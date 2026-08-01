Tình trạng của Kiều Thanh trước khi bị bắt tạm giam

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Trong đó, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi bị khởi tố, diễn viên Kiều Thanh từng gây chú ý vì sự biến mất bí ẩn. Vào năm 2019, tại buổi ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái, nữ diễn viên bất ngờ công khai chuyện đời tư và thừa nhận mình là người thứ ba. Theo chia sẻ của Kiều Thanh, người bạn đời của cô thời điểm đó chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Cô cho biết hai người phụ nữ vẫn có mối quan hệ riêng và cô không yêu cầu người đàn ông này phải ly hôn.

Kể từ ồn ào trên, nữ diễn viên càng xuất hiện thưa dần. Một số nguồn tin cho biết những năm gần đây cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc người thân và ít nhận lời đóng phim. Theo dõi trang cá nhân của Kiều Thanh, cô ít hoạt động mạng xã hội trong 1 năm trở lại đây.

Về công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận, cho biết nữ diễn viên đã làm đơn xin nghỉ từ giữa tháng 7/2026 và chính thức rời Nhà hát từ ngày 17/7.

Kiều Thanh ít xuất hiện trước truyền thông sau vụ vạ miệng về người thứ 3

Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2022, nữ diễn viên từng nói cô dành thời gian ở nhà, chăm sóc chồng, gia đình và tu tập. Cô nói: "Scandal năm 2019, tôi thực sự thấy rằng mình phải cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã lên án, chửi bới, nói những lời không hay về tôi. Cuộc sống này có quá nhiều thứ bận rộn, mọi người đang vất vả lo toan bao nhiêu việc mà vẫn dành thời gian quan tâm tới tôi phát ngôn như thế nào chứng tỏ tôi cũng có còn có giá trị. Tôi xin lỗi mọi người, vì không phải tôi sai mà xin lỗi vì việc của tôi đã làm phiền lòng mọi người".

Trước khi bị khởi tố, cuộc sống của Kiều Thanh khá kín tiếng. Trong nhiều năm qua, cô biến mất khỏi màn ảnh nhỏ

Kiều Thanh bắt đầu theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp từ năm 1999, khi thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi còn là sinh viên, cô được giao vai Trà "cave" trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần nhưng sở hữu số phận nhiều phức tạp nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau vai diễn để đời, Kiều Thanh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Dòng Sông Phẳng Lặng, Khi Đàn Chim Trở Về, Những Giấc Mơ Dài, Hai Phía Chân Trời... Song song với truyền hình, Kiều Thanh cũng hoạt động tích cực trên sân khấu và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2016, ở tuổi 35, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Kiều Thanh nổi tiếng sau vai diễn Trà "cave" trong phim Phía trước là bầu trời

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