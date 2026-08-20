Chỉ còn 9 ngày để người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này

Trong những ngày tới, người dân và du khách có thêm cơ hội tham quan, tìm hiểu về lịch sử và quá trình phát triển của Thủ đô khi Bảo tàng Hà Nội tiếp tục mở cửa miễn phí đến hết ngày 29/8.

Theo thông báo của Bảo tàng Hà Nội, chương trình tham quan miễn phí được áp dụng từ ngày 29/6 đến hết ngày 29/8/2026. Bảo tàng mở cửa từ 9h đến 17h các ngày từ thứ Ba đến Chủ Nhật hằng tuần, nghỉ thứ Hai. Để vào tham quan, người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí tại quầy bán vé. Sau đó, khách di chuyển đến cửa bảo tàng và xuất trình vé cho lực lượng bảo vệ để vào bên trong.

Toàn cảnh Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội được thành lập từ năm 1982. Công trình hiện nay nằm trên đường Phạm Hùng, khu vực Mễ Trì, được khởi công xây dựng năm 2008 và khánh thành vào năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tòa nhà bảo tàng được xây dựng trên khu đất rộng hơn 54.000 m2, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Không gian được thiết kế theo dạng mở, trong đó hệ thống cầu thang xoắn ốc kết nối các tầng, tạo thành lộ trình tham quan xuyên suốt.

Không gian trưng bày tại đây giới thiệu nhiều nội dung về thiên nhiên, quá trình hình thành vùng đất Hà Nội, hành trình đến Thăng Long, kinh đô Thăng Long qua các thế kỷ cũng như sự phát triển của Hà Nội trong các giai đoạn lịch sử.

Các chủ đề trưng bày trải dài từ Hà Nội thế kỷ XIX - XX, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ đến quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô và định hướng Hà Nội trong tương lai.

Khách tham quan Bảo tàng Hà Nội.

Bên cạnh không gian trưng bày trong nhà, Bảo tàng Hà Nội còn có các khu trưng bày ngoài trời, không gian tổ chức hoạt động văn hóa và sự kiện. Khuôn viên rộng cùng kiến trúc đặc trưng cũng khiến nơi đây trở thành một điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội.

Theo thông tin giới thiệu của Bảo tàng Hà Nội, công trình từng được tạp chí Business Insider của Mỹ đưa vào danh sách 36 bảo tàng có kiến trúc đẹp trên thế giới vào năm 2016.

Chương trình tham quan miễn phí sẽ kéo dài đến hết ngày 29/8/2026, trước khi bảo tàng trở lại áp dụng chính sách vé tham quan theo quy định.