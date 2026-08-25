Căn nhà ở quê của Phạm Kiên - tình trẻ kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi

Sau một thời gian ở trạng thái "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", Phạm Kiên (Phạm Văn Kiên, sinh năm 2000) và Diệp Lâm Anh (Nguyễn Diệp Anh, sinh năm 1989) đã chính thức công khai mối quan hệ nhân dịp sinh nhật chị đẹp. Ngay lập tức, những thông tin xoay quanh trai đẹp sinh năm 2000 cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó có cuộc sống và gia đình của anh tại quê nhà.

Phạm Kiên tổ chức sinh nhật cực lãng mạn cho Diệp Lâm Anh

Phạm Kiên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trong khi đó, gia đình anh đang ở xã Lục Yên, Lào Cai và kinh doanh đá quý, đá phong thủy cùng tranh đá quý.

Dù chủ yếu hoạt động tại TP.HCM, Phạm Kiên vẫn thường trở về quê thăm gia đình vào các dịp lễ, Tết. Qua những hình ảnh được anh chia sẻ, không gian nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh của gia đình cũng phần nào được hé lộ.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của gia đình Phạm Kiên 3 tầng, cửa hàng nằm ở tầng trệt. Không gian này vừa là nơi kinh doanh, vừa gắn với sinh hoạt của gia đình. Phía trước trưng bày khá nhiều mẫu đá phong thủy, đá cảnh tự nhiên và tượng đá với đủ kích thước.

Bước vào bên trong, khu vực phòng khách đồng thời là nơi trưng bày các sản phẩm đá. Trong những hình ảnh được chia sẻ dịp Tết, không gian được Phạm Kiên trang trí với hoa đào, quất, nhiều chậu cúc,... Sàn nhà được trải thảm hoa văn, chính giữa đặt bộ bàn ghế gỗ cùng đĩa hoa quả để tiếp khách.

Tầng 1 là cửa hàng kinh doanh đá quý đá phong thủy của gia đình Phạm Kiên kết hợp phòng khách

Căn nhà được trang hoàng mỗi dịp lễ Tết

Bàn uống nước

Mỗi năm, Phạm Kiên lại tự trang trí phòng khách theo một concept khác nhau

Tuy nhiên, Phạm Kiên hiện mới chỉ chia sẻ hình ảnh tại khu vực phòng khách kiêm cửa hàng, chưa đăng tải hay tiết lộ thêm về các không gian khác bên trong căn nhà.

Phạm Kiên sinh năm 2000, quê Lào Cai, hiện hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Anh từng giành Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, thuộc đội Hương Giang. Sau chương trình, Phạm Kiên tiếp tục tham gia các sự kiện thời trang, đóng phim và làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu. Anh sở hữu chiều cao 1m85, vóc dáng săn chắc và từng theo học ngành Diễn viên sân khấu - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trên mạng xã hội, Phạm Kiên thường chia sẻ hình ảnh về công việc, du lịch và cuộc sống đời thường nhưng khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Những năm gần đây, anh được chú ý nhiều hơn khi liên tục xuất hiện bên Diệp Lâm Anh. Cả hai từng nhiều lần đi chung, xuất hiện trong cùng nhóm bạn và có những tương tác khiến dân mạng đặt dấu hỏi.

Đến năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận đang tìm hiểu một người và cho biết đối phương mang đến cho cô cảm giác bình yên, an toàn. Sau đó, những "hint" tình cảm giữa cô và Phạm Kiên xuất hiện ngày càng rõ, với nhiều lần đồng hành trong các chuyến đi và thoải mái xuất hiện cùng nhau.

Một số hình ảnh khác của Phạm Kiên

(Ảnh: FBNV)