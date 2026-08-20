Nam sinh Việt giành 2 Huy chương Vàng Olympic quốc tế chỉ trong 1 tuần

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026 tổ chức ở Tashkent, Uzbekistan. Đáng chú ý, chỉ khoảng một tuần trước đó, nam sinh cũng đạt thành tích cao nhất tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 ở Astana, Kazakhstan.

Olympic Tin học quốc tế lần thứ 38 diễn ra từ ngày 9/8 đến ngày 16/8, quy tụ 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh tham dự và cả 4 em đều đoạt giải. Bên cạnh Huy chương Vàng của Nguyễn Hữu Tuấn, đoàn Việt Nam giành thêm hai Huy chương Bạc thuộc về Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Thăng Long (tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (tỉnh Ninh Bình), nhận Bằng khen.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất tại IOI 2026, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Hữu Tuấn (thứ 2 từ trái qua) cùng Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế và cả 4 đều đoạt giải. (Ảnh: MOET)

Trong thành tích chung của đội tuyển, dấu ấn đặc biệt thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn khi nam sinh vừa trải qua hai kỳ Olympic quốc tế diễn ra liên tiếp. Từ ngày 2/8 đến ngày 8/8, Tuấn tham dự IOAI 2026 tại Kazakhstan và giành Huy chương Vàng. Chỉ một ngày sau khi kỳ thi này kết thúc, Tuấn tiếp tục bước vào quá trình thi đấu tại IOI 2026 ở Uzbekistan và một lần nữa giành Huy chương Vàng.

Hai cuộc thi diễn ra sát nhau đặt ra yêu cầu lớn về khả năng phân bổ thời gian, duy trì sự tập trung và thích nghi với những yêu cầu khác nhau của từng sân chơi. Tuấn cho biết em cảm thấy vui và tự hào với kết quả đạt được, đồng thời thừa nhận việc chuẩn bị cho hai kỳ thi trong thời gian ngắn là một thử thách không nhỏ. Trong quá trình này, em nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô trong việc định hướng, ôn tập và sắp xếp kế hoạch chuẩn bị.

Huy chương Vàng tại IOI 2026 cũng tiếp tục nối dài bảng thành tích quốc tế ấn tượng của nam sinh. Trước đó, Tuấn từng giành Huy chương Vàng IOAI vào các năm 2025 và 2026, Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026, cùng Huy chương Bạc IOI và APIO năm 2024. Như vậy, đến nay nam sinh đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc tại các kỳ Olympic quốc tế và khu vực về Tin học, Trí tuệ nhân tạo.

Nam sinh Nguyễn Hữu Tuấn giành 2 Huy chương vàng Olympic Quốc tế chỉ trong 1 tuần. (Ảnh: MOET)

Niềm yêu thích Tin học của Tuấn bắt đầu từ những năm THCS. Từ sở thích ban đầu, với sự định hướng của gia đình, thầy cô và cơ hội tiếp xúc với nhiều công nghệ mới, nam sinh từng bước đi sâu vào lĩnh vực này. Quá trình theo đuổi lâu dài cũng giúp em tích lũy kinh nghiệm thi đấu và hình thành phương pháp học tập phù hợp.

PGS.TS Đỗ Phan Thuận đánh giá việc Tuấn phải chuẩn bị cho hai kỳ thi quốc tế diễn ra liên tiếp là một thử thách lớn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ những lần thi đấu trước đã giúp nam sinh biết cách phân bổ thời gian, kiểm soát tâm lý và phát huy năng lực trong từng cuộc thi.

Theo trưởng đoàn, Nguyễn Hữu Tuấn là một tài năng trẻ nổi bật. Thành tích của em đồng thời cho thấy học sinh Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực Tin học và trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cạnh tranh ở các sân chơi quốc tế nếu được phát hiện, định hướng và tạo điều kiện phát triển phù hợp.

Bản thân Tuấn cũng cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính đang phát triển mạnh, các bạn trẻ Việt Nam có thể tự tin theo đuổi những lĩnh vực này và cạnh tranh với bạn bè quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo