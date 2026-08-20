Phần thịt lợn được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", nhiều người không biết lại chê

Nhiều năm qua, mỡ lợn thường bị gắn với những nỗi lo như béo phì, cholesterol cao hay bệnh tim mạch. Vì thế, không ít gia đình gần như loại bỏ hoàn toàn mỡ động vật khỏi bữa ăn và chuyển sang sử dụng dầu thực vật.

Thế nhưng, mỡ lợn không hẳn "xấu" như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, loại chất béo quen thuộc này từng được xếp vào nhóm những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao trong một bảng xếp hạng thực phẩm của BBC.

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Vì sao mỡ lợn từng được đánh giá cao?

Điểm đáng chú ý của mỡ lợn nằm ở thành phần chất béo. Không phải toàn bộ chất béo trong mỡ lợn đều là chất béo bão hòa. Nó còn chứa một lượng đáng kể chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa.

Theo số liệu được Prevention dẫn lại, một thìa canh mỡ lợn chứa khoảng 5 g chất béo bão hòa, 5,8 g chất béo không bão hòa đơn và 1,4 g chất béo không bão hòa đa.

Để dễ hình dung, cùng một lượng bơ chứa khoảng 7,2 g chất béo bão hòa, 3 g chất béo không bão hòa đơn và 0,4 g chất béo không bão hòa đa. Trong khi đó, dầu ô liu có khoảng 1,9 g chất béo bão hòa, 9,9 g chất béo không bão hòa đơn và 1,4 g chất béo không bão hòa đa.

Như vậy, xét riêng về thành phần chất béo, mỡ lợn không thể được xếp đơn giản vào nhóm "chất béo có hại". Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa mỡ lợn tốt hơn dầu ô liu hay có thể sử dụng không giới hạn.

Không chỉ tạo vị béo, mỡ lợn còn có giá trị dinh dưỡng

Chất béo đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Ngoài cung cấp năng lượng, chất béo còn giúp hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K, đồng thời tham gia vào cấu tạo màng tế bào và nhiều hoạt động sinh lý khác.

Mỡ lợn cũng từng được nhắc đến như một nguồn vitamin D tự nhiên. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy vào chế độ nuôi và điều kiện sống của vật nuôi, vì vậy không nên xem mỡ lợn là nguồn bổ sung vitamin D chính.

Một ưu điểm khác là mỡ lợn có khả năng chịu nhiệt tương đối tốt khi chế biến. Chính vì vậy, từ lâu loại chất béo này đã được sử dụng phổ biến trong các món xào, rán và nhiều món ăn truyền thống, mang lại mùi thơm cùng độ béo đặc trưng mà dầu thực vật khó thay thế hoàn toàn.

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Ăn mỡ lợn thế nào để không phản tác dụng?

Điều quan trọng không nằm ở việc "có nên ăn mỡ lợn hay không", mà là ăn bao nhiêu và ăn trong một chế độ dinh dưỡng như thế nào.

Với người khỏe mạnh, một lượng nhỏ mỡ lợn dùng để chế biến món ăn có thể xuất hiện trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, tổng lượng năng lượng và chất béo trong khẩu phần sẽ tăng lên.

Những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc đang cần kiểm soát cân nặng nên đặc biệt chú ý đến tổng lượng chất béo trong khẩu phần và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Trẻ nhỏ cũng không nên được bổ sung quá nhiều mỡ chỉ vì quan niệm "ăn càng béo càng khỏe".

Mặc dù mỡ lợn tốt nhưng đây không phải "siêu thực phẩm" có thể ăn thoải mái, nhưng cũng không phải thứ cần loại bỏ hoàn toàn khỏi bữa ăn của tất cả mọi người.

Một chế độ ăn tốt vẫn cần sự đa dạng: rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các nguồn đạm phù hợp và những loại chất béo khác nhau. Thay vì tuyệt đối hóa một loại dầu hay chất béo, điều quan trọng hơn là kiểm soát khẩu phần, hạn chế đồ chiên rán và duy trì chế độ ăn cân bằng.

Nói cách khác, mỡ lợn không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ, nhưng cũng không nên được "thần thánh hóa". Ăn vừa phải, đúng đggối tượng và đặt nó trong một chế độ dinh dưỡng cân bằng mới là cách tiếp cận hợp lý nhất.

3 lưu ý "vàng" khi sử dụng mỡ lợn

- Nên sử dụng chừng mực: Thông tin trên Vietnamnet mặc dù giàu axit béo chưa bão hòa, tiêu thụ quá nhiều mỡ lợn có thể làm tăng cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, cần kiểm soát lượng mỡ tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu cơ thể mà không gây hại.

- Chọn mỡ lợn chất lượng cao: Nên chọn mỡ lợn nguyên chất, không nhiễm bẩn, được lấy từ thịt lợn tươi. Tránh sử dụng mỡ lợn đã qua chế biến nhiều lần hoặc chứa phụ gia để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe.

- Chế biến hợp lý: Khi rán mỡ, không nên để mỡ cháy vàng vì có thể làm giảm chất lượng. Mỡ lợn phù hợp để chiên rán ở nhiệt độ cao vì axit béo không bão hòa trong mỡ ít biến đổi, ít tạo ra các chất gây ung thư hơn so với dầu ăn. Tuy nhiên, với các món xào hoặc trộn, nên ưu tiên sử dụng dầu thực vật. Người thích ăn thịt có mỡ cần hạn chế sử dụng thêm mỡ trong chế biến để tránh dư thừa chất béo.