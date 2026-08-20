3 chiếc iPhone đang giảm giá "sập sàn", đáng mua nhất hiện nay

Thị trường điện thoại cũ đang chứng kiến đợt giảm giá mạnh mẽ của các dòng iPhone Pro, mở ra cơ hội tuyệt vời để người dùng sở hữu thiết bị cao cấp với mức chi phí tối ưu. Điểm chung của những mẫu máy này là đều được trang bị màn hình 120Hz ProMotion siêu mượt, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera chuyên nghiệp. Dưới đây là ba lựa chọn nổi bật nhất đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ nhờ mức giá đã chạm đáy nhưng vẫn duy trì được trải nghiệm hoàn hảo.

iPhone 14 Pro

Trên thị trường máy cũ hiện nay, iPhone 14 Pro đang được giao dịch quanh mức 11 đến 13 triệu đồng, một con số cực kỳ hấp dẫn cho một thiết bị mang tính bước ngoặt của Apple. Dù đã ra mắt được một thời gian, mẫu máy này vẫn giữ vững sức hút nhờ là thế hệ đầu tiên loại bỏ màn hình tai thỏ để chuyển sang thiết kế Dynamic Island, mang đến cách tương tác hoàn toàn mới mẻ và hiện đại. Người dùng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt nhờ màn hình ProMotion 120Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm, cuộn trang trở nên mượt mà không độ trễ.

Bên cạnh màn hình xuất sắc, hệ thống camera chính được nâng cấp lên 48MP cung cấp chất lượng ảnh chụp sắc nét, độ chi tiết cao ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Trái tim của iPhone 14 Pro là con chip A16 Bionic vẫn đang thể hiện sức mạnh vượt trội, đáp ứng tốt từ các nhu cầu công việc hàng ngày đến việc giải trí với các tựa game đồ họa nặng. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng phần khung viền thép không gỉ khiến máy có trọng lượng hơi đầm tay. Thêm vào đó, việc vẫn sử dụng cổng sạc Lightning truyền thống và thời lượng pin chỉ dừng ở mức khá có thể là một chút bất tiện nhỏ so với các thế hệ mới hơn.

Tiến lên phân khúc cao hơn một chút, iPhone 15 Pro hiện đang có mức giá dao động từ 14 đến 16 triệu đồng tùy tình trạng, được giới công nghệ đánh giá là sự lựa chọn cân bằng nhất ở thời điểm hiện tại. Sự thay đổi đáng giá nhất trên thế hệ này chính là phần khung viền làm từ chất liệu titan hàng không vũ trụ. Nâng cấp này không chỉ giúp thiết bị trở nên bền bỉ hơn mà còn giảm đáng kể trọng lượng, mang lại cảm giác cầm nắm cực kỳ thoải mái trong thời gian dài. Một điểm cộng lớn khác là Apple đã chính thức chuyển sang cổng kết nối USB-C, tạo sự đồng bộ và tiện lợi tối đa cho người dùng trong quá trình sạc cũng như truyền tải dữ liệu.

Sự xuất hiện của nút Action Button thay thế cho cần gạt rung truyền thống cũng giúp người dùng cá nhân hóa các tác vụ nhanh một cách dễ dàng. Về mặt hiệu năng, sức mạnh từ con chip A17 Pro với khả năng hỗ trợ công nghệ dò tia phần cứng (Ray Tracing) biến iPhone 15 Pro thành một cỗ máy chơi game đích thực, đồng thời duy trì sự mượt mà cho thiết bị trong nhiều năm tới. Mặc dù vậy, phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB có thể sẽ nhanh chóng bị đầy nếu bạn là người đam mê quay video độ phân giải cao, và thiết kế khung titan đôi khi khiến máy tản nhiệt kém hơn một chút khi hoạt động ở cường độ cao liên tục.

iPhone 15 Pro Max

Dành cho những ai không muốn thỏa hiệp về mặt trải nghiệm, iPhone 15 Pro Max với mức giá hiện tại rơi vào khoảng 19 đến 21 triệu đồng chính là bến đỗ hoàn hảo. Mẫu flagship này hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của Apple, nổi bật với không gian hiển thị rộng lớn 6,7 inch sắc nét và viên pin dung lượng cao dư sức đồng hành cùng bạn suốt một ngày dài năng động. Kết hợp với khung viền titan mỏng nhẹ, thiết bị giải quyết triệt để vấn đề nặng nề từng xuất hiện trên các dòng Pro Max thế hệ trước.

Vũ khí bí mật khiến iPhone 15 Pro Max thực sự tỏa sáng nằm ở cụm camera sau, đặc biệt là ống kính tiềm vọng độc quyền hỗ trợ zoom quang học 5x. Nâng cấp này mang lại lợi thế tuyệt đối khi chụp ảnh chân dung hoặc bắt trọn các khoảnh khắc từ khoảng cách xa mà không làm giảm độ chi tiết. Cùng với dung lượng RAM 8GB tiêu chuẩn và vi xử lý A17 Pro đầu bảng, đây là cỗ máy sẵn sàng đón nhận những bản cập nhật phần mềm nặng ký nhất trong tương lai. Rào cản duy nhất của sản phẩm có lẽ chỉ nằm ở mức giá vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung và kích thước lớn không thực sự phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, nhưng bù lại, giá trị sử dụng lâu dài mà thiết bị mang lại là điều không thể phủ nhận.