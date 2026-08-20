Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó giáo sư dinh dưỡng cảnh báo ăn quá nhiều thứ này có thể rút ngắn tuổi thọ

| | Sống

Dù thói quen ăn uống có chuyển biến tích cực, lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt vẫn đang ở mức 8,07g/ngày, cao gấp 1,6 lần so với khuyến nghị.

GS.TS Trương Tuyết Mai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội) thông tin, lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức rất cao. Theo một kết quả nghiên cứu, lượng muối ăn vào của người Việt giảm từ 9,42g/ngày (năm 2015) xuống 8,07g/ngày (năm 2021). Tuy nhiên, con số 8,07g này vẫn vượt gấp 1,6 lần so với mức khuyến nghị dưới 5g/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhóm người thuộc diện nguy cơ cao như bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường lại có xu hướng ăn mặn hơn so với mức trung bình của cộng đồng.

Theo PGS Mai, natri là thành phần hiện diện khắp nơi trong mâm cơm người Việt, từ muối ăn, nước mắm, nước tương, bột canh, mì chính cho đến các loại thực phẩm chế biến sẵn. Khi nạp quá nhiều natri, cơ thể sẽ bị tích nước, làm tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến tăng huyết áp, tổn thương nội mạc và mất cân bằng điện giải Na/K.

Người Việt vẫn ăn muối cao gấp 1,6 lần khuyến nghị.

Tình trạng ăn mặn kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, suy thận và ung thư dạ dày. Đáng nguy hiểm là một người có thể duy trì thói quen ăn mặn trong nhiều năm mà không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cho đến khi phát hiện huyết áp tăng cao hoặc đối mặt với các biến cố nguy hiểm như đột quỵ, tai biến.

Phần lớn lượng natri trong khẩu phần ăn của người Việt đến từ thói quen nêm nếm gia vị trực tiếp khi nấu nướng và thói quen chấm, chan trên bàn ăn. Chuyên gia nhận định nếu chỉ thay đổi công thức của thực phẩm đóng gói thì chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề.

Để đạt mục tiêu quốc gia là giảm 30% lượng natri tiêu thụ, Việt Nam cần hạ mức tiêu thụ muối xuống khoảng 6,6g/ngày, đồng nghĩa với việc mỗi người dân cần chủ động giảm thêm khoảng 1,5g muối mỗi ngày.

PGS.TS Trương Tuyết Mai nhấn mạnh, việc giảm muối sẽ giúp cắt giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai và kéo dài tuổi thọ cho người dân. Mỗi người có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhưng duy trì đều đặn:

Thay đổi cách nấu: Giảm lượng muối, nước mắm, bột canh, mì chính khi chế biến món ăn.

Sửa thói quen ăn: Hạn chế thói quen chấm thêm nước mắm, nước tương; bớt chan nước kho, nước luộc đậm vị.

Hạn chế đồ chế biến sẵn: Bớt tiêu thụ các món kho, rim, đồ muối chua và thực phẩm đóng gói.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần duy trì một bữa ăn bớt natri, người dân có thể giảm tới 14% nguy cơ đột quỵ, 13% các biến cố tim mạch chính và 12% nguy cơ tử vong chung.

Nam giới có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm này: Hy vọng bạn không có bất kỳ điểm nào trong số đó

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách các trường đại học thành viên thuộc 4 đại học quy mô lớn bậc nhất Việt Nam

Danh sách các trường đại học thành viên thuộc 4 đại học quy mô lớn bậc nhất Việt Nam Nổi bật

Khoan sâu 20m, huy động 20 máy bơm hoạt động suốt 4 tháng để "trục vớt" kho báu hơn 261 tỷ đồng bị vùi dưới 1 cánh đồng ngô

Khoan sâu 20m, huy động 20 máy bơm hoạt động suốt 4 tháng để "trục vớt" kho báu hơn 261 tỷ đồng bị vùi dưới 1 cánh đồng ngô Nổi bật

Vì sao không nên để thực phẩm ở ngăn cửa tủ lạnh?

Vì sao không nên để thực phẩm ở ngăn cửa tủ lạnh?

15:22 , 20/08/2026
Trong tiếng Việt có một từ nhìn rất lạ mắt nhưng hoàn toàn đúng chính tả, nhiều người chưa từng dùng

Trong tiếng Việt có một từ nhìn rất lạ mắt nhưng hoàn toàn đúng chính tả, nhiều người chưa từng dùng

14:52 , 20/08/2026
Dỡ sàn bếp, chủ nhà nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà bên dưới

Dỡ sàn bếp, chủ nhà nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà bên dưới

14:41 , 20/08/2026
4 kiểu "thông minh giả tạo" ở trẻ mà bố mẹ đừng vội mừng, tương lại thật ra khó thành công

4 kiểu "thông minh giả tạo" ở trẻ mà bố mẹ đừng vội mừng, tương lại thật ra khó thành công

14:30 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên