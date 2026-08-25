Cơ bụng của Diệp Lâm Anh

Mỗi lần xuất hiện trên sàn diễn hay thả dáng trong những bộ ảnh bikini nóng bỏng, Diệp Lâm Anh lại khiến cõi mạng “dậy sóng” bởi sắc vóc nuột nà đến khó tin. Giữa dàn mỹ nhân Vbiz, cô luôn đứng ở top đầu những chị đẹp sở hữu thân hình quyến rũ và săn chắc nhất. Dù đã ở tuổi 37 và bận rộn với công việc kinh doanh lẫn nghệ thuật, “bà mẹ hai con” vẫn tự tin cân đẹp mọi phong cách thời trang cắt xẻ táo bạo.

Cơ bụng gợi cảm và phong cách thời trang táo bạo của Diệp Lâm Anh ở tuổi 37

Điểm khiến công chúng trầm trồ và "khao khát" nhất mỗi khi ngắm nhìn vóc dáng của Diệp Lâm Anh có lẽ là vùng bụng phẳng lì cùng hai rãnh cơ "số 11" căng nét gợi cảm. Không ít người cho rằng giữ được hình thể nuột nà như vậy khi ngày càng có tuổi, trải qua sinh nở nếu như không phải can thiệp thẩm mỹ thì thường là do "cơ địa" vốn vậy. Thế nhưng, sự thật phía sau cơ bụng gợi cảm và vóc dáng khỏe khăn ấy lại là rất nhiều nỗ lực từ ăn uống đến tập luyện của Diệp Lâm Anh.

Dưới góc độ y khoa và thể hình, nữ giới muốn có được cơ bụng "số 11" đã khó, với phụ nữ sau sinh nở lại là một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Việc mang thai khiến cơ bụng bị giãn đứt, dẫn đến tình trạng tách cơ bụng (diastasis recti) cùng lớp mỡ xơ cứng rất khó biến mất. Thêm vào đó, áp lực công việc bận rộn dễ kích thích hormone cortisol tích mỡ vùng bụng dưới, mỡ nội tạng theo tuổi tác cũng rất khó giảm.

Cơ bụng "số 11" của Diệp Lâm Anh luôn trở thành đề tài bàn tán mỗi khi mặc bikini hay trâng phục cắt xẻ táo bạo

Thế nhưng, nhìn vào vóc dáng "vạn người mê" chắc hiện tại của Diệp Lâm Anh ở ngưỡng tuổi 37, ít ai ngờ người đẹp từng chịu không ít áp lực về cân nặng sau sinh. Không chọn giải pháp ép cân tiêu cực hay can thiệp thẩm mỹ xâm lấn, cô từng chia sẻ mình tập trung vào ăn uống và tập luyện kiên trì.

Chiến thuật "siết mỡ" thông minh từ căn bếp

Không ít chị em lầm tưởng rằng gập bụng thật nhiều là sẽ có rãnh cơ. Thực chất, mỡ thừa mới là lớp rào cản dày nhất che lấp khối cơ bên dưới. Hiểu rõ nguyên lý này, Diệp Lâm Anh ưu tiên việc điều chỉnh chế độ ăn để "đánh tan" lớp mỡ thừa trước tiên.

Cô kết hợp khéo léo phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 cùng thực đơn dinh dưỡng ưu tiên độ "sạch" và nguyên bản. Lối ăn này giúp cơ thể có đủ khoảng nghỉ để tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa tích tụ lâu năm mà không làm suy giảm thể lực.

Mỹ nhân sinh năm 1989 vốn nổi tiến khéo tay trong chuyện bếp núc và biết kiểm soát chế độ ăn uống

Có thể tóm tắt 3 điểm chính về chế độ ăn uống trong thời điểm "siết mỡ bụng", tạo cơ bụng của mỹ nhân sinh năm 1989 này như sau:

- Kiểm soát khung giờ ăn nghiêm ngặt: Việc gói gọn lượng thức ăn trong 8 tiếng và nhịn hoàn toàn 16 tiếng còn lại giúp nồng độ insulin duy trì ở mức thấp, buộc cơ thể phải rút mỡ thừa làm năng lượng hoạt động.

- Tập trung vào nhóm đạm chất lượng cao: Khẩu phần ăn hằng ngày của người đẹp luôn đong đầy ức gà, cá hồi, trứng và các loại hạt để nuôi dưỡng khối lượng cơ bắp, giữ cho vùng eo luôn săn chắc.

- Cắt giảm tối đa tinh bột chế biến và đường: Đồ chiên rán, thức ăn nhanh và các loại nước ngọt có gas hoàn toàn bị gạch tên khỏi thực đơn để tránh tình trạng tích nước, tích mỡ vùng bụng dưới.

Luyện tập đa dạng: Vừa tạo rãnh cơ vừa giữ nét nữ tính

Song song với chế độ ăn khoa học, thói quen vận động của Diệp Lâm Anh từ trước đến nay luôn là một câu chuyện truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ, nhất là những người đã có gia đình hay trải qua sinh nở và bị mất dáng. Dù lịch trình dày đặc, cô không gò ép bản thân vào những buổi tập kéo dài lê thê gây kiệt sức. Thay vào đó, chị đẹp đa dạng hóa các bộ môn để tạo sự hứng khởi và phục hồi các nhóm cơ sâu vùng bụng.

Xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp, Diệp Lâm Anh sở hữu lợi thế lớn về cảm nhận cơ thể và yêu thích vận động. Cô tận dụng linh hoạt từ phòng gym, sàn nhảy cho đến không gian tập luyện ngay tại nhà để duy trì độ dẻo dai.

Sự kết hợp ăn ý giữa các phương pháp luyện tập giúp cô nhanh chóng định hình đường cong eo, tạo cơ bụng "số 11":

- Tối ưu hóa thời gian bằng các bài tập ngắn tại nhà: Những ngày bận rộn, người đẹp vẫn tranh thủ 15 - 30 phút tự tập Plank, lắc vòng hoặc chạy bộ nhẹ nhàng trên máy để kích thích vùng cơ lõi.

- Đốt cháy calo mạnh mẽ với Kick Boxing và đạp xe: Các bài tập vận động toàn thân cường độ cao giúp giải phóng lượng calo khổng lồ, bắt buộc các nhóm cơ bụng, vai và đùi phải hoạt động hết công suất để tiêu mỡ cấp tốc.

- Biến hóa cùng Dance và Pilates: Nhảy hiện đại và Pilates chính là "chìa khóa vàng" giúp cô chữa lành tổn thương vùng cơ lõi sau sinh, siết chặt các nhóm cơ sâu vùng eo để tạo nên rãnh bụng "số 11" vừa khỏe khoắn vừa mềm mại.

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh rất chăm vận động

Hình ảnh tràn đầy năng lượng cùng sắc vóc đỉnh cao ở tuổi 37 của Diệp Lâm Anh chính là minh chứng rõ nhất cho thấy vẻ đẹp không đến từ sự may mắn hay kiêng khem khắc nghiệt. Chỉ cần lắng nghe cơ thể, ăn uống đúng thời điểm và kiên trì vận động mỗi ngày, giấc mơ sở hữu vòng 2 săn chắc hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi chị em.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh duy trì vóc dáng không chỉ vì công việc nghệ thuật đặc thù mà còn bởi sở thích, thói quen và sức khỏe. Bạn không nhất thiết phải lấy chị đẹp này hay bất kỳ người nổi tiếng nào ra làm hình mẫu, quan trọng là duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) hợp lý, cân nặng vừa phải và ổn định, kiểm soát mỡ bụng để giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật liên quan. Đồng thời, những phương pháp "siết eo", tập luyện của mỹ nhân này chỉ mang tính chất tham khảo. Thay vì nhất nhất làm theo, bạn nên tập luyện vừa sức và lựa chọn các bài tập phù hợp với bản thân nhé!

Ảnh: Tổng hợp từ FBNV