Theo Hải quan Delhi, hành khách nam 56 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, trở về từ Jeddah (Saudi Arabia) trên chuyến bay SV-756, đã bị lực lượng chức năng chú ý tại khu vực cửa ra của làn xanh sau khi phân tích hồ sơ và đánh giá rủi ro.

Trong quá trình kiểm tra bằng máy X-quang, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh bất thường trong hành lý của người này. Chưa dừng lại ở đó, khi người đàn ông đi qua cổng dò kim loại, thiết bị tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo, khiến hải quan quyết định kiểm tra kỹ hơn.

Kết quả, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều mảnh vàng cùng một sợi dây chuyền vàng trong những quả chà là mà hành khách này mang theo. Việc lựa chọn một loại thực phẩm phổ biến để che giấu kim loại quý khiến thủ đoạn này khó nhận biết bằng mắt thường nếu không tiến hành kiểm tra kỹ.

Theo Times of India, số vàng bị thu giữ có trọng lượng khoảng 172 gram, trị giá khoảng 1,5 triệu rupee (hơn 410 triệu đồng). Người đàn ông sau đó bị lập hồ sơ vì hành vi buôn lậu vàng. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc số vàng, đồng thời xác minh liệu người này có liên quan đến một đường dây buôn lậu quy mô lớn hơn hay không.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn vận chuyển vàng trái phép qua đường hàng không ngày càng tinh vi và đa dạng. Đây cũng không phải trường hợp cá biệt tại sân bay Delhi. Trước đó, lực lượng chức năng Ấn Độ từng liên tiếp phát hiện vàng được cất giấu trong nhiều vị trí khó ngờ, từ đế giày, quần áo, hành lý cho đến các bộ phận bên trong máy bay.

Không những thế, danh sách các vụ bắt giữ được Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) công bố cũng cho thấy vàng thường được cất giấu dưới dạng bột nhão hoặc đúc thành các hình dạng khác nhau để qua mặt lực lượng kiểm soát. Trong trường hợp này, việc phân tích hồ sơ hành khách kết hợp với soi chiếu X-quang và kiểm tra bằng máy dò kim loại đã giúp Hải quan Delhi nhận diện dấu hiệu bất thường, qua đó tiến hành kiểm tra kỹ hơn và thu giữ số kim loại nghi là vàng.

(Theo The Times of India)