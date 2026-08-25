Vì sao hộp nhựa không quay trong lò vi sóng?

Nhiều người vẫn có thói quen lấy hộp nhựa đựng thức ăn từ tủ lạnh rồi cho thẳng vào lò vi sóng để hâm nóng. Cách làm này tiện, nhưng chỉ an toàn khi chiếc hộp được thiết kế phù hợp với lò vi sóng. Bởi mỗi loại nhựa có khả năng chịu nhiệt khác nhau, việc dùng sai hộp không chỉ khiến vật dụng biến dạng mà còn kéo theo những vấn đề đáng lưu ý khi tiếp xúc với thực phẩm nóng. Vậy vì sao hộp nhựa thông thường không nên quay trong lò vi sóng và đâu là những loại có thể sử dụng?

Vì sao hộp nhựa thông thường không nên quay trong lò vi sóng?

Lý do đầu tiên nằm ở khả năng chịu nhiệt của chiếc hộp. Khi thức ăn được làm nóng trong lò vi sóng, nhiệt từ thực phẩm cũng truyền sang vật chứa. Với những món nhiều dầu mỡ hoặc đường, nhiệt độ tại một số vị trí có thể tăng khá cao. Nếu chiếc hộp chỉ được sản xuất để đựng và bảo quản thực phẩm, nó chưa chắc chịu được mức nhiệt này. Khi đó, nhựa có thể mềm, co lại, cong vênh, thậm chí biến dạng rõ rệt. Đây cũng là dấu hiệu dễ nhận biết cho thấy chiếc hộp không phù hợp để tiếp tục dùng hâm nóng thức ăn.

Biến dạng chưa phải vấn đề duy nhất. Khi nhựa tiếp xúc với thực phẩm ở nhiệt độ cao, một số thành phần trong vật liệu có thể di chuyển vào thức ăn. Khả năng này phụ thuộc vào loại nhựa, nhiệt độ, thời gian hâm và cả thực phẩm bên trong. Vì vậy, một chiếc hộp nhìn dày, cứng hay còn mới cũng chưa đủ để kết luận rằng nó phù hợp với lò vi sóng.

Đặc biệt, mọi người không nên tận dụng tùy tiện các loại hộp nhựa dùng một lần. Hộp đựng đồ ăn mang về, cốc sữa chua, hộp bơ hay các loại bao bì thực phẩm đóng gói thường được sản xuất cho mục đích sử dụng cụ thể. Việc một chiếc hộp có thể chứa thức ăn nóng không đồng nghĩa nó được thiết kế để tiếp tục hâm trong lò vi sóng. Nếu nhà sản xuất không có chỉ dẫn cho phép, tốt nhất không nên tự thử. Tương tự, ngay cả hộp vốn được phép sử dụng trong lò vi sóng cũng cần được xem xét lại khi đã nứt, xước nhiều, cong vênh hoặc xuống cấp rõ rệt. Những dấu hiệu này cho thấy vật dụng không còn ở tình trạng ban đầu và nên được thay thế.

Vậy loại hộp nhựa nào có thể quay trong lò vi sóng?

Không phải tất cả hộp nhựa đều phải để bên ngoài lò vi sóng. Trên thị trường có những sản phẩm được sản xuất để chịu được điều kiện hâm nóng và được nhà sản xuất xác nhận phù hợp với thiết bị này.

Cách đơn giản nhất để nhận biết là lật đáy hộp và kiểm tra ký hiệu. Nếu sản phẩm có dòng chữ “Microwave Safe”, “Microwaveable” hoặc biểu tượng cho phép sử dụng trong lò vi sóng, người dùng có thể sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tùy từng thương hiệu, biểu tượng này có thể được thể hiện bằng hình chiếc lò vi sóng hoặc những đường lượn sóng.

Về chất liệu, PP (polypropylene), thường mang mã nhựa số 5, được sử dụng khá phổ biến để sản xuất hộp thực phẩm chịu nhiệt. Tuy nhiên, người dùng không nên chỉ nhìn thấy số 5 rồi mặc định chiếc hộp có thể cho vào lò vi sóng. Con số nằm trong biểu tượng tam giác chủ yếu dùng để nhận diện loại nhựa, còn sản phẩm cụ thể có phù hợp với lò vi sóng hay không vẫn cần dựa vào hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vì vậy, nếu đang tìm mua hộp để thường xuyên hâm thức ăn, mọi người có thể ưu tiên sản phẩm bằng PP nhưng quan trọng hơn vẫn là tìm ký hiệu hoặc thông tin xác nhận dùng được trong lò vi sóng. Với những chiếc hộp không rõ chất liệu, mất nhãn hoặc không còn thông tin sử dụng, tốt nhất nên chuyển thức ăn sang vật chứa phù hợp thay vì tự đoán khả năng chịu nhiệt. Ngay cả khi hộp có ký hiệu dùng được trong lò vi sóng, người dùng vẫn cần tuân thủ giới hạn nhiệt độ, thời gian hâm và cách sử dụng nắp mà nhà sản xuất đưa ra. Nếu hộp có van thoát hơi hoặc được hướng dẫn hé nắp khi hâm, không nên đóng kín hoàn toàn.