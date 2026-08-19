Vì sao bỏ cà phê, hạn chế ăn ngoài mà cuối tháng bạn vẫn chẳng tiết kiệm được bao nhiêu?

Khi muốn tiết kiệm, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nhìn vào những khoản chi dễ thấy nhất trong ngày: cà phê, trà sữa, đồ ăn giao tận nơi, bữa trưa ngoài hàng hay vài món mua ngẫu hứng trên đường đi làm. Đây cũng là những khoản dễ cắt nhất bởi chúng xuất hiện thường xuyên và tạo cảm giác "mình đang tiêu quá nhiều".

Một người uống cà phê 40.000 đồng mỗi ngày làm việc có thể tiêu gần 900.000 đồng mỗi tháng. Nếu ăn ngoài thêm vài bữa cuối tuần, con số có thể tăng lên 1,5–2 triệu đồng. Vì vậy, giảm những khoản này rõ ràng vẫn giúp tiết kiệm.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chi phí nhỏ thường rất dễ nhìn thấy, còn những khoản thực sự quyết định khả năng tích lũy lại nằm ở nơi khác.

Cắt một cốc cà phê nhưng đang trả quá nhiều cho những khoản lớn

Hãy thử hình dung một người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Người này quyết tâm tiết kiệm nên bỏ cà phê ngoài quán, giảm ăn trưa bên ngoài và tiết kiệm được khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Con số nghe khá tốt.

Nhưng cùng lúc đó, họ đang thuê một căn hộ 8 triệu đồng dù hoàn toàn có thể tìm lựa chọn khoảng 6,5 triệu đồng; trả góp một chiếc xe cao hơn nhu cầu khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng; duy trì nhiều gói đăng ký ứng dụng, bảo hiểm thiết bị, dịch vụ số mà gần như không sử dụng.

Chỉ cần hai khoản lớn được tối ưu, số tiền tiết kiệm có thể gấp đôi hoặc gấp ba việc bỏ cà phê.

Đây chính là lý do nhiều người có cảm giác mình đã "sống rất tiết kiệm" nhưng tài khoản vẫn tăng chậm. Họ đang tập trung vào những khoản chi có tần suất cao thay vì những khoản chi có giá trị lớn.

Một ly cà phê 40.000 đồng dễ khiến chúng ta áy náy. Nhưng khoản thuê nhà cao hơn khả năng 2 triệu đồng mỗi tháng lại dễ được coi là "chi phí bắt buộc".

Thực tế, chính những khoản "bắt buộc" này mới đáng xem xét đầu tiên.

Có 3 loại chi tiêu ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với cà phê

Trong ngân sách gia đình, phần lớn tiền thường tập trung ở ba nhóm: nhà ở, đi lại và các nghĩa vụ tài chính cố định.

Tiền thuê nhà hoặc trả góp nhà có thể chiếm 25–40% thu nhập. Xe cộ, xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng hay trả góp phương tiện tiếp tục lấy thêm một phần đáng kể. Sau đó là bảo hiểm, học phí, khoản vay, phí dịch vụ, điện thoại, Internet và hàng loạt khoản thanh toán định kỳ.

Chỉ cần một quyết định lớn không phù hợp, bạn có thể mất vài triệu đồng mỗi tháng trong nhiều năm.

Ví dụ, một gia đình tiết kiệm được 1 triệu đồng mỗi tháng nhờ giảm ăn ngoài sẽ có thêm 12 triệu đồng sau một năm. Nhưng nếu cùng gia đình đó chuyển sang căn nhà có chi phí thấp hơn 2 triệu đồng/tháng, họ có thể tiết kiệm 24 triệu đồng/năm mà gần như không phải "nhịn" mỗi ngày.

Sự khác biệt nằm ở quy mô của quyết định.

Vấn đề thứ hai: Tiền tiết kiệm được thường bị tiêu sang chỗ khác

Một hiện tượng rất phổ biến là "tiết kiệm bù trừ".

Bạn bỏ cà phê sáng và nghĩ mình đã tiết kiệm 800.000 đồng một tháng. Nhưng cuối tuần lại tự thưởng một bữa ăn 600.000 đồng vì cảm thấy cả tuần đã rất kỷ luật.

Bạn hạn chế đặt đồ ăn nhưng sau đó mua thêm quần áo, mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng vì thấy mình "đã tiết kiệm được ở khoản khác".

Kết quả là tổng chi tiêu gần như không đổi.

Đây là lý do nhiều người cắt rất nhiều khoản nhỏ nhưng cuối tháng không biết tiền tiết kiệm đã đi đâu.

Tiết kiệm chỉ thực sự xảy ra khi số tiền không tiêu được chuyển sang một nơi khác: tài khoản tiết kiệm, quỹ dự phòng, đầu tư hoặc mục tiêu tài chính cụ thể.

Nếu bạn chỉ "không mua cà phê" nhưng tiền vẫn nằm trong tài khoản chi tiêu, khả năng cao nó sẽ được dùng cho một món khác.

Cắt quá nhiều khoản nhỏ còn có thể khiến kế hoạch tiết kiệm thất bại

Một vấn đề khác ít được nói đến là sự mệt mỏi vì tiết kiệm.

Nếu mỗi ngày bạn đều phải suy nghĩ: "Có nên mua cốc cà phê này không?", "Có nên ăn ngoài không?", "Có nên đặt món này không?", tài chính cá nhân rất dễ biến thành chuỗi quyết định khiến bạn căng thẳng.

Trong khi đó, những quyết định tài chính lớn thường chỉ cần thực hiện một lần.

Bạn thương lượng lại tiền thuê nhà một lần. Hủy những gói dịch vụ không sử dụng một lần. Đổi gói điện thoại một lần. Điều chỉnh khoản vay hoặc phương tiện đi lại một lần.

Sau đó, khoản tiết kiệm tự động xuất hiện hàng tháng mà bạn không cần phải đấu tranh với bản thân mỗi sáng.

Đây là một nguyên tắc rất quan trọng: một hệ thống tài chính tốt thường hiệu quả hơn ý chí tiết kiệm.

Vậy có nên bỏ cà phê và hạn chế ăn ngoài?

Câu trả lời vẫn là: Có, nếu những khoản đó đang vượt quá khả năng tài chính của bạn.

Nếu mỗi tháng bạn chi 3–4 triệu đồng cho đồ uống và ăn ngoài trong khi thu nhập chỉ khoảng 10–12 triệu đồng, việc điều chỉnh chắc chắn cần thiết.

Nhưng nếu bạn chỉ uống vài cốc cà phê mỗi tuần, khoản chi này có thể không phải vấn đề lớn nhất.

Thay vì hỏi "Tôi có nên bỏ cà phê không?", hãy thử hỏi ba câu khác:

- Khoản nào đang chiếm tỷ lệ lớn nhất trong thu nhập của tôi?

- Có khoản cố định nào tôi có thể giảm mà chất lượng cuộc sống không thay đổi nhiều?

- Số tiền tiết kiệm được có thực sự được chuyển sang tài khoản tích lũy hay chỉ bị tiêu ở nơi khác?

Ba câu hỏi này thường giúp bạn tìm thấy những khoản tiết kiệm lớn hơn nhiều.

Người tiết kiệm tốt không nhất thiết là người cắt nhiều nhất

Có một nghịch lý thú vị trong tài chính cá nhân: người tiết kiệm tốt đôi khi vẫn uống cà phê, đi ăn nhà hàng hay đi du lịch.

Khác biệt nằm ở cách họ thiết kế ngân sách.

Một người có thể vẫn dành 1 triệu đồng mỗi tháng cho cà phê và ăn ngoài nhưng thuê nhà vừa khả năng, không vay tiêu dùng, không mua xe vượt nhu cầu và tự động chuyển 20% thu nhập sang tiết kiệm ngay ngày nhận lương.

Người khác có thể bỏ hoàn toàn cà phê nhưng lại dành quá nhiều tiền cho nhà ở, xe cộ hoặc mua sắm lớn.

Cuối năm, người thứ nhất vẫn có thể tích lũy nhiều hơn.

Vì vậy, tiết kiệm không phải là cuộc thi xem ai sống kham khổ hơn. Điều quan trọng là đặt tiền vào đúng chỗ.

Muốn tiết kiệm nhiều hơn, hãy nhìn vào "3 khoản lớn" trước

Một cách đơn giản là mở lịch sử chi tiêu của ba tháng gần nhất và chia các khoản thành hai nhóm.

- Nhóm thứ nhất là chi phí lớn và cố định: nhà ở, xe cộ, khoản vay, bảo hiểm, học phí, dịch vụ định kỳ.

- Nhóm thứ hai là chi phí linh hoạt: cà phê, ăn ngoài, mua sắm nhỏ, giải trí.

Nếu muốn tạo ra thay đổi đáng kể, hãy xem nhóm thứ nhất trước.

Chỉ cần giảm được 5–10% chi phí ở nhóm này, số tiền tiết kiệm đôi khi đã lớn hơn việc cắt hàng chục khoản nhỏ.

Sau đó mới tối ưu nhóm chi tiêu linh hoạt theo cách phù hợp với cuộc sống của mình.

Bạn vẫn có thể uống một cốc cà phê yêu thích. Vẫn có thể ăn ngoài cùng gia đình. Miễn là những khoản này đã nằm trong ngân sách và không làm ảnh hưởng đến mục tiêu tích lũy.

Cuối cùng, tài chính bền vững không nằm ở việc từ chối mọi niềm vui nhỏ. Nó nằm ở khả năng nhận ra đâu là những quyết định đang tiêu tốn nhiều tiền nhất trong cuộc đời mình.

Bởi đôi khi, thứ khiến bạn khó giàu lên không phải cốc cà phê 40.000 đồng trên bàn, mà là khoản chi vài triệu đồng mỗi tháng đã tồn tại quá lâu đến mức bạn không còn nghĩ rằng mình có thể thay đổi nó.