinh sinh viên, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn giáo dục tư thục tại Việt Nam lên một nấc thang mới.

