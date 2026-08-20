Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn bệnh của Cristiano Ronaldo

| | Sống

Nhìn Cristiano Ronaldo bây giờ, ít ai ngờ rằng "siêu sao bóng đá" này từng đứng trước nguy cơ giải nghệ ở tuổi 15 do biến cố tim mạch nguy hiểm.

Trái tim lỗi nhịp và tờ giấy cam kết ở tuổi 15

Lịch sử bóng đá thế giới từng đứng trước nguy cơ mất đi một trong những huyền thoại vĩ đại nhất khi Cristiano Ronaldo mới chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Năm 2000, thế giới chưa hề biết CR7 là ai, nhưng các bác sĩ tại học viện Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) thì đã phải giật mình trước một bảng kết quả kiểm tra thể lực định kỳ.

Ngay cả khi ngồi yên không vận động, lồng ngực của Ronaldo vẫn dồn dập như vừa vắt kiệt sức trong một trận đấu tầm cỡ chung kết. Chẩn đoán y khoa đưa ra nhanh chóng nhưng nặng nề: Nhịp tim nhanh (Tachycardia), tức một tình trạng rối loạn điện thế tim đầy rủi ro.

Ở tuổi 15, Cristiano Ronaldo từng đứng trước nguy cơ từ bỏ bóng đá vì mắc hội chứng nhịp tim nhanh (Ảnh: Men's Health)

Cậu nhóc 15 tuổi khi đó đứng trước hai con đường: Hoặc chấp nhận bước lên bàn mổ với muôn vàn rủi ro, hoặc từ giã hoàn toàn giấc mơ bóng đá.

Bà Maria Dolores, mẹ của Ronaldo, đã phải bắt những chuyến xe gấp vội lên Lisbon trong sự hoảng loạn để ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật. Tờ giấy ấy không chỉ quyết định sức khỏe của một đứa trẻ, mà vô tình quyết định cả vận mệnh của bóng đá thế giới sau này.

Hội chứng nhịp tim nhanh nguy hiểm đến mức nào?

Nhiều người thường xem nhẹ cảm giác tim đập nhanh, nhưng dưới góc nhìn chuyên môn, đây là một biến cố y khoa tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Theo chuyên trang y khoa WebMD, nhịp tim nghỉ ngơi ở người bình thường dao động từ 60 đến 100 nhịp/phút. Tuy nhiên, ở bệnh nhân mắc chứng nhịp tim nhanh, các xung điện bất thường kích thích tim co bóp liên tục vượt xa ngưỡng 100 nhịp/phút ngay cả khi đứng yên.

Phân tích sâu về cơ chế tàn phá của căn bệnh này, các chuyên gia tại Cleveland Clinic (Mỹ) nhấn mạnh: Khi tim đập quá nhanh, các buồng tim không có đủ thời gian lấp đầy máu giữa các nhịp co bóp. Điều này khiến lượng máu giàu oxy bơm đi nuôi cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng, đẩy người bệnh vào trạng thái chóng mặt, vã mồ hôi hột, hoa mắt hay ngất xỉu đột ngột.

Hội chứng nhịp tim nhanh nguy hiểm hơn nhiều người thường lầm tưởng (Ảnh minh họa)

Đối với một cầu thủ phải vận động ở cường độ cao như Cristiano Ronaldo, căn bệnh này nguy hiểm gấp bội. Việc tim làm việc quá tải kéo dài dễ dẫn đến phì đại cơ tim, suy tim hoặc hình thành các cục máu đông. Khi mảng huyết khối di chuyển lên não sẽ gây ra tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ. Nguy hiểm nhất, tình trạng rối loạn điện thế tim có thể biến chứng gây ngừng tim đột ngột ngay trên sân đấu.

Ca phẫu thuật "giữ chân" huyền thoại bóng đá thế giới

Để giải quyết triệt để căn bệnh của các bác sĩ tại Lisbon đã thực hiện thủ thuật triệt đốt tim bằng sóng cao tần (Catheter ablation). Đội ngũ y tế luồn một ống mềm qua mạch máu vào tim, dùng nhiệt lượng xử lý dải mô phát ra tín hiệu điện sai lệch.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau ít ngày nghỉ ngơi, Ronaldo đã có thể quay lại tập luyện. Giáo sư Sanjay Sharma, chuyên gia Tim mạch Thể thao tại Đại học St George's London (Anh) nhận định việc can thiệp đúng lúc ở tuổi thiếu niên đã chữa dứt điểm căn bệnh, giúp hệ tim mạch của anh đáp ứng tốt áp lực vận động trong nhiều năm thi đấu sau đó.

Sau ca phẫu thuật, Ronaldo tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn sức khỏe. Nền tảng thể lực ổn định trở thành yếu tố quan trọng giúp anh thi đấu bền bỉ, gặt hái nhiều danh hiệu lớn như 5 Quả bóng Vàng, 5 cúp Champions League cùng vô số kỷ lục trong màu áo Manchester United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 khiến nhiều trai trẻ phải thua xa (Ảnh: People)

Ở tuổi 41, anh vẫn thi đấu chuyên nghiệp cho Al Nassr (Ả Rập Xê Út) và tiếp tục hướng tới mốc 1.000 bàn thắng. Câu chuyện của Ronaldo cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe, nhất là đối với tim mạch.

Dấu hiệu nhận biết và đối tượng dễ rơi vào nguy cơ hội chứng nhịp tim nhanh

Chứng nhịp tim nhanh hay các dạng rối loạn nhịp tim nói chung có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi với những tín hiệu cảnh báo không thể coi thường:

- Biểu hiện bất thường: Tim đập thình thịch dồn dập ngay cả khi đang đứng yên, cảm giác hụt hẫng lồng ngực (đánh trống ngực), hoa mắt, hụt hơi, vã mồ hôi hột hoặc ngất xỉu bất ngờ.

- Đối tượng nguy cơ cao: Trẻ em có bất thường bẩm sinh ở đường dẫn truyền điện tim, người bị căng thẳng tâm lý kéo dài, thường xuyên thức khuya hoặc lạm dụng chất kích thích (cà phê, thuốc lá, rượu bia). Bên cạnh đó, người có tiền sử cao huyết áp, bệnh lý tuyến giáp hoặc rối loạn điện giải cũng là những nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng.

Để phòng ngừa các biến cố tim mạch bùng phát, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên tuân thủ các nguyên tắc:

Lối sống khoa học rất quan trọng với bảo vệ sức khở, đặc biệt là tim mạch (Ảnh minh họa)

- Tầm soát định kỳ: Thực hiện đo điện tâm đồ (ECG) kiểm tra nhịp tim, đặc biệt là trước khi tham gia các bộ môn thể thao đòi hỏi sức bền cao.

- Tránh xa chất kích thích: Hạn chế tối đa caffeine, đồ uống có cồn và ngưng hút thuốc lá hoàn toàn nhằm giảm áp lực kích thích lên hệ thần kinh giao cảm.

- Lối sống khoa học: Đảm bảo ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái để duy trì chỉ số huyết áp và nhịp tim ổn định.

- Lắng nghe cơ thể: Tuyệt đối không tập luyện quá sức khi đang mệt mỏi và cần dừng vận động ngay lập tức nếu xuất hiện triệu chứng tức ngực hay choáng váng.

Tổng hợp

Ronaldo và vợ Georgina lần đầu lộ diện cùng nhau sau đám cưới bí mật, khoảnh khắc bên các con gây chú ý

Theo Ngọc Ái

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH công lập có 30/68 ngành lấy trên 27 điểm: Quy tụ 280 phó giáo sư, 797 tiến sĩ, có quỹ học bổng hơn 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 100 châu Á

1 trường ĐH công lập có 30/68 ngành lấy trên 27 điểm: Quy tụ 280 phó giáo sư, 797 tiến sĩ, có quỹ học bổng hơn 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 100 châu Á Nổi bật

Tin vui: Từ 2027 tới 2035, 1.500 sinh viên, nhà khoa học trẻ trên cả nước có cơ hội nhận học bổng 100%

Tin vui: Từ 2027 tới 2035, 1.500 sinh viên, nhà khoa học trẻ trên cả nước có cơ hội nhận học bổng 100% Nổi bật

Các bác sĩ cảnh báo: 4 loại thực phẩm ăn nhiều sẽ "nuôi nấm mốc" trong đường ruột

Các bác sĩ cảnh báo: 4 loại thực phẩm ăn nhiều sẽ "nuôi nấm mốc" trong đường ruột

05:02 , 20/08/2026
Từ nay đến Rằm tháng 7 âm 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có bậc nhất

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có bậc nhất

23:45 , 19/08/2026
Việt Nam có loại rau bình dân, xưa mọc đầy vườn không ai thèm ăn nhưng là “thuốc quý” cho gan, dạ dày, phòng ung thư

Việt Nam có loại rau bình dân, xưa mọc đầy vườn không ai thèm ăn nhưng là “thuốc quý” cho gan, dạ dày, phòng ung thư

23:27 , 19/08/2026
Thông tin quan trọng về thẻ căn cước theo quy định mới

Thông tin quan trọng về thẻ căn cước theo quy định mới

23:00 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên