Phong tỏa 33 căn hộ, cảnh sát phát hiện thêm 3 sổ đỏ, 30 hợp đồng mua bán đất, tổng giá trị gần 994 tỷ đồng

Theo thông tin được truyền thông Thái Lan chia sẻ vào ngày 22/7, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan tổ chức họp báo, công bố triệt phá thành công một đường dây do một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bỏ tiền, sử dụng công dân Thái Lan để đứng tên hộ bất động sản trái phép. Cảnh sát đã phong tỏa 33 căn nhà cao cấp, đồng thời thu giữ hàng loạt giấy tờ liên quan.

Vụ việc bắt đầu từ phản ánh của người dân địa phương. Một số cư dân cho biết có lượng lớn công dân Trung Quốc chuyển vào các khu nhà ở cao cấp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng xung quanh. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động sở hữu, quản lý các bất động sản này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đã thành lập hàng loạt công ty vỏ bọc nhằm né tránh những hạn chế pháp lý của Thái Lan đối với việc người nước ngoài sở hữu bất động sản. Trên giấy tờ, cổ đông và giám đốc của các công ty này là hai phụ nữ Thái Lan gồm Piyanuch và mẹ là Sakon. Tuy nhiên, người thực sự kiểm soát và cung cấp toàn bộ nguồn vốn lại là một công dân Trung Quốc.

2 mẹ con người Thái Lan bị điều tra

Cảnh sát xác định đường dây đã đăng ký tổng cộng 33 công ty, tương ứng với 33 căn nhà cao cấp, có tổng giá trị lên tới 1,275 tỷ Baht (khoảng 993,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền dùng để mua các bất động sản này đều do người đàn ông Trung Quốc cung cấp.

Phương thức hoạt động của đường dây khá tinh vi. Ban đầu, các công ty vỏ bọc được sử dụng để mua trước hai căn nhà cao cấp. Sau khi tìm được người mua, cơ cấu cổ phần của công ty sẽ được điều chỉnh để chuyển quyền kiểm soát thực tế 3 căn cho người Trung Quốc. Với 28 căn còn lại, đường dây tiếp tục sử dụng các công ty vỏ bọc để đứng tên mua bất động sản, sau đó thông qua một công ty môi giới bất động sản do người Trung Quốc điều hành để cho thuê hoặc bán lại.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng, trong đó có 3 sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất, 30 bộ hợp đồng mua bán bất động sản và giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, 15 hộ chiếu của công dân nhiều quốc gia, 13 thiết bị điện tử, tiền mặt trị giá khoảng 1,4 triệu baht (khoảng 1,1 tỷ đồng) và 6 con dấu doanh nghiệp.Cảnh sát cho rằng chi tiết này là bằng chứng cho thấy Piyanuch và mẹ chỉ cung cấp danh tính để đăng ký thành lập công ty, không thực sự bỏ vốn hoặc tham gia điều hành hoạt động kinh doanh. Toàn bộ nguồn tiền đầu tư đều đến từ người đàn ông Trung Quốc.

Cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án

Hiện cảnh sát đang chuẩn bị đề nghị tòa án phát lệnh bắt giữ những người liên quan. Họ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kinh doanh của người nước ngoài năm 1999, trong đó có hành vi sử dụng người Thái Lan đứng tên cổ phần nhằm né tránh các hạn chế pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, hành vi này còn có dấu hiệu vi phạm các quy định trong Luật Đất đai Thái Lan. Cảnh sát dự kiến chuyển kết quả điều tra cho cơ quan quản lý đất đai để xử lý các khu đất và công trình liên quan theo quy định. Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm xác định thêm những người có liên quan cũng như làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây.

(Nguồn: Sina)