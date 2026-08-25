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Miền Bắc sắp xuất hiện thêm đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp

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Cuối tháng này, miền Bắc khả năng sẽ đón thêm một đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Hình thái thời tiết này còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng đêm 29-31/8, khu vực trên khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và và ngày 26/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khi nào miền Bắc sẽ xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên?

Theo Duy Anh

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