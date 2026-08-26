Công an điều tra, xác minh giao dịch chuyển khoản 50.000.000 đồng vào tài khoản MB Bank của Hoàng Thị Phương SN 1979

Ngày 23/8/2026, chị Hoàng Thị Phương, sinh năm 1979, trú tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng về việc tài khoản MB Bank của mình nhận được số tiền 50 triệu đồng. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu chuyển nhầm, chị Phương đã chủ động đến Công an xã Vũ Thư để trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Vũ Thư nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin giao dịch, làm rõ nguồn tiền và chủ tài khoản đã thực hiện chuyển khoản. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 50 triệu đồng được chuyển nhầm bởi chị Vũ Thị Phương, sinh năm 1990, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng, trong quá trình thực hiện một giao dịch cá nhân.

Công an xã Vũ Thư tiếp nhận trình báo của của chị Hoàng Thị Phương về số tiền chuyển nhầm trong tài khoản cá nhân

Sau khi làm rõ sự việc, Công an xã Vũ Thư hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả theo quy định. Chị Hoàng Thị Phương đã tự nguyện chuyển lại toàn bộ 50 triệu đồng về đúng tài khoản của chị Vũ Thị Phương.

Việc trao trả được thực hiện dưới sự chứng kiến của anh Đặng Quang Duy, sinh năm 1985, là người nhà của chị Vũ Thị Phương. Do chị Phương đang đi làm ăn xa và chưa thể trực tiếp đến nhận lại tiền, chị đã ủy quyền cho anh Duy nhận thay.

Chị Hoàng Thị Phương trao trả chuyển lại số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân tại Công an xã Vũ Thư

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, gia đình chị Vũ Thị Phương bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị Hoàng Thị Phương vì hành động trung thực, đáng trân trọng. Gia đình cũng cảm ơn Công an xã Vũ Thư đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với các bên và hỗ trợ hoàn tất việc trao trả tài sản.

Hành động của chị Hoàng Thị Phương là một nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong bối cảnh các giao dịch chuyển khoản ngày càng phổ biến, việc chủ động thông báo cho cơ quan chức năng và hoàn trả khoản tiền không thuộc về mình là hành động đáng được ghi nhận.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)