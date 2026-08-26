Công an khẩn trương xác minh giao dịch 322.000.000 đồng trong tài khoản BIDV của Ngô Ngọc Huy SN 1970

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/8, Công an xã Hoàng An tiếp nhận thông tin của anh Đoàn Ngọc Hội, SN 1982, trú tại xã Hoàng An. Cụ thể, trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 322.500.000 đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc trên, anh Hội đã đến Công an xã Hoàng An để đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng An đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xã Hoàng An xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là ông Ngô Ngọc Huy, SN 1970, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/8, Công an xã Hoàng An đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ liên hệ, trao đổi với ông Ngô Ngọc Huy về sự việc trên. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Huy xác nhận tài khoản ngân hàng BIDV của mình có nhận được số tiền 322.500.000 đồng và ông Huy đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông Hội.

Anh Đoàn Ngọc Hội nhận lại tiền chuyển khoản nhầm từ ông Ngô Ngọc Huy tại cơ quan Công an

Nhận lại được tài sản, ông Hội bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an phường Vĩnh Yên đã tận tình hỗ trợ, giúp ông nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện xác nhận các giao dịch để tránh xảy ra sai sót không đáng có. Đồng thời, khi phát hiện có giao dịch chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ