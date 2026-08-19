Việt Nam có loại rau bình dân, xưa mọc đầy vườn không ai thèm ăn nhưng là “thuốc quý” cho gan, dạ dày, phòng ung thư

Bác sĩ Qian Zhenghong là một chuyên gia về tiêu hóa và gan mật tụy tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông chia sẻ, có không ít thực phẩm bình dân nhưng nếu biết tận dụng thì mang lại nhiều lợi ích cho gan, thậm chí có thể góp phần đẩy lùi ung thư gan. Rau lang - phần lá và ngọn cây khoai lang là một trong số đó.

Trong số các bệnh nhân của ông, có một phụ nữ ngoài 50 tuổi mắc ung thư gan giai đoạn sớm. Bên cạnh các liệu pháp y tế, bà có một bí quyết đặc biệt để kiểm soát bệnh hiệu quả. Đó là ăn rau lang - nhất là phần lá mỗi ngày theo lời khuyên từ bác sĩ. Cách chế biến rất đơn giản: bà luộc lá khoai lang với chút muối, dầu ô liu hoặc ép thành nước uống. Bà cũng ăn táo gần như mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Hơn một năm sau, kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số ung thư gan AFP của bà đã giảm từ mức đáng báo động 4.935 xuống chỉ còn 5,3. Bác sĩ Qian cho biết, trước khu rau lang từng bị xem là loại rau dại, chỉ dùng để chăn nuôi ở nhiều quốc gia nhưng ngày nay, nó đã được chuyên gia công nhận về mặt dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Thậm chí được gọi là “rau trường thọ” ở Châu Âu và nhiều nơi.

Đối với gan, loại rau này giống như thuốc quý vì chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và giảm viêm. Hàm lượng vitamin A, C trong rau hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc của gan. Ngoài ra, các hợp chất tự nhiên trong rau lang còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và hỗ trợ phòng ngừa ung thư gan.

Một số lợi ích sức khỏe của rau lang

Tốt cho tiêu hóa

Lá khoai lang có đặc tính chống viêm và giàu chất xơ hòa tan, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cân bằng hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Chống ung thư, đặc biệt là ung thư gan

Theo bác sĩ Qian, lá khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol, flavonoid và beta-carotene. Những hợp chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan. Chúng cũng giàu chất xơ, kháng viêm, chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch để góp phần vào iarm nguy cơ mắc các bệnh ung thư một cách tổng thể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Lá khoai lang rất giàu kali - một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hạn chế tình trạng huyết áp cao. Bên cạnh đó, các chất chống viêm và chất xơ trong lá khoai lang cũng góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Lá khoai lang có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều hợp chất giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong rau giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Do đó, bác sĩ Qian nhấn mạnh đây là thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ tiểu đường.

Tốt cho xương và da

Lá khoai lang là nguồn cung cấp canxi, magie và sắt – những khoáng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa trong lá khoai lang còn giúp bảo vệ da khỏi lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da.

Một số lưu ý khi ăn rau lang

Ảnh minh họa

Mặc dù rất bổ dưỡng, nhưng khi ăn rau lang, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Không ăn quá nhiều rau lang sống: Lá khoai lang có thể chứa chất oxalate, dễ gây sỏi thận nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu ăn sống, hãy rửa sạch và chế biến đúng cách.

- Không ăn khi đói bụng: Hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn khi đói.

- Nên luộc hoặc xào nhẹ: Để hấp thụ tối đa dinh dưỡng, bạn nên luộc hoặc xào nhanh với dầu oliu thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

- Thực phẩm không nên kết hợp: Không nên ăn cùng trứng (giảm hấp thụ protein), khoai lang/bắp (gây đầy hơi) và đồ chua (dễ kích ứng tiêu hóa).

- Người nên ăn ít hoặc không ăn: Người bị sỏi thận nên ăn ít vì rau lang chứa oxalate dễ gây sỏi. Người tiêu hóa kém hoặc huyết áp thấp cũng không nên ăn nhiều để tránh đầy bụng và tụt huyết áp. Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều.

Nguồn và ảnh: HK01, ETtoday