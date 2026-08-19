Hội 30s giờ đi tập không chỉ để giảm cân: Sẵn sàng chi tiền đậm nhưng studio phải đẹp, máy móc xịn, HLV phải giỏi

Có 1 sự thật ai rồi cũng sẽ nhận ra: Sau tuổi 30, đi tập không còn là chuyện phải ép mình giảm cân bằng được. Họ tìm kiếm những thứ khác hơn thời 20, 25!

Ngồi máy tính cả ngày, người bắt đầu đau mỏi; hội 30s sau sinh lại càng cảm nhận rõ cơ thể đã khác trước. Thế nên, nhu cầu lúc này cũng thực tế hơn: Tập để khỏe, để người nhẹ nhõm, vận động không thấy mệt và quan trọng nhất là tìm được kiểu tập mình có thể theo lâu dài.

Các chị đẹp bắt đầu đặt ra bài toán khác cho các studio Pilates. Họ cần những lớp học phù hợp với từng thể trạng, HLV đủ chuyên môn để hiểu cơ thể, khung giờ không “đụng” lịch làm việc và gia đình. Đổi lại, đây cũng là nhóm khách được các studio đánh giá là sẵn sàng đầu tư nghiêm túc hơn cho việc tập luyện, miễn là thứ họ nhận lại đủ tốt và có thể duy trì lâu dài.

Theo chia sẻ từ các studio, khách hàng trên 30 tuổi hiện có thể chiếm tới 60-70% số học viên tại một số phòng tập. Nhóm khách này đang được các HLV và studio “chiều” đến mức nào để giữ chân?

Yêu cầu khắt khe của nhóm khách sau 30 tuổi thay đổi “cuộc chơi” Pilates

Nếu ở nhóm 20-25, Pilates thường được lựa chọn với mục tiêu chỉnh dáng, săn chắc và cải thiện ngoại hình, thì bước qua tuổi 30, lý do khiến nhiều người tìm đến bộ môn này đã thay đổi khá rõ. Không phải chuyện “làm đẹp” biến mất, nhưng sức khỏe bắt đầu được đặt lên cùng một vị trí, thậm chí trở thành lý do chính để họ duy trì việc tập.

Từ thực tế giảng dạy, Nhật Lệ - Founder/Manager Anata Pilates, nhận thấy hai nhóm khách chủ yếu sau 30 là phụ nữ sau sinh và dân văn phòng.

Nhật Lệ - Founder/Manager Anata Pilates trong một buổi dạy pilates.

Nếu nhóm sau sinh thường tìm đến với những vấn đề như đau lưng, yếu cơ bụng, tách cơ bụng hay cơ sàn chậu yếu, thì dân văn phòng lại gặp nhiều tình trạng đau lưng, mỏi cổ vai gáy, viêm sụn khớp, thoái hóa, hoặc thoát vị đĩa đệm nhẹ do đặc thù công việc.

Thu Hiền - Founder/Manager Elite Premium Pilates cũng ghi nhận bức tranh tương tự. Theo đó, khách hàng sau 30 thường quan tâm đến giảm đau lưng, đau cổ vai gáy, cải thiện tư thế, tăng sức mạnh cơ core và duy trì sự dẻo dai lâu dài. Không ít người tìm đến studio sau nhiều năm ngồi làm việc, ít vận động, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng cứng khớp, mất cân bằng hoặc yếu cơ.

Với nhóm phụ nữ sau sinh, nhu cầu lại càng cụ thể. Một học viên có thể bắt đầu tập vì đau lưng hoặc yếu cơ bụng, nhưng sau vài tháng, điều khiến họ hài lòng nhất lại không hẳn là cân nặng thay đổi bao nhiêu mà là việc cơ thể khỏe hơn, có thể bế con hoặc làm việc cả ngày mà không còn đau mỏi như trước.

Thu Hiền - Founder/Manager Elite Premium Pilates cho biết khách hàng sau 30 tìm đến studio vì muốn khỏe, muốn giảm các triệu chứng đau cơ, đau lưng,... chiếm phần nhiều.

Cũng vì có những nhu cầu cụ thể hơn, khách sau 30 thường kỹ tính hơn khi chọn phòng tập và HLV. Họ quan tâm đến chuyên môn, khả năng hiểu thể trạng và điều chỉnh bài tập phù hợp, thay vì chỉ tìm một nơi để tập.

“Bước qua tuổi 30, cơ thể bắt đầu lên tiếng sau những thay đổi từ quá trình làm việc văn phòng kéo dài và sinh nở. Nhưng cũng chính khi cơ thể ‘báo động’ là lúc họ hiểu mình cần, và cũng có nhiều kinh nghiệm, chi phí,... nên mình thấy nhóm khách hàng sau 30 khắt khe trong việc chọn phòng tập và HLV. Họ yêu cầu cực kỳ cao về năng lực và chất lượng của HLV. Họ không cần một người chỉ đơn thuần đếm nhịp hay hô hào động lực; họ cần một chuyên gia giải phẫu, một người "chuyên gia" để đồng hành sát sao cùng cơ thể đang gặp tổn thương của mình.

Ngoài ra, khách hàng cũng lưu tâm đến không gian, máy móc trong studio.

Một phòng tập được chọn của họ phải là nơi đáp ứng được tiêu chuẩn: Vừa sở hữu không gian tập luyện thư giãn, cơ sở vật chất trị liệu chuyên sâu, vừa phải cung cấp được đội ngũ HLV có kiến thức giải phẫu học sắc bén để cá nhân hóa giáo án và phòng tránh chấn thương tuyệt đối”, Hoàng Thu Uyên - Founder/Manager của Mẹ Gấu Pilates chia sẻ.

Hoàng Thu Uyên - Founder/Manager Mẹ Gấu Pilates cho rằng phòng tập cần có không gian thư giãn, cơ sở vật chất chuyên sâu và HLV am hiểu giải phẫu.

Với hội 30s, điều quan trọng không hẳn là có một bài tập hoàn toàn khác, mà là cách bài tập được điều chỉnh để vừa với thể trạng và lịch trình của mỗi người.

Những thay đổi về nhu cầu cũng dần kéo theo cách các studio thiết kế buổi tập. Điều này không có nghĩa người sau 30 sẽ được đưa vào một hệ bài tập hoàn toàn khác. Bởi, Pilates vẫn là bộ môn tập toàn diện, kết hợp nhiều nhóm cơ, máy và thảm. Sự khác biệt nằm ở cách HLV điều chỉnh bài tập theo từng người: mức kháng lực, cường độ hay mức lò xo có thể nhẹ hơn với nhóm phục hồi sau sinh hoặc đang gặp tình trạng đau mỏi, trong khi người trẻ có thể tập ở mức độ mạnh hơn. Nói cách khác, thứ được “đo ni đóng giày” không hẳn là một bộ môn mới, mà là cách đưa cùng một bộ môn vào cơ thể của từng người.

Đây cũng là lý do các studio bắt đầu chú trọng hơn đến việc phân nhóm học viên theo nhu cầu. Chẳng hạn, một nhóm có thể tập để chỉnh dáng, nhóm khác tập để cải thiện đau mỏi, còn những mẹ sau sinh có thể được xếp vào lớp có cùng đặc điểm thể trạng để HLV dễ dàng điều chỉnh bài tập.

Việc đánh giá tư thế và tình trạng cơ thể trước khi lên giáo án cũng được đặt lên trước. Mỗi học viên có một lộ trình riêng, tập trung vào cải thiện tư thế, tăng sức mạnh cơ sâu và đảm bảo an toàn; HLV theo sát trong suốt buổi để điều chỉnh kỹ thuật. Đây là cách studio đáp ứng nhóm khách không chỉ muốn “tập cho có” mà cần biết bài tập có thực sự phù hợp với cơ thể mình hay không.

Chưa dừng lại ở đó, phần lớn khách hàng 30s còn phải cân bằng công việc, gia đình, con cái với việc tập luyện, giờ giấc cũng trở thành một phần của dịch vụ.

Không phải ai cũng có thể đến phòng tập vào một khung giờ cố định. Có người chỉ có thể tập sau giờ làm, có người cần một lịch riêng vì chăm con, cũng có người không thể theo lớp nhóm nhưng vẫn muốn duy trì đều đặn. Bởi vậy, các studio bắt đầu mở nhiều lựa chọn hơn về quy mô lớp và thời gian.

Ở Anata Pilates, hình thức 1:1 được lựa chọn không chỉ vì khách muốn HLV tập trung hoàn toàn vào mình mà còn vì họ không sắp xếp được lịch cố định với lớp nhóm. Khi đó, học viên có thể thống nhất giờ riêng với HLV.

Trong khi đó, Mẹ Gấu Pilates cung cấp cả lớp cá nhân và lớp nhóm, đồng thời xây dựng khung giờ thấp điểm từ 8h-16h với mức chi phí tiết kiệm hơn so với khung giờ cao điểm 17h-21h. Studio cũng sử dụng ứng dụng để học viên chủ động đặt lịch và theo dõi quá trình tập luyện.

Mẹ Gấu Pilates cung cấp cả lớp cá nhân và lớp nhóm, đồng thời lựa chọn thời gian phù hợp để "chiều" khách hàng 30s.

Từ lớp học, giáo án, HLV đến giờ tập, có thể thấy các studio đang phải thích nghi với một nhóm khách hàng không chỉ biết mình muốn gì mà còn biết rất rõ điều gì không phù hợp với mình.

Và khi yêu cầu đã cụ thể hơn, câu chuyện tiếp theo không chỉ là phòng tập phải thay đổi thế nào, mà còn là: Hội 30s sẵn sàng trả bao nhiêu cho sự phù hợp đó?

Cách chi tiền phản ánh “cá tính” của nhóm khách 30s như thế nào?

Việc bỏ tiền cho một bộ môn không còn đơn thuần là chi tiêu cho một sở thích hay chạy theo một xu hướng. Với nhiều người, đây là khoản đầu tư cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

“Khi còn trẻ các bạn có thể chi trả vài chục triệu để mua một cái túi, một đôi giày. Nhưng đến ngoài 30 thì các chị lại ít đầu tư vào những thứ đó hơn mà thiên về đầu tư cho sức khỏe, những thứ từ bên trong, như tập luyện.

Trung hình ở bên mình, các gói tập hiện dao động khoảng 2-5 triệu đồng/ tháng. Trong đó, lớp nhóm khoảng 2 triệu đồng/ tháng, còn hình thức 1:1 khoảng 5 triệu đồng/ tháng”, Nhật Lệ chia sẻ.

Dịch vụ tậ 1:1 được nhiều người 30s lựa chọn vì tính cá nhân, chi tiền để có một lịch tập phù hợp với thời gian, bài tập phù hợp với khả năng và nhu cầu.

Mức giá này cũng cho thấy sự khác biệt trong cách khách hàng lựa chọn hình thức tập. Với người chọn 1:1, lý do không chỉ nằm ở việc muốn được HLV “focus” hoàn toàn vào cơ thể của mình. Nhiều người chọn hình thức này đơn giản vì cần một khung giờ riêng, linh hoạt hơn so với việc phải theo lịch của lớp nhóm.

Ở Elite Pilates, khách trên 30 tuổi hiện chiếm khoảng 60-70% học viên. Đa số trong nhóm này chọn lớp 1:1 hoặc 1:2 vì muốn được theo sát. Nhu cầu phổ biến vẫn xoay quanh giảm đau nhức, cải thiện sức khỏe và lấy lại vóc dáng sau sinh hoặc sau nhiều năm làm việc văn phòng. Mẹ Gấu Pilates cũng ghi nhận khách sau 30 chiếm khoảng 70% tổng số hội viên. Studio hiện chia thành hai hình thức chính là lớp Private phục vụ nhu cầu cá nhân hóa sâu hơn và lớp Group dành cho những người muốn duy trì việc tập luyện trong môi trường nhóm.

Những con số này phần nào cho thấy 30s đang trở thành một tệp khách hàng quan trọng của các studio Pilates, đồng thời lý giải vì sao dịch vụ 1:1 và nhóm nhỏ ngày càng được chú ý.

Tuy nhiên, nói hội 30s “sẵn sàng chi” không có nghĩa họ sẽ chọn nơi đắt nhất.

Theo Hiền, nhóm khách này vẫn cân nhắc tiền nhưng rất biết cách tiêu tiền đúng. Thứ họ quan tâm là hiệu quả, chuyên môn của HLV, lịch tập linh hoạt và mức độ chăm sóc trong quá trình tập. Khi thấy cơ thể thực sự cải thiện, họ có xu hướng sẵn sàng đầu tư lâu dài. Họ cũng không có xu hướng chi tiền theo cảm tính mà vẫn cân nhắc ngân sách gia đình. Họ cần một lộ trình đủ hiệu quả, phù hợp với khả năng tài chính và có thể duy trì lâu dài.

Khách hàng chú trọng đến máy móc, không gian tập luyện.

Nói cách khác, đây là nhóm khách có thể trả nhiều hơn, nhưng muốn biết mình đang trả tiền cho điều gì. Một lớp học đắt hơn phải mang lại sự khác biệt đủ rõ: HLV có chuyên môn, bài tập phù hợp, lịch học thuận tiện và quá trình theo sát đủ tốt để họ duy trì lâu dài.

Điều này cũng lý giải vì sao hội 30s không nhất thiết tìm nơi rẻ nhất, mà tìm một lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Họ vẫn tính toán, nhưng thay vì chỉ hỏi “bao nhiêu tiền?”, câu hỏi quan trọng hơn là “với số tiền này, mình nhận lại được gì?”.

Và khi câu trả lời là một cơ thể khỏe hơn, ít đau mỏi hơn, một lịch tập có thể duy trì giữa công việc và gia đình, cùng cảm giác được HLV thực sự hiểu mình, khoản chi ấy có thể trở thành một khoản đầu tư mà họ sẵn sàng duy trì.

Chính nhu cầu này cũng khiến hội 30s trở thành nhóm khách sẵn sàng đầu tư hơn cho Pilates, miễn là họ thấy khoản tiền mình bỏ ra thực sự xứng đáng.