Ngủ trưa bao lâu là tốt? Chuyên gia khuyên không nên vượt quá mốc này

Vào buổi trưa, nhiều người thường cảm thấy buồn ngủ và có thói quen nằm xuống nghỉ ngơi. Một giấc ngủ trưa ngắn, đúng thời điểm có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngủ càng lâu càng tốt.

Theo thông tin từ Eating Well, các chuyên gia về giấc ngủ cho biết cảm giác buồn ngủ vào buổi trưa có liên quan đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Đây là khoảng thời gian mức độ tỉnh táo có xu hướng giảm, khiến nhiều người cảm thấy cần nghỉ ngơi.

Ngủ trưa khoảng 20 phút là phù hợp

Một giấc ngủ ngắn vào đầu giờ chiều có thể giúp cơ thể lấy lại năng lượng, đồng thời cải thiện tâm trạng, sự tỉnh táo và khả năng tập trung sau khi thức dậy.

Các nghiên cứu cũng cho thấy ngủ trưa ngắn có thể hỗ trợ hiệu suất thể chất, đặc biệt ở những người thường xuyên vận động hoặc tập luyện thể thao. Với những người bị thiếu ngủ, một giấc ngủ trưa hợp lý cũng có thể giúp cơ thể phần nào phục hồi.

Tuy nhiên, thời lượng ngủ trưa rất quan trọng. Khoảng 20 phút được xem là thời lượng phù hợp để nghỉ ngơi mà hạn chế nguy cơ thức dậy trong trạng thái uể oải.

Ngủ trưa (ảnh minh họa).

Nếu ngủ quá lâu, cơ thể có thể bước vào những giai đoạn sâu hơn của giấc ngủ. Khi bị đánh thức giữa những giai đoạn này, bạn có thể gặp tình trạng "quán tính giấc ngủ", biểu hiện bằng cảm giác nặng đầu, mệt mỏi, thiếu tỉnh táo sau khi thức dậy.

Không nên ngủ trưa quá muộn

Bên cạnh thời lượng, thời điểm ngủ cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tranh thủ ngủ trưa vào đầu giờ chiều, tốt nhất trước 14-15 giờ. Ngủ quá muộn có thể làm giảm cảm giác buồn ngủ vào ban đêm, từ đó khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Vì vậy, thay vì nằm ngủ kéo dài hàng giờ vào buổi chiều, bạn có thể dành khoảng 20 phút để nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngắn đúng thời điểm thường giúp cơ thể tỉnh táo hơn mà không gây ảnh hưởng nhiều đến lịch ngủ ban đêm.

Ngủ trưa thế nào để cơ thể được phục hồi?

Để tận dụng lợi ích của giấc ngủ trưa, nên lựa chọn không gian yên tĩnh, thoải mái và hạn chế ánh sáng hoặc tiếng ồn. Đặt báo thức cũng là cách đơn giản để tránh ngủ quá thời gian dự định.

Đặc biệt, nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ nghiêm trọng vào ban ngày dù đã ngủ đủ vào ban đêm, không nên chỉ dựa vào việc ngủ trưa để giải quyết tình trạng này. Buồn ngủ quá mức kéo dài có thể liên quan đến chất lượng giấc ngủ ban đêm hoặc một số vấn đề sức khỏe khác và cần được đánh giá phù hợp.

Tóm lại, ngủ trưa không phải cứ càng lâu càng tốt. Một giấc ngủ khoảng 20 phút vào đầu giờ chiều có thể là lựa chọn hợp lý để phục hồi năng lượng, cải thiện sự tỉnh táo và hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Theo Chinapress