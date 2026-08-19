Phát hiện ca giun rồng thứ 44 tại Việt Nam: Người đàn ông ở Lào Cai có vết "mụn" ở cánh tay, nặn ra 2 đoạn giun dài tới 20cm

Anh N.V.T. đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ khám trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, không ngứa, không đau. Trên cơ thể có 2 vết tổn thương ở cánh tay trái. Qua chia sẻ, anh N.V.T. cho biết, anh làm nghề nông, bóc vỏ quế được hơn 20 năm tại Lào Cai. Anh thường xuyên đi vào rừng làm việc, hay tắm suối và uống nước suối trên rừng.

Cách đây khoảng 20 ngày, anh thấy xuất hiện 2 vết như 2 mụn ở cánh tay trái và ngứa râm ran. Anh lấy cồn và nước muối rửa nhưng không hết ngứa. Anh cho rằng có thể anh bị sâu quế chui vào cánh tay. Tuy nhiên, 1 tuần trở lại đây, chỗ ngứa có kèm theo sưng, tấy đỏ nên anh nhờ người nhà nặn mụn giúp.

Tối ngày 17/8/2026, người nhà nặn mụn cho anh N.V.T. Ở đầu mụn thứ nhất, kéo ra được 1 đoạn trắng, dài khoảng 10 - 15 cm. Người nhà cũng thấy đoạn trắng giống như con sán nên ở mụn thứ 2 kéo nhẹ nhàng và khéo léo hơn thì lấy ra được 1 đoạn trắng, dài khoảng 20 cm. Sau đó, anh cho các đoạn trắng này vào túi nilong đốt và vất đi.

Đoạn giun rồng kéo ra từ cánh tay anh N.V.T do người nhà tự nặn (hình cắt từ video bệnh nhân cung cấp).

Hiện tại, anh N.V.T. không ngứa, tại vùng cẳng tay trái có kèm nốt sưng với 2 tổn thương khi lấy giun rồng ra khỏi cơ thể. Anh T. vẫn lao động bình thường, sức khỏe không có gì thay đổi.

Ngày 19/8, anh tới Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để kiểm tra. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, kiểm tra cho anh N.V.T. Thông qua hình ảnh siêu âm cho thấy: Vị trí 1/3 cẳng tay trái có hình ảnh dày nhẹ lớp dưới da (bên trái dày 6mm đến 8mm, bên cẳng tay phải cùng vị trí dày 1,3mm), tăng âm dạng thâm nhiễm lan toả 1/3 giữa cẳng tay trái.

Hiện chỉ phát hiện được bệnh khi thấy giun chui ra khỏi cơ thể

Theo TS.BS.Trần Huy Thọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, hiện tại chưa có phương pháp xét nghiệm để xem mình có bị mắc giun rồng hay không trước khi các triệu chứng xuất hiện, chỉ phát hiện được bệnh khi thấy giun chui ra khỏi cơ thể. Hiện nay cũng chưa có thuốc đặc trị bệnh giun rồng. Phương pháp duy nhất trên thế giới đang áp dụng là dùng biện pháp loại bỏ được hết giun rồng ra khỏi cơ thể người.

Tập tính của giun rồng trong cơ thể là xu hướng chui ra ngoài cơ thể thông qua vùng da, cũng có nhiều trường hợp giun không tự chui ra nó tự động chết ở phần dưới da.

TS.BS. Trần Huy Thọ. (Ảnh: PV)

TS.BS. Trần Huy Thọ khuyến cáo: Khi thấy có dấu hiệu mặc giun rồng, không tự ý sử dụng thuốc, chích hay phẫu thuật để lấy giun ra khỏi cơ thể mà tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế để thực hiện. Khi lấy giun, tuyệt đối không làm đứt giun, bởi khi bị đứt, giun sẽ phát tán khiến ấu trùng giun và chất độc trong thân giun giải phóng theo đường đi của giun cái, làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Khi lấy giun ra khỏi cơ thể người bệnh cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh tránh phán tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Làm thế nào để phòng tránh giun rồng?

Để chủ động phòng chống bệnh, tuyệt đối không ăn đồ sống, thực phẩm chưa nấu chín, chỉ uống nước đã đun sôi. Cùng với đó, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi lao động. Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ tại cộng đồng. Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, cần báo ngay cho cơ sở y tế để xử lý kịp thời. Khi có biểu hiện bất thường như nổi nốt sẩn, ngứa dai dẳng... cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Phòng bệnh là biện pháp duy nhất hiệu quả hiện nay.

Theo báo cáo của Khoa Ký sinh trùng - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, tính từ năm 2020 trở lại đây Việt Nam đã ghi nhận 43 trường hợp mắc bệnh giun rồng. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai 26 ca, Phú Thọ 14 ca, Thanh Hóa 3 ca. Đa phần người bệnh là nam giới, có thói quen tiêu thụ thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín. Bọ chét nước là vật chủ trung gian chính gây bệnh giun rồng, ngoài ra khi ăn các động vật chưa nấu chín khác như rắn, chuột rừng, cá, ếch,, mang ấu trùng cũng có thể nhiễm bệnh. Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới WHO, mặc dù tỷ lệ tử vong do giun rồng rất thấp nhưng cơn đau ở các tổn thương do giun rồng gây ra có thể làm suy nhược cơ thể và nhiều người phải chịu những khuyết tật suốt đời. Nếu tự dùng tay kéo khiến giun bị đứt, ấu trùng và chất độc trong thân giun giải phóng theo đường đi của giun cái, khiến tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng hơn. Vết thương do giun rồng gây ra có thể bị nhiễm trùng, nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng máu, nhiễm khuẩn khớp, áp xe, uốn ván, viêm mô bào, dẫn tới biến dạng khớp và thậm chí đe dọa tính mạng người mắc. Vì vậy, khi phát hiện mắc giun rồng, người bệnh cần giữ cho vùng rộp loét được khô thoáng, hạn chế tiếp xúc với nước khiến ấu trùng giun rồng có điều kiện phát tán, bắt đầu vòng đời lây nhiễm mới trên vật chủ khác.



