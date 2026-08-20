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Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"

| | Sống

"Tôi phải cảm ơn trời đất đã cho tôi còn sức khỏe ở tuổi này để được đi đây đi đó" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tìm tới con đường Phạm Ngọc Thạch ở TP.HCM để ôn lại chút kỷ niệm xưa cũ.

Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"- Ảnh 1.

Chế Linh

Ông đứng tại đường Phạm Ngọc Thạch và nói: "Thưa các bạn, sở dĩ tôi tìm tới con đường này vì nó rất nhiều kỷ niệm với bản thân tôi cũng như những người ở tầm tuổi tôi, những khán giả lớn tuổi. Tôi muốn cho mọi người cùng lứa tuổi với tôi được ôn lại những kỷ niệm năm xưa.

Hồi trước thì con đường này có tên là đường Duy Tân, sau này đổi tên thành Phạm Ngọc Thạch. Con đường có rất nhiều quán cà phê. Bây giờ thì các quán cà phê này không phải phục vụ cho đối tượng là người lớn tuổi như chúng tôi mà chủ yếu phục vụ các bạn trẻ. Giới trẻ rất chuộng ngồi cà phê ở đường này.

Thời gian này về nước, tôi đi tham quan khắp các nẻo đường ở Sài Gòn và thấy nhiều quán cà phê mọc lên đa dạng, đầu tư.

Họ có nhiều ý tưởng mở quán cà phê rất đẹp và hướng về quê hương, mang đậm hồn Việt, không phải như trước đây chúng ta hay quan niệm quán cà phê là cao cấp kiểu phương Tây. Bây giờ họ trang trí quán cà phê rất gần gũi.

Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"- Ảnh 2.

Tôi thấy càng lớn tuổi bao nhiêu lại càng ưa sự mộc mạc, muốn tìm về cội nguồn bấy nhiêu và tôi muốn tìm đến những quán cà phê mộc mạc như vậy.

Tôi phải cảm ơn trời đất đã cho tôi còn sức khỏe ở tuổi này để được đi đây đi đó, đi thăm thắng các địa danh, những nơi chốn gắn bó kỷ niệm với tôi thời trẻ cũng như bao nhiêu anh em nghệ sĩ đều ao ước được tìm đến.

Thực sự, tôi may mắn hơn nhiều anh em nghệ sĩ khác đã ra đi như anh Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường… Các anh cũng ao ước giống tôi, mong muốn một ngày được đi tham quan cả một rải đất nước nhưng chưa làm được thì đã ra đi.

Tôi muốn mời các anh đi theo mình từng chặng đường, từ Cà Mau tới Hà Nội, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị… Đất nước bây giờ đẹp quá, bình yên quá nên tôi mới được đi khắp nơi như vậy".

Chế Linh vô cùng ngạc nhiên tại TP.HCM

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Chế Linh

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