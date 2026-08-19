Người càng có tiền càng ít mua 7 thứ này

Có một điều khá thú vị về cách tiêu tiền của những người có khả năng quản lý tài chính tốt: Họ không nhất thiết mua những thứ rẻ nhất, nhưng thường rất khó xuống tiền cho những món đồ không tạo ra giá trị tương xứng. Khi thu nhập tăng, nhiều người nghĩ ngay đến việc nâng cấp xe, đổi điện thoại, mua quần áo đắt tiền hay tìm những món đồ khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng càng có kinh nghiệm với tiền, người ta càng hiểu rằng giàu có không nằm ở việc sở hữu thật nhiều thứ, mà ở khả năng giữ lại phần lớn giá trị mình tạo ra. Vì vậy, có những món đồ người có tiền vẫn có thể mua, nhưng hiếm khi mua một cách tùy tiện.

1. Đồ dùng chỉ để khoe thương hiệu

Một món đồ đắt tiền không có gì sai, nhất là khi chất lượng, thiết kế hoặc trải nghiệm thực sự xứng đáng. Vấn đề nằm ở việc mua một món đồ chủ yếu vì muốn người khác biết mình có khả năng mua nó.

Người có tư duy tài chính tốt thường quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sử dụng, độ bền và mức độ phù hợp với nhu cầu. Một chiếc túi có thể rất đắt nhưng nếu chỉ dùng vài lần để chụp ảnh rồi cất tủ, họ sẽ cân nhắc kỹ hơn. Cùng một số tiền đó, họ có thể chọn món đồ ít gây chú ý hơn nhưng sử dụng được lâu dài.

Càng có tiền, người ta càng ít cần dùng đồ vật để chứng minh vị thế của mình. Khi tài chính đã đủ vững, cảm giác "phải cho người khác thấy mình giàu" cũng giảm đi đáng kể.

2. Những món đồ giá rẻ nhưng phải thay liên tục

Không phải cứ mua đồ rẻ là tiết kiệm. Một chiếc áo giá thấp nhưng nhanh bai dão, một món đồ gia dụng dễ hỏng hay thiết bị liên tục phải sửa chữa có thể khiến tổng chi phí sau vài năm cao hơn nhiều so với việc mua một sản phẩm tốt ngay từ đầu.

Người biết quản lý tiền thường nhìn vào chi phí trên mỗi lần sử dụng, thay vì chỉ nhìn giá bán ban đầu. Một đôi giày tốt có thể đắt hơn vài lần, nhưng nếu đi được nhiều năm thì chưa chắc đã tốn kém hơn những đôi rẻ tiền liên tục phải thay.

Đây cũng là lý do người có tiền thường không ngại trả thêm cho chất lượng ở những thứ họ sử dụng thường xuyên. Họ không mua đắt để khoe, mà mua một lần để đỡ phải mua lại quá nhiều lần.

3. Những món đồ theo trào lưu nhưng nhanh lỗi mốt

Hôm nay một món đồ có thể khiến cả mạng xã hội phát sốt, nhưng vài tháng sau đã chẳng còn ai nhắc đến. Nếu chạy theo mọi xu hướng, tủ quần áo và căn nhà rất dễ đầy lên bởi những thứ từng "hot" nhưng chẳng còn phù hợp.

Người có tư duy tiêu dùng tỉnh táo thường xây dựng phong cách riêng thay vì liên tục chạy theo trào lưu. Họ có thể mua một món đồ thời trang đắt tiền, nhưng thường là thứ phù hợp với bản thân và có khả năng sử dụng lâu dài.

Đặc biệt với quần áo, việc sở hữu ít nhưng dễ phối, mặc nhiều dịp thường có lợi hơn việc mua hàng chục món chỉ vì thấy chúng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

4. Đồ ăn, đồ uống chỉ để thể hiện

Một bữa ăn ngon hay một ly cà phê đắt tiền chẳng có gì đáng chê. Ai cũng cần tận hưởng thành quả lao động của mình. Nhưng nếu ngày nào cũng chi tiền cho những thứ chỉ nhằm tạo cảm giác "sống sang", tài khoản ngân hàng sẽ nhanh chóng phản ánh điều đó.

Người có tiền thường vẫn ăn ngon, đi nhà hàng và uống cà phê chất lượng, nhưng họ không nhất thiết phải chọn nơi đắt nhất trong mọi trường hợp. Họ hiểu đâu là trải nghiệm đáng tiền và đâu chỉ là cái giá phải trả cho việc chạy theo hình ảnh.

Nói cách khác, họ không cố biến mọi lần tiêu tiền thành một màn trình diễn.

5. Những món đồ mua vì giảm giá

Đây là cái bẫy rất nhiều người mắc phải. Một món đồ giảm 50% nghe có vẻ như tiết kiệm được một khoản tiền, nhưng nếu vốn dĩ không có nhu cầu sử dụng thì số tiền bỏ ra vẫn là tiền mất đi.

Người quản lý tài chính tốt thường tự hỏi một câu rất đơn giản trước khi mua: "Nếu món này không giảm giá, mình có mua không?" Nếu câu trả lời là không, khả năng cao họ sẽ bỏ qua.

Giảm giá chỉ có ý nghĩa khi nó giúp bạn mua thứ vốn đã cần với mức giá tốt hơn. Còn nếu chương trình khuyến mãi khiến bạn mua thêm những thứ không cần, đó không phải tiết kiệm mà chỉ là một cách tiêu tiền được ngụy trang rất khéo.

6. Những khoản vay chỉ để nâng cấp hình ảnh

Một chiếc xe tốt hơn, một căn nhà lớn hơn hay một món đồ xa xỉ đều có thể mang lại cảm giác hài lòng. Nhưng nếu phải vay quá nhiều chỉ để duy trì một hình ảnh không tương xứng với khả năng tài chính, người có kinh nghiệm sẽ thường cân nhắc rất kỹ.

Họ hiểu rằng thu nhập cao không đồng nghĩa với tài sản ròng cao. Một người kiếm được nhiều tiền nhưng đồng thời gánh khoản nợ lớn chưa chắc đã có nền tảng tài chính tốt bằng người kiếm ít hơn nhưng luôn có tiền dự phòng và tài sản tích lũy.

Bởi vậy, thay vì cố nâng cấp cuộc sống ngay khi thu nhập tăng, họ thường ưu tiên xây nền tài chính trước. Khi nền móng đủ chắc, những khoản chi lớn sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

7. Những thứ khiến họ phải trả tiền chỉ để "cho bằng người khác"

Có lẽ đây mới là thứ người càng có tiền càng tránh. Không ít khoản chi trong cuộc sống xuất phát từ tâm lý so sánh: Người khác mua xe mới thì mình cũng phải đổi xe, bạn bè đi du lịch sang thì mình cũng phải tìm một chuyến tương tự, người quen mua nhà lớn thì mình bắt đầu thấy căn nhà của mình "chưa đủ".

Nhưng tiền bạc là một cuộc chơi rất cá nhân. Người khác có thể kiếm nhiều hơn, có tài sản khác mình hoặc có những ưu tiên hoàn toàn khác. Nếu cứ dùng cuộc sống của người khác làm thước đo, mức thu nhập bao nhiêu cũng có thể trở nên thiếu.

Người thực sự hiểu giá trị của tiền thường không cố thắng trong cuộc đua mà chẳng ai tuyên bố. Họ biết mình muốn gì, cần bao nhiêu và khoản tiền nào đáng để đánh đổi bằng thời gian lao động của mình.

Cuối cùng, người có tiền không phải lúc nào cũng ít tiêu tiền, mà họ thường ít tiêu tiền một cách vô thức. Họ vẫn mua những thứ tốt, vẫn đi du lịch, ăn ngon, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống, nhưng phía sau mỗi khoản chi thường có một lý do rõ ràng. Đó mới là điểm khác biệt đáng học hỏi: không phải biến mình thành người keo kiệt, mà là biết phân biệt giữa thứ mình thật sự cần, thứ khiến cuộc sống tốt hơn và thứ chỉ khiến mình trông có vẻ giàu hơn trong mắt người khác.