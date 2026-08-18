Phong tỏa 85 căn nhà trị giá 2.600 tỷ đồng của người đàn ông SN 1985, trung bình 1 ngày mua 7 căn

Khoảng thời gian gần đây tại Trung Quốc, vụ việc về một người đàn ông sở hữu 85 bất động sản tại London (Anh) đã trở thành tâm điểm. Ước tính, khối tài sản của người này lên tới 738 triệu NDT (khoảng 2.600 tỷ đồng).

Theo thông tin được công bố, chủ nhân của 85 căn hộ này là Su Jiangbo (sinh năm 1985) - Người đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã vì bị cáo buộc điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Cuối tháng 3/2026, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã được Tòa án Cấp cao Anh cấp lệnh điều tra tài sản không rõ nguồn gốc và lệnh phong tỏa tạm thời đối với 85 bất động sản tại London có liên quan đến 1 nhân vật được gọi là “Mr.X”. Đối tượng được cho thời hạn 3 tháng để chứng minh nguồn tiền sử dụng để mua nhà là hợp pháp. Nếu không thể giải trình, toàn bộ số bất động sản có nguy cơ bị tịch thu.

Ban đầu, CPS không công bố danh tính của Su Jiangbo. Tuy nhiên, cuộc điều tra của truyền thông quốc tế sau đó xác định người này chính là Su Jiangbo, một người gốc Phúc Kiến đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã.

Su Jiangbo bị truy nã

Điều khiến vụ việc gây chú ý không chỉ nằm ở khối bất động sản khổng lồ mà còn ở tốc độ Su Jiangbo mua nhà tại London. Theo hồ sơ được truyền thông Trung Quốc và quốc tế thu thập, ông bắt đầu mua bất động sản tại Anh từ năm 2023. Chỉ trong một ngày, Su Jiangbo từng mua tới 7 căn hộ. Trong số tài sản bị phong tỏa có 15 căn hộ tại một dự án ở khu Bankside, 14 căn tại Postmark Islington cùng nhiều bất động sản khác ở những khu vực đắt đỏ của London.

Một trong những bất động sản đáng chú ý nhất là một căn penthouse tại trung tâm London có giá khoảng 13 triệu USD (khoảng 340,6 tỷ đồng) . Ngoài ra, danh mục 85 bất động sản còn bao gồm nhiều căn hộ và nhà cao cấp tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố.

Nguồn tiền đứng sau khối tài sản này mới là vấn đề khiến cơ quan chức năng Anh đặc biệt quan tâm. Su Jiangbo bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới, hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nhóm này từng vận hành các nền tảng cờ bạc từ Malaysia, sau đó chuyển hoạt động sang Campuchia và phát triển các ứng dụng phục vụ người chơi tại Trung Quốc.

Theo các tài liệu được truyền thông Trung Quốc đưa tin, hoạt động của nhóm này đã tạo ra khoản lợi nhuận bất hợp pháp gần tương đương giá trị 85 bất động sản tại London đang bị Anh phong tỏa.

Trước khi bị truy nã, Su Jiangbo cũng được cho là đã xây dựng mạng lưới tài sản và doanh nghiệp ở nhiều quốc gia. Ông từng có quốc tịch Campuchia và sử dụng tên Su Jimmy. Hồ sơ doanh nghiệp tại Anh cho thấy ông thành lập hoặc kiểm soát nhiều công ty tại nước này. Một số công ty được sử dụng để đứng tên các giao dịch bất động sản, khiến việc xác định chủ sở hữu thực sự của tài sản trở nên phức tạp hơn.

Đáng chú ý, Su Jiangbo không chỉ có tài sản tại Anh. Trước khi bị truy nã, ông còn thông qua một công ty nắm giữ một tầng văn phòng tại tòa nhà Yick King Centre ở Kowloon Bay cùng 3 chỗ đỗ xe tại Hong Kong (Trung Quốc), với giá trị thị trường được ước tính gần 100 triệu HKD. (341,6 tỷ đồng). Điều này cho thấy phạm vi tài sản của ông có thể lớn hơn đáng kể so với 85 bất động sản đang bị phong tỏa tại London.

Vụ việc cũng cho thấy việc chuyển tiền xuyên biên giới thành bất động sản không đồng nghĩa tài sản sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi nguồn tiền bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phạm pháp, những căn nhà đứng tên cá nhân hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra và thu hồi tài sản quốc tế.

(Nguồn: Thornhill Legal)