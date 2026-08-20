Phong tỏa 16 căn hộ hạng sang trị giá 785,3 tỷ đồng, phát hiện người đàn ông sở hữu hơn 54 nghìn tỷ

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã phong tỏa 16 căn hộ hạng sang tại trung tâm London thuộc sở hữu của Xu Haika - Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu, đồng thời là nghi phạm trong cuộc điều tra vụ rửa tiền quy mô 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng) tại Singapore.

Theo hồ sơ đăng ký đất đai do Transparency International UK thu thập và công bố, NCA đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với các bất động sản của Xu Haika vào ngày 5/6 năm nay. Tổng giá trị số bất động sản này được xác định ít nhất 33 triệu USD (785,3 tỷ đồng).

Danh mục bất động sản của Xu Haika tại Anh từng được OCCRP công bố vào tháng 11/2025. Người đàn ông này sở hữu 16 căn hộ cao cấp nằm trong hai khu căn hộ mới xây liền kề nhau, tọa lạc tại khu vực Tottenham Court Road, một trong những vị trí đắt giá ở trung tâm London (Anh).

1 phần trong khối bất động sản mà Xu Haika sở hữu

Xu Haika mua số bất động sản trên thông qua hai công ty tại Anh do chính ông thành lập và là cổ đông duy nhất. Các giao dịch được thực hiện trong khoảng tháng 7 và tháng 8/2023, gần với thời điểm cảnh sát Singapore mở chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây rửa tiền được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

Xu Haika bị cơ quan chức năng Singapore xác định là một nghi phạm trong vụ án. Ông rời khỏi Singapore sau các cuộc khám xét vào ngày 15/8/2023. Chiến dịch này dẫn tới việc bắt giữ 10 người, được cho là đều mang quốc tịch Trung Quốc nhưng sử dụng nhiều loại hộ chiếu khác nhau.

Nhà chức trách Singapore đồng thời thu giữ lượng tài sản trị giá khoảng 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng), được cho là tiền thu được từ hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Một số người khác cũng đã tránh được việc bị bắt hoặc rời Singapore trước khi chiến dịch truy quét trên toàn thành phố diễn ra. Sau đó, một số người đã đàm phán với chính phủ Singapore để đạt thỏa thuận nhằm xử lý và thu hồi các tài sản liên quan. Tuy nhiên, gần 2 năm sau khi vụ án bùng nổ, Xu Haika vẫn nằm trong diện bị điều tra.

Xu Haika hiện chưa bị truy tố hình sự tại Anh. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa tài sản do NCA thực hiện được ban hành theo các quy định về thu hồi tài sản dân sự. Cơ chế này cho phép cơ quan thực thi pháp luật Anh can thiệp đối với những tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ các hành vi bất hợp pháp, ngay cả khi chủ sở hữu chưa bị kết tội hình sự tại Anh.

Các hồ sơ cho thấy Xu Haika sử dụng hai công ty do mình sở hữu để đứng tên các bất động sản. Công ty kế toán Flanton & Co là đơn vị đăng ký thành lập hai doanh nghiệp này. OCCRP cho biết đã gửi câu hỏi tới Xu Haika thông qua Flanton & Co nhưng không nhận được phản hồi. Những câu hỏi trước đó về danh mục bất động sản tại Anh cũng như mối liên hệ của ông với vụ án rửa tiền tại Singapore đều không được trả lời.

Vụ án rửa tiền 2,3 tỷ USD (54.650 tỷ đồng) từng gây chấn động Singapore vào năm 2023 và trở thành một trong những cuộc điều tra tài chính lớn nhất tại quốc gia này. Việc nhà chức trách Anh tiếp tục phong tỏa khối tài sản trị giá 33 triệu USD (785,3 tỷ đồng) của Xu Haika tại London cho thấy cuộc truy tìm và thu hồi tài sản liên quan đến vụ án vẫn đang được mở rộng ra ngoài Singapore.

Khi được đặt câu hỏi về tình trạng điều tra Xu Haika, cảnh sát Singapore cho biết họ vẫn giữ nguyên những thông tin từng cung cấp trước đó và không đưa ra tuyên bố mới liên quan đến người đàn ông này vào thời điểm hiện tại.

(Nguồn: OCCRP)