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Sau 32 năm, Thám tử lừng danh Conan đã có chương cuối: Điều gì sẽ xảy ra với Shinichi?

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Tác giả Thám tử lừng danh Conan Aoyama Gosho xác nhận ông đã hoàn thành bản storyboard cho chương cuối của bộ manga, song chưa tiết lộ nội dung cũng như thời điểm tác phẩm chính thức kết thúc.

Thông tin được Aoyama Gosho chia sẻ trong chương trình Nippon Television’s 24-Hour Television Latest Information SP, phát sóng trước chương trình 24 Hour Television - Love Saves the Earth (Tạm dịch: Truyền hình 24 giờ - Tình yêu cứu Trái đất).

Aoyama, người thiết kế áo phông từ thiện cho chương trình 24 Hour Television năm nay, đã có cuộc phỏng vấn tại nơi làm việc với ca sĩ Chanmina và Taiga Kyomoto, thành viên nhóm nhạc SixTONES. Cả hai đều là những người hâm mộ Thám tử lừng danh Conan.

Trong cuộc trò chuyện, Chanmina hỏi Aoyama liệu ông có từng nghĩ Thám tử lừng danh Conan sẽ được yêu thích như hiện tại hay không. Tác giả thừa nhận ông chưa từng nghĩ tới điều đó và ban đầu cho rằng bộ truyện sẽ "kết thúc rất nhanh".

Theo Aoyama, ông chỉ thực sự nhận ra mức độ được yêu thích của tác phẩm sau khi bộ phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan đầu tiên ra mắt.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang chủ đề về những cái kết. Chanmina cho biết cô thường nghĩ đến điểm kết thúc khi lên kế hoạch cho cuộc sống và hỏi Aoyama liệu ông có làm điều tương tự với các tác phẩm của mình hay không.

Aoyama bất ngờ tiết lộ rằng ông đã chuẩn bị phần kết của Thám tử lừng danh Conan.

"Tôi đã hoàn thành bản phác thảo cho chương cuối. Các bạn có muốn xem không?", Aoyama nói với một nụ cười.

Chanmina lập tức hỏi liệu cô thực sự có thể xem hay không, khiến Taiga Kyomoto hài hước can thiệp: "Em không được nhận lời đề nghị đó đâu!"

Aoyama sau đó tiếp tục trêu đùa hai vị khách bằng cách nói rằng phần kết "thú vị", nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về nội dung chương cuối.

Đến nay, Thám tử lừng danh Conan đã phát hành 1.166 chương và vẫn là một trong những manga có thời gian phát hành lâu nhất. Bộ truyện hiện đang trong thời gian tạm ngừng xuất bản kéo dài 8 tuần. Chương 1.167 dự kiến trở lại vào ngày 16/9. Hiện chưa có thông tin cụ thể về lý do của đợt tạm nghỉ này.

Câu chuyện chính của Conan vẫn tiến triển chậm

Một trong những yếu tố giúp Thám tử lừng danh Conan duy trì sức hút trong thời gian dài là mạch truyện tổng thể phát triển chậm hơn đáng kể so với các vụ án riêng lẻ.

Phần lớn các chương tập trung vào những vụ án độc lập và được giải quyết tương đối nhanh. Trong khi đó, câu chuyện chính xoay quanh Tổ chức Áo đen vẫn được hé lộ từng bước, với những diễn biến quan trọng thường cách nhau khá xa bởi nhiều chương tập trung vào các vụ án riêng.

Lịch phát hành manga cũng thường xuyên có những đợt tạm nghỉ trong nhiều năm qua, khiến tốc độ phát triển của mạch truyện chính càng chậm hơn.

Điều này cũng ảnh hưởng đến phiên bản anime vốn được phát sóng hàng tuần. Để tránh việc anime bắt kịp manga, ê-kíp sản xuất đã thực hiện một lượng lớn nội dung phụ, không trực tiếp thúc đẩy mạch truyện chính.

Trong cuộc phỏng vấn, Aoyama cũng chia sẻ về sức hút lâu dài của Thám tử lừng danh Conan, khi anime của bộ truyện đã được phát sóng hàng tuần trong nhiều năm. Ông nhớ lại cuộc trò chuyện với Eiichiro Oda, tác giả One Piece, về lịch phát sóng đặc biệt này.

"Chúng tôi từng nói rằng có lẽ mình là những người duy nhất có manga được chuyển thể thành anime hàng tuần", Aoyama kể.

Tuy nhiên, One Piece cũng đã chuyển từ hình thức phát sóng hàng tuần sang phát hành theo mùa từ arc Elbaf trong năm 2026.

Thám tử lừng danh Conan bắt đầu được đăng dài kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Sunday của Shogakukan từ năm 1994. Tính đến tháng 4/2026, các chương truyện đã được tập hợp thành 108 tập.

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Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Conan

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