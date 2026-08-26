Công an tìm người liên quan tới Lê Thị Hiền SN 1984 từng ký kết đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam/CTCP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu

Theo Cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, đối tượng Lê Thị Hiền (sinh ngày 11/7/1984; hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều cá nhân.

Đối tượng Lê Thị Hiền

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân công ty là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng để "đánh bóng" tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.

Sau đó, thông qua các dự án tự vẽ ra, Hiền và đội ngũ môi giới trong công ty đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư, để huy động vốn.Đặc biệt, để gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, người phụ nữ này đã chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn kios tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty.

Tuy nhiên, trên thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.Cơ quan điều tra xác định, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng "khủng" (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng. Những bị hại khi làm việc với cơ quan công an đều khẳng định hầu hết các dự án "bánh vẽ" của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện.Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.

Theo đó, trong tháng 1 và 2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra xác định, theo các hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết, số tiền góp vốn của các nhà đầu tư được giới thiệu là dùng để triển khai các dự án do Lê Thị Hiền đưa ra. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích cam kết.

Đáng chú ý, Lê Thị Hiền còn đưa ra thông tin về các dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện để hình thành tài sản trong tương lai nhằm tạo niềm tin, bảo đảm nghĩa vụ hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Hành vi trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng người bị hại lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, bảo đảm giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện và đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Địa điểm tiếp nhận thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại 0392716994 hoặc đồng chí Thủy, số điện thoại 0971342335 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội