Thợ hồ tiết lộ kỹ thuật cực đơn giản để vá vết nứt bê tông từ 2 vật liệu dễ kiếm

Vết nứt bê tông tuy nhỏ nhưng có thể gây ra nhiều tác hại âm thầm cho không gian sống và sức khỏe gia chủ.

Việc hàn gắn kịp thời mang lại lợi ích rõ rệt như ngăn nước/ẩm xâm nhập, hạn chế nấm mốc và ăn mòn, đồng thời bảo vệ tuổi thọ công trình.

Một lớp trám đúng kỹ thuật còn giúp khôi phục tính thẩm mỹ, tạo cảm giác an toàn và sạch sẽ cho không gian sống, đồng thời tránh được chi phí sửa chữa lớn hơn nếu để hư hỏng lan rộng theo thời gian.

Thợ hồ chia sẻ kỹ thuật đơn giản vá nứt bê tông bằng xi măng và PVAc, giải pháp chi phí thấp cho tường, sàn và các kết cấu. Ảnh: CPG

Bí quyết chọn vật liệu dễ tìm từ thợ hồ

Một kỹ thuật do một thợ hồ giới thiệu cho thấy các vết nứt nhỏ trên bề mặt bê tông có thể được xử lý bằng những vật liệu dễ tìm.

Phương pháp này kết hợp xi măng và keo sữa PVAc (polyvinyl acetate) để lấp đầy các vết nứt nông trên tường, sàn nhà và vỉa hè, miễn là hư hỏng phù hợp với một biện pháp can thiệp đơn giản.

Ảnh minh họa về keo sữa PVAc do AI thực hiện.

Kết quả sửa chữa phụ thuộc chủ yếu vào khâu chuẩn bị bề mặt. Việc làm sạch đúng cách, trám đúng kỹ thuật và tuân thủ thời gian dưỡng là những bước then chốt quyết định độ bám dính và độ bền của lớp vá.

Super Rádio Tupi ngày 15/8/2026 lưu ý, điều quan trọng là phải phân biệt được đâu là vết nứt bề mặt, đâu là dấu hiệu của vấn đề kết cấu. Khi vết nứt có hiện tượng dịch chuyển, thấm nước liên tục, bê tông bong tróc, hoặc có dấu hiệu ăn mòn cốt thép, cần có sự đánh giá của kỹ sư chuyên môn.

Kỹ thuật vá bê tông chuẩn từ thợ hồ Bước 1: Làm sạch bề mặt vết nứt Loại bỏ bụi, hạt vụn rời và tạp chất trong khe nứt bằng bàn chải cứng đối với các vết nứt nhỏ. Đây là bước quan trọng nhất vì bề mặt nhiễm bẩn sẽ làm giảm độ bám dính, ảnh hưởng đến kết quả trám dù hỗn hợp có tốt đến đâu. Bước 2: Kiểm tra lại và xử lý độ ẩm Sau khi làm sạch, kiểm tra kỹ để loại bỏ hết các mảnh vụn còn lỏng lẻo. Có thể làm ẩm nhẹ khu vực trước khi thi công, nhưng cần lưu ý điều này không áp dụng cho mọi loại vật liệu - nên tham khảo hướng dẫn riêng của từng sản phẩm. Bước 3: Pha hỗn hợp xi măng và keo sữa PVAc Trộn xi măng với PVAc (polyvinyl acetate) theo đúng tỷ lệ để cải thiện độ bám dính và cường độ của vữa. Hiệu quả phụ thuộc vào công thức, nồng độ, loại nền bê tông và điều kiện dưỡng ẩm, nên tuân theo hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất thay vì áp dụng một tỷ lệ cố định cho mọi trường hợp. Bước 4: Trám hỗn hợp vào vết nứt Ép chặt hỗn hợp vào khe nứt để lấp đầy toàn bộ khu vực đã chuẩn bị, hạn chế tối đa khoảng trống hoặc lỗ rỗng bên trong lớp trám. Bước 5: Làm phẳng và hoàn thiện bề mặt Dùng bay để làm phẳng bề mặt trong khi vật liệu còn ở trạng thái dễ thi công. Lớp hoàn thiện tốt giúp cải thiện thẩm mỹ và giảm khác biệt giữa khu vực vừa sửa với phần bê tông xung quanh. Bước 6: Tuân thủ thời gian dưỡng Sau khi thi công, để vật liệu khô và dưỡng đúng theo thời gian khuyến nghị của sản phẩm. Khô quá sớm có thể làm giảm hiệu quả của vật liệu gốc xi măng, khiến các bước làm đúng trước đó bị ảnh hưởng. Bước 7: Theo dõi sau khi vá Quan sát khu vực đã sửa trong vài tuần tiếp theo. Nếu vết nứt lan rộng hoặc tái xuất hiện - đặc biệt khi kết cấu vẫn còn dịch chuyển hoặc hư hỏng liên quan đến vấn đề sâu hơn - cần đánh giá lại nguyên nhân thay vì chỉ trám lại nhiều lần.

Lưu ý: Nếu vết nứt liên quan đến một nguyên nhân đang tiếp diễn, việc chỉ trám khe hở có thể chỉ mang lại kết quả tạm thời. Cần có đánh giá chuyên môn, đặc biệt khi bê tông có các dấu hiệu như ăn mòn có thể nhìn thấy; biến dạng; vết nứt lan rộng...

Dù đã có nghiên cứu về polymer trong vật liệu gốc xi măng, kết quả hiện có không đủ để khẳng định rằng bất kỳ hỗn hợp xi măng-PVAc nào cũng sẽ hiệu quả trong mọi tình huống. Công thức pha trộn, tỷ lệ, loại nền, điều kiện dưỡng và môi trường xung quanh đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Do đó, kỹ thuật này nên được xem là một lựa chọn cho các trường hợp cụ thể, chứ không phải giải pháp thay thế hoàn toàn cho các hệ thống sửa chữa chuyên nghiệp.

Với những ai muốn tự sửa chữa nhỏ, nên bắt đầu bằng việc kiểm tra kỹ vết nứt, làm sạch cẩn thận và tuân theo hướng dẫn phù hợp với loại vật liệu đã chọn. Việc trám phải kỹ, lớp hoàn thiện phải phẳng, và thời gian dưỡng phải được tôn trọng.

Bài viết mang tính chất tham khảo.