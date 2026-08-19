Căn nhà ở quê của Lộc Fuho

Lộc Fuho, tên thật Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, là hiện tượng mạng khá kỳ lạ. Bắt đầu được biết đến từ khoảng năm 2018, thanh niên này gây chú ý bằng những video đời thường, công việc phụ hồ và content livestream dạy làm phụ hồ.

Lộc Fuho (Ảnh: FBNV)

Xuất thân khó khăn, mồ côi và phải đi làm từ sớm, Lộc Fuho từng sống trong căn nhà thô, nhiều năm ở trạng thái xây dựng dang dở.

Được biết căn nhà của Lộc Fuho vào thời điểm đó đã xây dở nhưng không đủ tiền hoàn thiện. Đến năm 2018, căn nhà bị mưa bão cuốn tốc mái, Lộc và em gái vẫn phải chen chúc trong ngôi nhà nhỏ.

Căn nhà cũ của Lộc Fuho (Ảnh: FBNV)

Khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, Lộc Fuho mới sửa sang căn nhà cũ để lấy vợ. Vì cải tạo trên nền nhà cũ nên không gian vẫn còn nhiều hạn chế, từ diện tích khá nhỏ chỉ khoảng 68 m².

Đặc biệt, trần nhà thấp khiến không gian bên trong dễ tạo cảm giác nóng vào mùa hè. Để khắc phục, Lộc Fuho lắp khá nhiều quạt treo tường, đồng thời sắm thêm một chiếc quạt lớn để vợ có không gian sinh hoạt thoải mái hơn.

Căn nhà có 2 phòng ngủ. Một phòng dành cho em gái Lộc Fuho, phòng còn lại là không gian riêng của vợ chồng Lộc.

Trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, Lộc đặt nút vàng và nút bạc YouTube ngay phía trên khu vực máy tính làm việc - những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nội dung. Tường treo những bức ảnh của Kim Thủy - vợ Lộc - cùng nhiều hình cưới của hai vợ chồng. Trên giường được đặt khá nhiều gấu bông theo sở thích của vợ.

Phòng bếp có diện tích khiêm tốn nhưng được sắp xếp gọn gàng, các vật dụng cần thiết đều được bố trí đầy đủ. Liền kề là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng giặt. Chiếc máy giặt cũng từng được Kim Thủy giới thiệu là món đồ Lộc mới mua cho gia đình.

Bên hông nhà có một khoảng hiên nhỏ, vừa đủ để gia đình cất xe máy và đặt bàn ghế ngồi hóng mát.

Bên ngoài căn nhà (Ảnh cắt từ clip)

Căn bếp gọn gàng sáng sủa (Ảnh cắt từ clip)

Phòng ngủ (Ảnh cắt từ clip)

Không gian bên hông nhà là chỗ để xe máy (Ảnh cắt từ clip)

Một thời gian sau khi lấy vợ, Lộc Fuho chuyển về quê vợ (Gia Lai) sống. Tại đây, cặp đôi xây một căn nhà nhỏ với chi phí khoảng 105 triệu đồng. Diện tích không lớn nhưng được sắp xếp vừa đủ cho hai vợ chồng và con gái sinh hoạt.

Đến năm 2023, Lộc Fuho từng chia sẻ hình ảnh một ngôi nhà cực lớn tại quê vợ khiến nhiều người cho rằng anh đang sở hữu một cơ ngơi mới hoành tráng. Tuy nhiên, nam YouTuber sau đó giải thích công trình hơn 300m² này thực chất là nhà của bố vợ, được gia đình cho vợ chồng anh mượn để làm trụ sở công ty xây dựng.

Căn nhà nhỏ của Lộc khi mới chuyển về quê vợ (Ảnh cắt từ clip)

Gần nhất, vợ chồng Lộc Fuho cho biết mình đang xây một căn nhà to như lâu đài nằm trong một khu dân cư mới ở Gia Lai (Bình Định cũ). Theo giới thiệu của Lộc, ngôi nhà này được xây dựng trên khu đất gần 500m², riêng diện tích xây dựng gần 200m².

Lộc Fuho cho biết phần thô đã được triển khai và công trình dự kiến hoàn thiện vào dịp Tết 2027. Tổng chi phí cho cả tiền đất và xây dựng được tiết lộ là hơn 10 tỷ đồng.