Vì sao nên cho thêm chút muối khi rã đông thịt? nhiều ngước ước biết sớm hơn

Rã đông thịt tưởng chừng là một việc rất đơn giản: lấy thịt từ ngăn đá ra, chờ cho đá tan rồi đem đi chế biến. Thế nhưng, nếu từng gặp cảnh miếng thịt bên ngoài đã mềm nhũn trong khi bên trong vẫn cứng đờ, bạn sẽ hiểu rằng rã đông đúng cách không phải lúc nào cũng dễ. Một trong những mẹo thường được truyền tai nhau là cho một ít muối vào nước khi rã đông thịt. Chỉ vài thìa muối nhưng có thể hỗ trợ quá trình rã đông diễn ra nhanh hơn, đồng thời giúp thịt dễ xử lý hơn trước khi chế biến.

Muối có tác dụng giúp đá tan nhanh hơn

Khi cho muối vào nước, muối hòa tan và làm hạ nhiệt độ đóng băng của nước. Đây cũng chính là nguyên lý khiến người ta rắc muối lên đường trong những khu vực có tuyết: nước muối khó đóng băng hơn nước tinh khiết. Trong quá trình rã đông, trên bề mặt miếng thịt thường xuất hiện một lớp nước do đá bắt đầu tan. Nếu có một lượng muối nhỏ hòa vào lớp nước này, nhiệt độ đóng băng của nó giảm xuống, khiến lớp nước dễ duy trì ở trạng thái lỏng hơn. Nhờ vậy, quá trình tan băng ở bề mặt có thể diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cứ cho thật nhiều muối thì thịt sẽ rã đông càng nhanh. Lượng muối quá nhiều không những không cần thiết mà còn có thể khiến bề mặt thịt bị mặn và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Nước muối cũng hỗ trợ truyền nhiệt

Ngâm thịt trong nước lạnh thường nhanh hơn nhiều so với việc chỉ đặt miếng thịt trên bàn bếp rồi chờ nó tự rã đông. Khi muối hòa tan vào nước, dung dịch tạo thành có những tính chất khác với nước tinh khiết. Trong điều kiện thích hợp, nước muối có thể giúp quá trình trao đổi nhiệt quanh bề mặt thịt diễn ra hiệu quả hơn. Dù vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nhiệt độ của nước và cách ngâm thịt. Một chút muối chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể là “bí quyết thần kỳ” có thể biến một miếng thịt đông cứng thành thịt mềm trong vài phút.

Muối có làm thịt ngon hơn không?

Đây là một điểm khá thú vị. Khi tiếp xúc với thịt, muối có thể tác động lên các protein ở bề mặt, từ đó ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của thịt. Trong quá trình ướp, một lượng muối phù hợp có thể giúp thịt giữ lại độ ẩm tốt hơn, nhờ đó sau khi chế biến thịt có thể mềm và mọng nước hơn. Tuy nhiên, điều này khác với việc muối giúp thịt tươi lâu hơn. Một lượng nhỏ muối cho vào nước rã đông chủ yếu hỗ trợ quá trình tan đá, chứ không đủ để bảo quản thịt hay ngăn vi khuẩn phát triển. Nếu ngâm thịt trong nước muối quá lâu hoặc dùng quá nhiều muối, bề mặt thịt còn có thể bị mặn và thay đổi kết cấu.

4 điều lưu ý để rã đông thịt nhanh và an toàn hơn

Việc cho thêm một ít muối khi rã đông là một mẹo nhỏ khá hay và thú vị, có thể hỗ trợ quá trình tan đá và giúp việc sơ chế thịt trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một mẹo bổ trợ, không thay thế được các nguyên tắc rã đông an toàn. Để thịt giữ được chất lượng, hạn chế mất nước và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, bạn cũng nên lưu ý một vài điều quan trọng dưới đây.

Chia thịt thành từng phần nhỏ trước khi cấp đông

Thay vì để nguyên một khối thịt lớn rồi mới lấy ra rã đông, bạn nên chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa. Có thể ép hoặc dàn thịt thành những miếng tương đối mỏng trước khi cho vào ngăn đá. Cách này không chỉ giúp thịt đông nhanh và đều hơn mà còn rút ngắn đáng kể thời gian rã đông sau này.

Đóng gói thịt thật kín trước khi cho vào ngăn đá

Túi zip, túi hút chân không hoặc hộp đựng thực phẩm đều có thể giúp hạn chế không khí tiếp xúc trực tiếp với thịt. Đóng gói kín cũng góp phần hạn chế tình trạng cháy lạnh (freezer burn) - hiện tượng khiến bề mặt thịt bị khô, sạm màu và giảm chất lượng. Đồng thời, việc bọc kín còn giúp hạn chế nước thịt tiếp xúc với các thực phẩm khác trong tủ đông.

Ưu tiên rã đông bằng cách an toàn, không chỉ chú trọng tốc độ

Nếu không quá gấp, chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh là lựa chọn phù hợp để thịt rã đông từ từ và duy trì nhiệt độ thấp. Khi cần rã đông nhanh hơn, có thể đặt thịt trong túi kín rồi ngâm trong nước lạnh. Không nên để thịt sống ngoài nhiệt độ phòng trong thời gian dài, bởi bề mặt thịt có thể trở nên ấm trong khi bên trong vẫn còn đông, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Rã đông đến đâu, chế biến đến đó

Sau khi thịt đã rã đông hoàn toàn, tốt nhất nên chế biến sớm thay vì tiếp tục để lâu bên ngoài. Nếu chưa cần dùng ngay, hãy bảo quản thịt trong ngăn mát và giữ nhiệt độ ổn định. Đặc biệt, không nên tùy tiện cấp đông lại thịt sống đã rã đông hoàn toàn, nhất là khi thịt đã ở ngoài nhiệt độ an toàn trong một khoảng thời gian đáng kể. Nếu cần bảo quản lâu hơn, có thể nấu chín thịt rồi mới cấp đông lại. Điều này vừa giúp hạn chế rủi ro về an toàn thực phẩm, vừa tránh làm chất lượng thịt suy giảm quá nhiều sau nhiều lần đông - rã đông.