Không chỉ xem màu sắc, đây là cách kiểm tra thịt bò “giả” nhanh mà đơn giản nhất: Nếu có dấu hiệu này thì đừng nên mua

Để phân biệt, các chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng có thể kiểm tra một số đặc điểm về thớ thịt, màu sắc, phần mỡ, mùi và phản ứng khi rửa hoặc nấu để nhận diện những dấu hiệu bất thường.

1. Miết nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi và màu thịt

Một cách đơn giản là dùng ngón tay ấn hoặc miết lên bề mặt miếng thịt.

Thịt bò tự nhiên thường có độ dẻo, độ đàn hồi nhất định; khi chạm vào có cảm giác hơi dính nhẹ nhưng không nhão. Thớ thịt thường nhỏ, dài và tương đối mịn.

Ngược lại, thịt bị xử lý màu có thể để lại màu trên tay khi miết. Miếng thịt làm từ nguyên liệu khác cũng thường có kết cấu bở hơn, thớ to và ngắn, độ đàn hồi kém tự nhiên.

Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu tham khảo, không nên dùng riêng một đặc điểm để kết luận nguồn gốc miếng thịt.

2. Nhìn kỹ thớ thịt và phần mỡ thay vì chỉ nhìn màu đỏ

Màu sắc bắt mắt chưa đủ để xác định đó là thịt bò thật. Người mua nên quan sát cả mặt ngoài lẫn phần thịt bên trong sau khi cắt.

Thịt bò tự nhiên thường có màu đỏ đặc trưng, thớ nhỏ, dài và khá mịn. Phần mỡ thường có sắc vàng nhạt.

Trong khi đó, thịt bị nhuộm màu có thể đỏ rực hoặc sẫm bất thường ở bên ngoài nhưng nhạt màu hơn khi cắt sâu vào bên trong. Nếu nguyên liệu là thịt heo, thớ thường to và ngắn hơn, phần mỡ có màu trắng đục. Thịt trâu thường có màu đỏ sẫm và thớ tương đối thô, cứng.

Đặc biệt, người tiêu dùng nên thận trọng với những miếng thịt có màu đỏ quá đồng đều, quá bắt mắt hoặc giá thấp bất thường.

3. Rửa thử để phát hiện sự thay đổi màu bất thường

Nếu có điều kiện, có thể quan sát miếng thịt sau khi rửa bằng nước sạch.

Nếu màu đỏ trên bề mặt nhạt đi rõ rệt sau khi rửa, đồng thời nước xuất hiện màu lạ, đây có thể là dấu hiệu miếng thịt đã được xử lý màu hoặc huyết.

Khi chế biến, thịt bò tự nhiên thường săn lại và chuyển màu sẫm hơn khi gặp nhiệt. Miếng thịt có dấu hiệu bất thường có thể nhợt màu, tái trắng hoặc bộc lộ rõ màu sắc và kết cấu khác với thịt bò tự nhiên.

4. Cắt sâu để kiểm tra mùi và kết cấu

Mùi cũng có thể cung cấp thêm thông tin. Thịt bò có mùi đặc trưng khá rõ. Trong một số trường hợp gian lận, người bán có thể sử dụng mỡ bò hoặc huyết bò để tạo mùi bên ngoài cho thịt khác.

Vì vậy, thay vì chỉ ngửi bề mặt, người mua có thể quan sát và kiểm tra phần bên trong khi có điều kiện. Nếu mùi đặc trưng chỉ xuất hiện bên ngoài nhưng biến mất khi cắt sâu, thay vào đó là mùi khác thường, cần thận trọng.

Sau khi nấu, thịt bò tự nhiên thường giữ được vị ngọt và mùi đặc trưng. Những sản phẩm bị xử lý hoặc làm giả có thể cho cảm giác nhạt vị, kết cấu khác thường hoặc xuất hiện mùi lạ.

Cách mua thịt bò an toàn hơn

Theo khuyến cáo trong thông tin được cung cấp, người tiêu dùng nên ưu tiên thịt có nguồn gốc rõ ràng, mua tại siêu thị, cửa hàng hoặc điểm bán uy tín. Không nên lựa chọn những sản phẩm có giá rẻ bất thường, màu sắc quá đẹp hoặc đồng nhất một cách đáng ngờ.

Nếu có thể, nên mua thịt nguyên miếng lớn và yêu cầu người bán cắt trực tiếp từ tảng thịt, thay vì chọn những miếng đã thái sẵn hoặc được tẩm ướp. Đây cũng là cách giúp người mua quan sát rõ hơn màu sắc, thớ thịt và phần mỡ.

Quan trọng nhất, không nên chỉ dựa vào một dấu hiệu như màu sắc hay mùi để khẳng định thịt thật hay giả. Kết hợp nhiều đặc điểm và lựa chọn nguồn cung đáng tin cậy vẫn là cách an toàn hơn khi mua thực phẩm cho gia đình.

Một số cách chế biến thịt bò thơm ngon, mềm mọng

1. Măng tây cuộn thịt bò

Nguyên liệu: Thịt bò thái lát mỏng, măng tây, hành lá, vừng trắng, dầu hào, xì dầu và bột bắp.

Cách chế biến:

Thái thịt bò thành những miếng dài, mỏng. Măng tây rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Lấy khoảng 3 nhánh măng tây đặt lên từng miếng thịt rồi cuộn chặt lại.

Làm nóng dầu trong chảo, cho các cuộn bò vào áp chảo đến khi thịt vừa chín.

Pha nước sốt với 2 thìa xì dầu, 1/2 thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp và 2 thìa nước. Đun hỗn hợp đến khi sôi và hơi sánh.

Cho bò cuộn vào đảo nhẹ trong sốt cho thấm đều. Cuối cùng rắc hành lá và vừng rang lên trên.

2. Bò xào dưa chua đậm vị

Nguyên liệu: Thịt bò, dưa chua, ớt, xì dầu, dầu hào, bột bắp và dầu ăn.

Cách chế biến:

Thái mỏng thịt bò, ướp cùng 1 thìa xì dầu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp và một chút dầu ăn. Để khoảng 15 phút.

Dưa chua cắt nhỏ rồi xào riêng cho chín.

Phi thơm tỏi và ớt trong dầu nóng, cho bò vào đảo nhanh trên lửa lớn.

Khi thịt gần chín, thêm dưa chua vào trộn đều. Rót khoảng 1/3 bát nước, đun thêm khoảng 30 giây rồi tắt bếp.

3. Bò sốt hành thơm béo

Nguyên liệu: Thịt bò, nấm mỡ, tỏi, hành lá, baking soda, bột năng, tiêu, vừng trắng, chanh và dầu ô liu.

Cách chế biến:

Ướp thịt bò khoảng 20 phút với một chút baking soda, bột năng, muối, tiêu đen và dầu ăn.

Làm phần sốt bằng cách trộn hành lá thái nhỏ, tỏi băm, muối, tiêu, vừng, nước cốt 1/2 quả chanh và dầu ô liu.

Áp chảo bò nhanh trên dầu nóng rồi lấy ra.

Dùng lại chảo, phi thơm tỏi, sau đó cho nấm mỡ vào xào chín. Thêm thịt bò cùng khoảng 1/2 phần sốt hành, đảo đều rồi tắt bếp. Cho món ăn ra đĩa và rưới phần sốt còn lại lên trên.

4. Bò xào sả ớt, đậm đà

Nguyên liệu: Thịt bò, sả, nước dừa tươi, ớt, tỏi, hạt nêm, đường, bột ngọt, xì dầu, dầu hào, ngũ vị hương, tương ớt, tiêu đen và bột bắp.

Cách chế biến:

Ướp bò với sả, tỏi, ớt băm cùng hạt nêm, đường, bột ngọt, xì dầu, dầu hào, ngũ vị hương, tương ớt, tiêu và bột bắp. Trộn đều, thêm một chút dầu ăn sau cùng và để khoảng 20 phút.

Phi thơm sả, tỏi, hành khô và ớt trong dầu nóng. Cho thịt bò vào đảo nhanh đến khi vừa chín tái.

Đun nước dừa tươi đến khi lượng nước giảm bớt, sau đó cho vào chảo bò. Tiếp tục đun đến khi phần nước gần cạn và thịt thấm vị. Tắt bếp, rắc thêm ớt lên trên trước khi thưởng thức.

(Tổng hợp)