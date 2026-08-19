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Công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các hộ kinh doanh: 5 trường hợp bị xử phạt tổng cộng 158 triệu đồng

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Công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các hộ kinh doanh: 5 trường hợp bị xử phạt tổng cộng 158 triệu đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các sở, ban, ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Từ ngày 7/5 đến 7/8, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, điều tra 2 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trong quá trình phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an ghi nhận 8 vụ, 8 trường hợp kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel... với tổng trị giá hàng hóa tạm giữ hơn 150 triệu đồng. Qua xác minh, 5 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền 158 triệu đồng. Một cơ sở tại phường Quy Nhơn Đông cũng bị phát hiện kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Song song với công tác đấu tranh, lực lượng Công an đẩy mạnh phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân thông qua tuyên truyền trực tiếp, mạng xã hội và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, hoạt động truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhận thức của người dân về ảnh hưởng, tác hại của hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ từng bước được nâng cao. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin, tố giác các phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai

Kim Linh

Phụ nữ mới

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