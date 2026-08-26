Đủ kiểu hét giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan từ trên mạng ra đường phố

Ít ngày trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, giá vé trên các hội nhóm mua bán, trao đổi vé bóng đá bị đẩy lên cao. Theo ghi nhận, một số vé được rao với mức giá cao gấp 3 lần so với giá vé gốc.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ở bán kết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé trận chung kết lượt về. Theo đó, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8.

Vé trận chung kết lượt về được bán với giá cao gấp 3 lần so với giá gốc.

Theo thông tin từ VFF, vé trận chung kết lượt về được phát hành với 4 mệnh giá gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Vé được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h ngày 20/8 đến 20h ngày 21/8 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Ngay sau thời điểm mở bán, nhu cầu mua vé của người hâm mộ tăng cao. Chỉ hơn 3 giờ sau, hệ thống thông báo tạm hết vé ở cả 4 mệnh giá. Đến khoảng 19h, VFF xác nhận toàn bộ số vé được phân bổ cho hình thức bán online đã được bán hết.

Tuy nhiên, mức giá trên thị trường “chợ đen” cao hơn đáng kể so với giá phát hành chính thức. Với những hạng vé có vị trí đẹp, gần khu vực trung tâm sân hoặc có mái che, mức chênh lệch càng lớn.

Nhiều người lo ngại việc giá vé bị đẩy lên quá cao.

Theo ghi nhận trên các hội nhóm mua bán vé, giá vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 bị đẩy lên trung bình gấp 2-3 lần so với giá gốc. Vé mệnh giá 500.000 đồng được rao với nhiều mức giá khác nhau, tối đa 1,5 triệu đồng/vé. Trong khi đó, vé giá gốc 800.000 đồng tăng lên 1,8-2 triệu đồng/vé.

Hạng 1,2 triệu đồng được chào bán khoảng 2-2,5 triệu đồng/vé, trong khi vé 1,5 triệu đồng có thể được rao bán với giá lên tới gần 5 triệu đồng/vé. Đáng chú ý, vé mời cũng được rao bán với mức giá rất cao.

Dù giá bị đẩy lên cao, nhu cầu mua vé vẫn khá lớn. Bên dưới nhiều bài đăng xuất hiện các bình luận hỏi mua, thương lượng giá hoặc đề nghị giao dịch trực tiếp. Thậm chí, một số bài rao ở mức cao gây tranh luận, bị thành viên trong nhóm phản ứng vì giá chênh lệch quá lớn nhưng vẫn có người quan tâm.

Vé được gom bán với số lượng lớn.

Không chỉ người bán chủ động đưa vé ra thị trường, nhiều cổ động viên cũng đăng bài tìm mua, đặc biệt với các vị trí ở khán đài A, B. Điều này cho thấy sức hút lớn của trận đấu quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế trước màn tái đấu trên sân nhà.

Người hâm mộ cần cẩn trọng khi mua vé qua các hội nhóm không chính thức, nhất là với những lời chào bán có mức giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển khoản trước nhưng không cung cấp cách thức kiểm chứng vé và danh tính người bán.