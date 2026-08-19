8 sai lầm vô tình “mời” rắn vào sân vườn, nhiều gia đình vẫn mắc mà không biết

Theo Times of India, rắn thường tìm đến nơi đáp ứng ba nhu cầu cơ bản: thức ăn, nước và chỗ ẩn náu. Trong nhiều trường hợp, thứ thu hút rắn không phải bản thân khu vườn mà là chuột, ếch, côn trùng cùng các con mồi khác đang sinh sống tại đó. Dưới đây là 8 sai lầm vô tình có thể dẫn rắn tới sân vườn mà các gia đình cần thay đổi ngay.

1. Để cỏ, cây và bụi rậm phát triển quá dày

Cỏ, cây rậm rạp có thể thu hút rắn tới nhà (Ảnh: Getty).

Cỏ cao giúp rắn dễ ẩn mình, tránh các loài săn mồi và âm thầm tiếp cận con mồi. Khoảng đất tối bên dưới những bụi cây rậm cũng có thể trở thành nơi trú ẩn, đặc biệt khi cây mọc sát nhà, gara hoặc nhà kho.

Gia đình nên cắt cỏ thường xuyên, tỉa gọn cành thấp và hàng rào cây, giữ khoảng cách giữa cây với công trình nhà ở từ 60 - 90cm.

2. Để sân vườn có quá nhiều nước và độ ẩm

Tưới quá nhiều khiến mặt đất thường xuyên ẩm ướt, thu hút giun, ếch, cóc, sên và nhiều sinh vật nhỏ - những con mồi tiềm năng của rắn. Cỏ dại cũng phát triển nhanh trong điều kiện này, tạo thêm lớp che phủ.

Sau mưa, cần kiểm tra những vùng trũng hoặc vũng nước tồn tại lâu ngày và san lấp nếu cần. Máng tắm cho chim nên được kê cao, đặt xa bụi cây và ngôi nhà. Với hồ, bể bơi hoặc đài phun nước, nên phát quang cây cối xung quanh và cân nhắc lắp rào chắn.

3. Đặt máng ăn cho chim và thức ăn vật nuôi gần nhà

Nếu cho thú cưng ăn bên ngoài, cần dọn sạch thức ăn thừa ngay và bảo quản phần còn lại trong hộp đậy kín (Ảnh: IAMS).

Chim thường làm rơi hạt xuống đất khi ăn. Số hạt này có thể thu hút chuột. Khi chuột xuất hiện thường xuyên, rắn cũng có thêm lý do để tìm đến. Máng cho chim ăn đặt sát mặt đất càng khiến động vật gặm nhấm dễ tiếp cận thức ăn.

Thức ăn thừa của chó, mèo để ngoài sân cũng có thể thu hút côn trùng và chuột. Nên cho vật nuôi ăn trong nhà nếu có thể. Nếu phải cho ăn bên ngoài, cần dọn sạch thức ăn thừa ngay và bảo quản phần còn lại trong hộp đậy kín.

4. Bỏ qua sự xuất hiện của chuột và các động vật nhỏ

Chuột là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài rắn. Hang, phân chuột hoặc dấu hiệu chuột trú trong gara, nhà kho cho thấy khu vực quanh nhà đang hình thành một mắt xích thức ăn thuận lợi cho loài bò sát này.

Ếch, thằn lằn và số lượng lớn côn trùng cũng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách xua rắn, gia đình cần xác định và kiểm soát những loài đang khiến chúng tìm đến.

5. Chất củi, vật liệu và rác vườn thành đống

Khe tối bên trong đống củi, ống cũ, ván gỗ hoặc vật liệu xây dựng tạo ra nơi trú ẩn ít bị xáo trộn. Củi nên được đặt cách xa nhà và kê cao khỏi mặt đất khoảng 30cm.

Lá khô, quả và hạt rụng cũng cung cấp thức ăn hoặc chỗ ẩn náu cho côn trùng, chuột. Thùng rác hở và đống ủ phân không được che kín càng thu hút động vật. Những khu vực này cần được dọn định kỳ, còn thùng chứa phải có nắp kín.

6. Phủ mùn quá dày và bố trí nhiều đá lớn

Rắn ẩn nấp trong vườn nhà (Ảnh: Getty).

Vỏ cây, gỗ vụn có khả năng giữ ẩm, tạo môi trường mát và kín cho côn trùng, chuột, sên hoặc ốc. Lớp phủ càng dày, số khoảng trống có thể được tận dụng làm nơi trú ẩn càng nhiều.

Các tảng đá trang trí lớn cũng tạo ra những khe hở tương tự. Ở vị trí phù hợp, có thể thay bằng sỏi nhỏ hoặc xếp đá cuội khít hơn để hạn chế khoảng trống cho rắn và con mồi của chúng.

7. Không sửa các khe nứt quanh công trình nhà ở

Vết nứt ở móng, tường hoặc khe hở quanh cửa tưởng nhỏ nhưng có thể được chuột sử dụng và mở rộng. Sau đó, những khoảng trống này có thể trở thành nơi ẩn náu hoặc đường để rắn tiếp cận công trình.

Cần kiểm tra định kỳ móng nhà, tường ngoài, cửa ra vào, cửa sổ, gara và nhà kho. Các lỗ hổng mới hình thành nên được bịt kín sớm.

8. Không lắp rào chắn khi rắn xuất hiện thường xuyên

Nếu đã loại bỏ thức ăn, nước và nơi trú ẩn nhưng rắn vẫn liên tục xuất hiện, gia đình có thể cân nhắc lắp rào bằng tấm thép hoặc lưới cứng mắt nhỏ. Chân rào cần được chôn xuống đất, phần trên có thể tạo góc nghiêng và cổng phải luôn đóng kín.

Khi phát hiện rắn, không nên đến gần, chạm hoặc tự bắt để xác định loài. Nếu rắn liên tục xuất hiện quanh nhà, giải pháp an toàn hơn là liên hệ đơn vị xử lý động vật hoang dã. Mục tiêu là giảm những điều kiện khiến rắn quay lại, không phải loại bỏ mọi sinh vật khỏi khu vườn.