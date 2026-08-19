Cận cảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh mướt, cực đẹp trước trận ĐT Việt Nam vs Malaysia tranh vé vào chung kết ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Malaysia trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 tối nay. Trước thềm trận đấu, trời Hà Nội đổ cơn mưa lớn, sau cơn mưa mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh mướt mắt, cực mịn sẵn sàng cho trận "đại chiến" tranh vé dự chung kết ASEAN Cup 2026.

Sân Mỹ Đình sạch bóng trước giờ thi đấu của tuyển Việt Nam

Mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu đã hoàn tất

Góc nhìn từ chấm phạt góc

Cận cảnh mặt cỏ đều, mịn

Mặt cỏ lý tưởng đều cầu thủ triển khai phương án tấn công

Góc khán đài được lau sạch sẽ

Một số CĐV đã đến sân từ 2 tiếng trước trận đấu

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lựa chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà.Với đợt nâng cấp toàn diện quy mô lớn, chảo lửa Mỹ Đình sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế, mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại đây đều nhận được mưa lời khen từ truyền thông và cộng đồng mạng quốc tế về chất lượng mặt sân.

Theo ghi nhận thực tế mới nhất, mặt sân Mỹ Đình hiện đã trải qua cuộc "lột xác" ngoạn mục. Toàn bộ lớp cỏ cũ bị xuống cấp đã được loại bỏ triệt để. Nền sân được xử lý lại toàn bộ từ phần móng với độ sâu đào xới từ 40 đến 50 cm nhằm đảm bảo tối đa độ phẳng, độ đệm xốp cùng khả năng thoát nước tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết.

Đáng chú ý, chủng loại cỏ mới được lựa chọn phủ hiện đại tương đồng với thảm cỏ đang được sử dụng tại nhiều SVĐ hàng đầu thế giới, trong đó có sân Old Trafford của câu lạc bộ danh tiếng Manchester United. Nhờ quy trình chăm sóc tỉ mỉ và khoa học, cỏ phát triển rất đều, xanh mướt, đạt độ mịn và bám cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Ảnh và Clip: Như Hoàn