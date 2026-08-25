Việt Nam sắp có tổ hợp 5 tòa tháp 8.723 tỷ đồng với gần 3.500 căn hộ: Tọa lạc tại "giao lộ vàng" của tỉnh có 3,47 triệu dân

5 tòa tháp sắp mọc lên từ “khu đất vàng”

Tại khu vực bùng binh Hải Quan thuộc phường Trường Vinh, nơi giao các tuyến đường lớn như Lê Hồng Phong và đại lộ V.I. Lê Ni, một tổ hợp BĐS quy mô lớn đang dần hình thành. Đây là Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh, dự án đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An, được khởi công trong tháng 8/2026.

Dự án nằm trên lô đất HH01, có diện tích hơn 3,7 ha với tổng vốn đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng. Theo thông tin từ Sun Group, vị trí này cách sân bay Vinh khoảng 7 km, chợ Vinh khoảng 3 km và trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cùng Quảng trường Hồ Chí Minh chưa tới 1km. Đây là một “giao lộ vàng” - tâm điểm giao thương của người dân địa phương và mọi du khách.

Ảnh: Sun Group

Điểm nhấn của dự án là cụm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng, được phát triển trên khối đế thương mại - dịch vụ, tạo nên một tổ hợp đa chức năng kết hợp không gian ở, mua sắm, kinh doanh và vui chơi.

Trong đó, khối đế thương mại, dịch vụ cao 1-3 tầng có tổng diện tích sàn khoảng 30.000 m², bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm. Phía trên là các khối tháp nhà ở cao 35-37 tầng, cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 6.000 người.

Dự án cũng dành 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 74.000 m² cho khu vực đỗ xe, góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm. Bên cạnh các công trình cao tầng, khoảng 10.650 m², tương đương gần 30% diện tích khu đất, được bố trí cho không gian xanh, tạo khoảng đệm cảnh quan và những khu vườn giữa lòng đô thị, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ảnh: Sun Group

Theo đơn vị thiết kế, quy hoạch tổng thể dự án được định hướng theo mục tiêu kiến tạo không gian mở, khuyến khích các hoạt động sáng tạo và tăng cường kết nối cộng đồng giữa lòng đô thị. Các khối nhà được bố trí dọc theo những trục đường xung quanh, dành phần lõi khu đất cho Quảng trường trung tâm – nơi được xem là “trái tim” của dự án.

Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích như thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng và các tác phẩm nghệ thuật công cộng, tạo nên không gian đa dạng cho cư dân gặp gỡ, thư giãn và trải nghiệm. Các hạng mục này được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở, các tiện ích chất lượng cao cho người dân địa phương.﻿

Vị trí đắc địa, kết nối nhiều trải nghiệm đặc trưng xứ Nghệ

Không chỉ nằm gần các đầu mối hành chính, thương mại, vị trí của tổ hợp Trường Vinh còn thuận tiện để kết nối với nhiều điểm tham quan, vui chơi và trải nghiệm văn hóa của khu vực.

1. Quảng trường Hồ Chí Minh

Cách dự án chưa tới 1 km, Quảng trường Hồ Chí Minh là một trong những không gian công cộng và điểm đến văn hóa tiêu biểu của khu vực. Điểm nhấn của quảng trường là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 18 m, cùng không gian rộng thoáng thường được lựa chọn để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự kiện cộng đồng.

Ảnh: Agslandscape.vn

Đến đây, du khách có thể tản bộ, ngắm cảnh, tìm hiểu thêm về những dấu ấn gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc hòa vào nhịp sống địa phương. Khu vực xung quanh quảng trường cũng tập trung nhiều hàng quán, quán cà phê, thuận tiện để kết hợp nghỉ chân và khám phá ẩm thực địa phương.

2. Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Cách Quảng trường Hồ Chí Minh khoảng 2 km, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh là điểm đến phù hợp với những du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử địa phương. Bảo tàng lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, qua đó tái hiện một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Không gian trưng bày kết hợp với khuôn viên và các công trình mang dấu ấn kiến trúc cũ tạo nên một điểm tham quan có chiều sâu văn hóa. Du khách có thể dành thời gian xem hiện vật, tìm hiểu câu chuyện lịch sử hoặc kết hợp tham quan các di tích trong khu vực trung tâm Vinh trong cùng một hành trình.

3. Khu di tích Kim Liên

Rời khu vực nội thành, du khách có thể di chuyển về Khu di tích Kim Liên, điểm đến nổi bật về lịch sử và văn hóa của Nghệ An. Năm 2026, nơi đây được công nhận là Khu du lịch quốc gia, tạo thêm động lực phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Báo Nghệ An

Tâm điểm của khu du lịch là Khu di tích Kim Liên, gồm quê nội tại làng Sen và quê ngoại tại làng Hoàng Trù, cùng nhiều địa điểm gắn với gia đình và những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Du khách có thể tham quan các ngôi nhà, không gian sinh hoạt xưa, tìm hiểu tư liệu lịch sử và trải nghiệm không gian làng quê xứ Nghệ.

Từ khu vực trung tâm Vinh, Kim Liên cũng là một lựa chọn phù hợp cho chuyến đi trong ngày, kết hợp tham quan di tích với khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực địa phương.

4. Biển Cửa Lò

Cách trung tâm Vinh cũ khoảng 18 km về phía Đông Bắc, Cửa Lò là một trong những điểm nghỉ dưỡng biển nổi tiếng của Nghệ An. Bãi biển trải dài khoảng 12 km từ Cửa Lò đến Cửa Hội, cùng hệ thống đảo và cảnh quan ven biển, trong đó có đảo Lan Châu nằm sát bờ và đảo Mắt, đảo Ngư nằm xa bờ.

Ảnh: Internet

Vào mùa hè, du khách có thể đến đây tắm biển, đi dạo dọc bờ biển, thưởng thức hải sản, tham gia các hoạt động vui chơi trên biển hoặc nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn, resort ven biển.

(Tổng hợp)